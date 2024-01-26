лечение следует начинать под наблюдением врача, имеющего опыт лечения бесплодия.

Пациентов необходимо обеспечить предварительно заполненными лекарственным средством ручками для введения в количестве, необходимом для курса лечения, и научить правильно вводить лекарственное средство.

Дозирование. Рекомендации по дозированию фоллитропина альфа аналогичны таковым для мочевого ФСГ. Клиническая оценка фоллитропина альфа свидетельствует, что его суточные дозы, режим применения и процесс мониторинга лечения не должны отличаться от таковых для препаратов мочевого ФСГ. Рекомендуется соблюдать следующие начальные дозы препарата.

В сравнительных клинических исследованиях выявлено, что при применении фоллитропина альфа по сравнению с мочевым ФСГ пациентам необходима более низкая общая доза в течение более короткого периода лечения. Таким образом, считается целесообразным применение более низкой общей дозы фоллитропина альфа, чем обычная применяемая доза мочевого ФСГ. Это позволяет не только оптимизировать лечение, но и снизить риск нежелательной гиперстимуляции яичников (см. Фармакодинамика).

Женщины с ановуляцией, включая СПКЯ. Фоллитропин альфа назначают в виде курса ежедневных инъекций. У пациенток с менструациями лечение следует начинать в течение первых 7 дней менструального цикла.

Обычно применяемый режим лечения начинается с введения 75–150 МЕ ФСГ ежесуточно; при необходимости дозу можно повышать на 37,5 или 75 МЕ с интервалом 7 или (лучше) 14 дней для получения адекватной, но не чрезмерной реакции. Лечение должно быть адаптировано согласно индивидуальной реакции пациентки, оцениваемой по результатам УЗИ размера фолликулов и/или определения уровня секреции эстрогенов. Максимальная суточная доза обычно не превышает 225 МЕ ФСГ. Если пациентка в течение 4 нед не реагирует на лечение должным образом, этот лечебный цикл следует прекратить, провести дополнительное обследование и повторно начать терапию с более высокой, чем в предыдущем цикле, начальной дозы препарата.

После достижения оптимальной реакции в течение 24–48 ч после последней инъекции фоллитропина альфа однократно вводят 250 мкг рекомбинантного чХГ альфа (р-чХГ) или 5000–10 000 МЕ чХГ. Пациентке рекомендуется половой контакт в день введения чХГ и на следующий день. В альтернативном варианте может быть проведена внутриматочная инсеминация.

Если наблюдается чрезмерная реакция, лечение следует прекратить и отменить введение чХГ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В следующем цикле лечение необходимо начинать с дозы, которая ниже применяемой в предыдущем цикле.

Стимуляция развития множественных фолликулов у женщин при проведении стимуляции яичников перед экстракорпоральным оплодотворением или в рамках других вспомогательных репродуктивных технологий. Режим лечения, обычно применяемый для суперовуляции, заключается во введении 150–225 МЕ фоллитропина альфа ежедневно, начиная со 2-го или 3-го дня цикла. Лечение продолжают до достижения надлежащего образования фолликулов (который оценивается по уровню эстрогенов в сыворотке крови и/или по данным УЗИ). В течение лечения дозу подбирают в соответствии с реакцией пациентки, но обычно она не должна превышать 450 МЕ ежесуточно. В целом надлежащее формирование фолликулов достигается в среднем на 10-й день лечения (в пределах 5–20 дней).

Для индукции окончательного созревания фолликулов через 24–48 ч после последней инъекции фоллитропина альфа вводят разовую инъекцию 250 мкг р-чХГ или 5000–10 000 МЕ чХГ.

С целью угнетения резкого повышения уровня эндогенного ЛГ и контроля за тоническим уровнем ЛГ обычно применяют угнетающую регуляцию агонистами или антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона. Согласно обычному протоколу лечения введение фоллитропина альфа начинают примерно через 2 нед после начала применения агониста и продолжают их сочетанное введение до достижения надлежащего формирования фолликулов. Например, после 2 нед лечения агонистом начинают вводить по 150–225 МЕ фоллитропина альфа в течение первых 7 дней, меняя в дальнейшем дозу в соответствии с реакцией яичников.

Общий опыт экстракорпорального оплодотворения свидетельствует, что в целом частота успешного лечения остается стабильной в течение первых 4 попыток и затем постепенно снижается.

Женщины с ановуляцией, вызванной тяжелой недостаточностью ЛГ и ФСГ

У женщин с недостаточностью секреции ЛГ и ФСГ (гипогонадотропный гипогонадизм) целью комбинированной терапии с применением фоллитропина альфа в сочетании с лютропином альфа является формирование одного зрелого граафова фолликула, из которого после введения чХГ высвобождается яйцеклетка. Фоллитропин альфа назначают в виде курса ежедневных инъекций одновременно с введением лютропина альфа. Поскольку у этих пациенток отмечают низкую эндогенную секрецию эстрогенов, лечение может быть начато в любое время.

Рекомендуемый режим лечения начинается с ежедневного введения 75 МЕ лютропина альфа одновременно с 75–150 МЕ ФСГ. Лечение нужно адаптировать в соответствии с индивидуальной реакцией пациентки, оцениваемыми по данным УЗИ размером фолликула и уровнем секреции эстрогенов.

Если считается необходимым повышение дозы ФСГ, ее лучше изменять с интервалами в 7–14 дней с пошаговым повышением на 37,5–75 МЕ. Допустимое увеличение продолжительности стимуляции в пределах одного лечебного цикла — до 5 нед.

После достижения оптимальной реакции в течение 24–48 ч после последней инъекции фоллитропина альфа и лютропина альфа однократно вводят 250 мкг р-чХГ или 5000–10 000 МЕ чХГ. Пациентке рекомендуется половой контакт в день введения чХГ и на следующий день. В качестве альтернативы возможно проведение внутриматочной инсеминации.

Следует учитывать необходимость поддержки лютеиновой фазы, поскольку недостаточность веществ с лютеотропной активностью (ЛГ/чХГ) после овуляции может привести к преждевременной недостаточности желтого тела.

Если наблюдается чрезмерная реакция, лечение следует прекратить и отменить введение чХГ. В следующем цикле лечение необходимо начинать с более низкой дозы ФСГ, чем в предыдущем.

Мужчины с гипогонадотропным гипогонадизмом

Фоллитропин альфа назначают в дозе 150 МЕ трижды в неделю одновременно с введением чХГ в течение не менее 4 мес. Если после окончания этого курса у пациента не будет наблюдаться реакции, комбинированное лечение можно продолжить. Современный клинический опыт свидетельствует о том, что в случае необходимости достижения сперматогенеза лечения можно продолжать в течение не менее 18 мес.

Отдельные группы пациентов

Пациенты пожилого возраста. Соответствующие показания к применению фоллитропина альфа у пациентов пожилого возраста отсутствуют. Безопасность и эффективность применения фоллитропина альфа для этих больных не установлены.

Пациенты с нарушением функции почек или печени. Безопасность, эффективность и фармакокинетические параметры фоллитропина альфа у пациентов с нарушением функции почек или печени не установлены.

Способ применения

Препарат Бемфола предназначен для п/к введения. Первую инъекцию препарата следует проводить под непосредственным наблюдением медицинского работника.

Самостоятельное введение препарата могут осуществлять лишь хорошо мотивированные, обученные должным образом пациенты, которые в случае необходимости могут проконсультироваться со специалистом.

Предварительно заполненная ручка содержит картридж с разовой дозой препарата Бемфола, предназначена для однократного применения. Итак, пациенты должны получить четкие инструкции, чтобы не допустить неправильного применения одноразового устройства.

Рекомендации для самостоятельного введения препарата Бемфола с помощью готовой к применению ручки для введения

Внимательно прочитать инструкцию перед самостоятельным использованием ручки для введения препарата Бемфола.

Врач назначит необходимую дозу, определяемую в МЕ.

Упаковка содержит предварительно заполненную ручку, предназначенную для использования только одним пациентом.

Подготовить предварительно заполненную ручку с препаратом Бемфола и ввести назначенную дозу. Следующую инъекцию необходимо выполнить в то же время на следующий день.

1. Как пользоваться предварительно заполненной ручкой с препаратом Бемфола.

Полностью прочитать инструкцию перед применением предварительно заполненной ручки.

Ручка для введения предназначена только для одного пациента, не позволять другим людям пользоваться ею.

Цифры на дисплее означают дозу препарата в МЕ. Врач расскажет, сколько МЕ необходимо вводить каждый день.

Врач/фармацевт расскажет, сколько ручек для введения с препаратом Бемфола необходимо будет использовать в течение полного курса лечения.

Пациенту следует вводить инъекцию ежедневно в одно и то же время.

2. Перед применением предварительно заполненной ручки:

2.1. Вымыть руки.

Важно, чтобы руки пациента и все, что он будет использовать при подготовке ручки для введения, были как можно чище.

2.2. Выбрать чистое место.

Подходящим местом может быть чистый стол или другая поверхность.

3. Подготовка предварительно заполненной ручки к инъекции.

Следует выполнять инъекцию ежедневно примерно в то же время. Достать ручку для введения из холодильника за 5–10 мин до ее применения.

Примечание: следует убедиться, что препарат не заморожен.

Снять с иглы для инъекций этикетку контроля вскрытия.

Удерживать ручку по бокам, присоединить иглу, вдавив ее на место. Не прикручивать иглу. При надежной фиксации иглы раздастся щелчок.

Внимание: присоединяя иглу, не нажимать на регулятор дозы.

Снять внешний колпачок иглы. Следует сохранять колпачок — он понадобится после инъекции.

Снять внутренний колпачок иглы.

4. Установка дозы.

Держать ручку для введения иглой вверх. Легко постучать по ручке, чтобы возможные крупные воздушные пузырьки поднялись вверх.

Держать ручку для введения иглой вверх, нажать на регулятор дозы до тех пор, пока не исчезнет лента активации с маленькой стрелкой. Также будет слышен щелчок, и небольшое количество жидкости выделится из иглы (это нормально). Теперь ручка готова для установки дозы.

Если жидкость не выделяется, ручку для введения применять нельзя.

Повернуть регулятор дозы до тех пор, пока показатель предназначенной пациенту дозы не появится в окошке дисплея.

Примечание: теперь ручка для введения готова к инъекции.

Внимание: не нажимать на регулятор дозы в данный момент.

5. Введение дозы.

Теперь пациент готов для немедленного введения инъекции. Врач или медсестра уже посоветовали пациенту, в какой участок тела делать инъекцию (например живот, передняя поверхность бедра). Чтобы минимизировать раздражение кожи, ежедневно следует выбирать другое место для инъекции.

Круговыми движениями протереть кожу в месте инъекции салфеткой, пропитанной спиртом.

Осторожно собрать в складку кожу участка инъекции. Держать ручку примерно под прямым углом и полностью ввести иглу до устойчивого положения.

Внимание: не следует нажимать на регулятор дозы во время введения иглы.

Нажать регулятор дозы медленно и непрерывно до упора, пока индикатор дозы не исчезнет.

Выдержав не менее 5 с, вынуть иглу из кожи.

Вынув иглу, круговыми движениями протереть кожу спиртовой салфеткой.

6. После инъекции.

Осторожно одеть на иглу внешний колпачок.

Выбросить в мусорное ведро упаковку, внутренний колпачок иглы, наклейку, спиртовую салфетку и инструкцию по применению. Не выбрасывать препараты в раковину, туалет или на бытовую свалку. Использованную ручку необходимо поместить в контейнер для острых предметов и вернуть в медицинское учреждение для правильной утилизации. Пациенту следует спросить своего фармацевта, как распорядиться препаратом, которым он больше не пользуется.

Примечание: в течение срока годности закрытый препарат может храниться при температуре не выше 25 °С в течение 3 мес без повторного охлаждения; препарат следует утилизировать, если он не был использован по истечению 3 мес.