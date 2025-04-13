Харьков (адрес не указан)
Доступно в 310 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
143,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
143,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
143,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
143,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3.76 г саше №10
Фармак