общие предостережения. Побочные эффекты можно минимизировать, применяя самую низкую эффективную дозу в течение наиболее короткого периода времени для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и влияние на ЖКТ и сердечно-сосудистую систему, описанные ниже).

Как и при применении других НПВП, прием ибупрофена может маскировать симптомы инфекции.

Следует избегать одновременного применения ибупрофена с НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за возможности возникновения аддитивного действия (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ).

Ибупрофен может временно подавлять тромбоцитарную функцию (агрегацию тромбоцитов).

При длительном применении любых обезболивающих препаратов может появиться головная боль, которую не следует лечить повышенными дозами этого лекарственного средства.

В случае одновременного употребления алкоголя во время приема НПВП может повышаться опасность возникновения нежелательных эффектов, вызванных действием активного вещества, особенно со стороны ЖКТ или ЦНС.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста частота развития побочных реакций при применении НПВП выше, особенно желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными.

Со стороны сердечно-сосудистой системы. Следует соблюдать осторожность (проконсультироваться с врачом или фармацевтом) до начала лечения пациентов с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе, поскольку имеются сообщения о задержке жидкости и отеках при применении НПВП.

НПВП могут снижать эффект диуретиков и других антигипертензивных препаратов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ).

Данные клинических исследований свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут), может несколько повышать риск возникновения артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта). В общем, по данным эпидемиологических исследований, низкая доза ибупрофена (например ≤1200 мг/сут) не повышает риска возникновения артериальных тромботических событий. Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью (II–III функциональный класс по критериям NYHA), установленной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует назначать ибупрофен особенно осторожно, избегая применения высоких доз ибупрофена (2400 мг/сут). С большой осторожностью следует подходить к долгосрочному лечению пациентов с факторами риска возникновения сердечно-сосудистых нарушений (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), особенно если есть необходимость в применении высоких доз (2400 мг/сут) ибупрофена.

Желудочно-кишечное кровотечение, образование язвы и перфорация. При применении всех НПВП на любом этапе лечения сообщали о случаях желудочно-кишечных кровотечений, перфорации или образования язв, которые могут быть летальными. Такие явления возникали независимо от наличия предупреждающих симптомов или серьезных нарушений со стороны ЖКТ в анамнезе.

У пациентов с язвой в анамнезе, особенно в случае ее осложнения кровотечением или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и у пациентов пожилого возраста повышение доз НПВП повышает риск возникновения желудочно-кишечных кровотечений, образования язв или перфорации. Лечение этих пациентов необходимо начинать с минимальной доступной дозы.

Для таких пациентов, а также для больных, нуждающихся в одновременной терапии низкими дозами ацетилсалициловой кислоты или другими лекарственными средствами, способными повышать риск возникновения осложнений со стороны ЖКТ, следует рассмотреть целесообразность применения комплексной терапии с применением защитных препаратов (например мизопростола или ингибиторов протонной помпы) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ).

Пациентов с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, прежде всего лиц пожилого возраста, следует проинформировать о необходимости сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (в частности о желудочно-кишечных кровотечениях), особенно на начальных этапах лечения.

Следует с осторожностью назначать ибупрофен пациентам, принимающим одновременно препараты, которые могут повышать риск образования язв или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты, например варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные препараты, такие как ацетилсалициловая кислота (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ).

Пациентам с желудочно-кишечным кровотечением или язвой лечение ибупрофеном следует прекратить.

Пациентам с язвенной болезнью и другими желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе, например язвенным колитом и болезнью Крона, следует назначать НПВП с осторожностью ввиду возможного обострения этих заболеваний (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Применять с осторожностью у пациентов с нарушениями коагуляции.

Проявления со стороны почек. Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам с дегидратацией, особенно детям, подросткам и пациентам пожилого возраста в связи с риском развития почечной недостаточности.

Постоянный прием обезболивающих препаратов, особенно при одновременной терапии несколькими действующими веществами, которые облегчают боль, может привести к необратимому поражению почек с риском возникновения почечной недостаточности (анальгетической нефропатии). Этот риск может повышаться в условиях физической нагрузки, которая сопровождается потерей солей и дегидратацией. Соответственно этого следует избегать.

Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам с АГ и/или нарушениями сердечной деятельности, в связи с возможным ухудшением функции почек (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Длительное применение ибупрофена, как и других НПВП, было связано с почечным папиллярным некрозом и другими патологическими нарушениями функции почек.

Токсическое поражение почек выявляли у пациентов, у которых почечные простагландины играют компенсаторную роль в поддержании перфузии почек. Применение НПВП у этих пациентов может привести к дозозависимому снижению образования простагландинов и, как вторичный эффект, почечного кровотока, что может быстро привести к декомпенсации функции почек.

Наиболее высокий риск таких реакций существует у пациентов с нарушением функции почек, сердечной декомпенсацией, дисфункцией печени, пациентов пожилого возраста и тех, кто принимает диуретики и ингибиторы АПФ. Прекращение применения НПВП обычно сопровождается восстановлением состояния до лечения.

Проявления со стороны дыхательных путей. Следует с осторожностью назначать ибупрофен пациентам с БА, хроническим ринитом, аллергическими заболеваниями, в том числе в анамнезе, поскольку у таких пациентов были зафиксированы случаи бронхоспазма, крапивницы или отека Квинке, вызванные применением НПВП.

Дерматологические проявления. При применении НПВП были зафиксированы очень редкие случаи тяжелых кожных реакций, в том числе с летальным исходом, таких как эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Самый высокий риск появления таких реакций существует на начальных этапах лечения, при этом в большинстве случаев реакции развиваются в течение первого месяца лечения. При появлении первых признаков кожной сыпи, поражения слизистых оболочек или других признаков гиперчувствительности лечение ибупрофеном следует прекратить.

В исключительных случаях серьезные инфекционные осложнения со стороны кожи и мягких тканей могут быть вызваны ветряной оспой.

На современном этапе нельзя исключать влияния НПВП на обострение этих инфекций. В связи с этим рекомендуется избегать применения ибупрофена при наличии у пациента ветряной оспы.

Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. Следует проявлять осторожность при назначении препарата пациентам с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани. Существует повышенный риск развития асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Нарушение функции сердца, почек и печени. Особую осторожность следует проявлять при лечении пациентов с нарушением функции сердца, печени и почек, поскольку применение НПВП может привести к ухудшению функции почек.

Регулярное сочетанное применение обезболивающих препаратов может повысить этот риск. Пациентам с нарушенной функцией сердца, печени и почек необходимо получать лечение в наиболее низкой эффективной дозе в течение наиболее короткого периода времени и у них следует периодически контролировать клинические и лабораторные показатели, особенно при длительном лечении (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Гематологические эффекты. Как и другие НПВП, ибупрофен может ингибировать агрегацию тромбоцитов, а также ибупрофен продемонстрировал доказательства удлинения времени кровотечения у здоровых добровольцев.

Асептический менингит. В редких случаях симптомы асептического менингита отмечали у пациентов, получавших ибупрофен.

Хотя это более вероятно у пациентов с системной красной волчанкой и связанными заболеваниями соединительной ткани, это также обнаружено у пациентов без проявлений хронических заболеваний (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Инфекции. Ибупрофен может маскировать симптомы инфекции (лихорадка, боль и отек).

Нарушение женской фертильности. Применение ибупрофена, как и любого ингибитора синтеза простагландинов и ЦОГ, противопоказано женщинам, которые намерены забеременеть (см. Применение в период беременности или кормления грудью). Применение ибупрофена следует прекратить женщинам, имеющим проблемы с фертильностью или которые проходят тесты на фертильность.

Аллергические реакции. Тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок) отмечают крайне редко. При появлении первых признаков реакции гиперчувствительности после приема ибупрофена необходимо прекратить терапию и привлечь квалифицированный персонал к проведению медицинских мероприятий в соответствии с симптомами.

Следует соблюдать осторожность, назначая ибупрофен пациентам, у которых отмечали реакции гиперчувствительности или аллергические реакции к другим веществам, поскольку они находятся в группе повышенного риска возникновения реакций гиперчувствительности при применении ибупрофена.

Следует соблюдать осторожность, назначая ибупрофен пациентам с бронхиальной гиперактивностью (БА), сенной лихорадкой, носовыми полипами или хроническими обструктивными заболеваниями дыхательных путей или предварительным эпизодами ангионевротического отека из-за повышенного риска возникновения у таких пациентов аллергических реакций. Последние могут проявляться в виде приступов БА (так называемой анальгетической астмы), отека Квинке или крапивницы.

Информация о вспомогательных веществах. БлокМАКС для детей содержит 1,5 г сорбита в 5 мл. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.

Сорбит может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт и легкий послабляющий эффект.

БлокМАКС для детей содержит 0,19 мг аспартама в 5 мл. Аспартам гидролизуется в ЖКТ при пероральном применении. Является производным фенилаланина, что представляет опасность для больных фенилкетонурией.

БлокМАКС для детей содержит 0,442 ммоль (или 10,17 мг) натрия в 5 мл. Это следует учитывать при лечении пациентов, находящихся на диете с контролируемым содержанием натрия.

БлокМАКС для детей содержит пропиленгликоль. Может вызвать симптомы, схожие с возникающими при употреблении алкоголя.

Применение в период беременности или кормления грудью

Влияние на способность забеременеть. Существуют данные о том, что препараты, которые подавляют синтез ЦОГ/простагландинов, нарушают женскую фертильность, влияя на овуляцию. Этот процесс обратимый при отмене лечения.

Беременность. Подавление синтеза простагландинов может неблагоприятно влиять на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышении риска выкидыша, развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Риск повышается с повышением дозы и продолжительности терапии. У животных применение ингибиторов синтеза простагландинов вызывало увеличение пре- и постимплантационных потерь и летальности эмбриона/плода. Кроме того, повышалась частота формирования различных пороков развития, в том числе сердечно-сосудистой системы, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза.

Ибупрофен не следует назначать в I и II триместр беременности без крайней необходимости. При назначении ибупрофена женщинам, планирующим беременность, или в I и II триместр беременности, следует применять как можно более низкую дозу в течение короткого периода.

Применение любых ингибиторов простагландинов в III триместр беременности может влиять на плод, вызывая:

– развитие сердечно-легочной токсичности (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

– дисфункцию почек, которая может прогрессировать до почечной недостаточности с маловодием.

В конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на состояние матери и ребенка:

– возможно удлинение времени кровотечения;

– угнетение сократимости матки, которое может сопровождаться задержкой и пролонгацией родов.

Таким образом, применение ибупрофена в III триместр беременности противопоказано.

Роды. Не рекомендуется применять ибупрофен во время родов. Возможны задержка и пролонгация родов, а также удлинение времени кровотечения у матери и ребенка.

Применение в период кормления грудью. В ходе ограниченного количества исследований ибупрофен определялся в грудном молоке в очень низких концентрациях. Ибупрофен не рекомендуется назначать женщинам, которые кормят грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Прием ибупрофена может влиять на скорость реакции пациентов, поскольку могут отмечаться цефалгия, сонливость, головокружение, усталость и нарушение зрения. Это следует иметь в виду, занимаясь деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В большей степени это касается одновременного приема ибупрофена и алкоголя.