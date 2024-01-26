Бемфола (Bemfola) (355471) - инструкция по применению ATC-классификация
Бемфола инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бемфола — это биологический препарат, содержащий рекомбинантный человеческий ФСГ в качестве действующего вещества, полученный методом генной инженерии из клеток яичника китайского хомячка.
Фармакодинамические эффекты. Важнейшим эффектом парентерального введения ФСГ у женщин является развитие зрелых граафовых фолликулов. Целью терапии фоллитропином альфа у женщин с ановуляцией является формирование одного зрелого граафова фолликула, из которого после введения человеческого хорионического гонадотропина (чХГ) высвободится яйцеклетка.
Клиническая эффективность и безопасность применения у женщин. В клинических исследованиях пациенток с тяжелой недостаточностью ФСГ и ЛГ определяли по уровню в сыворотке крови эндогенного ЛГ <1,2 МЕ/л, полученным в анализе центральной лаборатории. Однако следует учитывать, что уровень ЛГ, определенный в разных лабораториях, может отличаться.
В клинических исследованиях с целью сравнения рекомбинантного человеческого ФСГ (фоллитропин альфа) и мочевой ФСГ при проведении процедур вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) (таблица) и индукции овуляции фоллитропин альфа оказался более эффективным, чем мочевой ФСГ, что выражалось в более низкой общей дозе и коротком периоде лечения, необходимых для индукции созревания фолликула. Применение фоллитропина альфа в более низких дозах на протяжении короткого периода лечения при проведении ВРТ позволило получить большее число яйцелеток, чем применение мочевого ФСГ.
Таблица
Результаты исследования GF 8407 (рандомизированного исследования в параллельных группах с целью сравнения эффективности и безопасности фоллитропина альфа и мочевого ФСГ при применении ВРТ)
|Показатель
|Фоллитропин альфа
(n=130)
|Мочевой ФСГ(n=116)
|Количество полученных
яйцеклеток
|11,0±5,9
|8,8±4,8
|Необходимое количество дней стимуляции в случае
применения ФСГ
|11,7±1,9
|14,5±3,3
|Необходимая общая доза ФСГ (количество ампул ФСГ по 75 МЕ)
|27,6±10,2
|40,7±13,6
|Необходимость повышения дозы (%)
|56,2
|85,3
Разница между двумя группами была статистически значимой (p<0,05) по всем названным критериям.
Клиническая эффективность и безопасность применения у мужчин. У мужчин с недостаточностью ФСГ одновременное применение фоллитропина альфа и чХГ в течение не менее 4 мес способствует индуцированию сперматогенеза.
Фармакокинетика. После в/в введения фоллитропин альфа распределяется в межклеточной жидкости с начальным Т½, составляющим около 2 ч, и выводится из организма с конечным Т½, составляющим около 1 сут. Равновесный Vd и общий клиренс составляют 10 л и 0,6 л/ч соответственно. 1/8 дозы фоллитропина альфа выводится с мочой.
После п/к введения биодоступность фоллитропина альфа составляет около 70%. Повторное введение приводит к увеличению его кумуляции в 3 раза с достижением равновесного состояния в течение 3–4 дней. У женщин с угнетенной секрецией эндогенных гонадотропинов выявлено, что фоллитропин альфа эффективно стимулирует развитие фолликулов и стероидогенез, несмотря на неизмеримо низкие уровни ЛГ.
Показания Бемфола
взрослые женщины:
— ановуляция (включая синдром поликистозных яичников — СПКЯ) у женщин, оказавшихся нечувствительными к лечению кломифена цитратом;
— стимуляция развития множественных фолликулов у пациенток при проведении суперовуляции в рамках ВРТ, таких как экстракорпоральное оплодотворение, перенос гаметы в фаллопиевые трубы и перенос зиготы в фаллопиевые трубы;
— фоллитропин альфа в комбинации с препаратами ЛГ рекомендуется для стимуляции развития фолликулов у женщин с тяжелой недостаточностью ЛГ и ФСГ. В клинических исследованиях этих пациенток определяли по уровню эндогенного ЛГ в сыворотке крови <1,2 МЕ/л.
Взрослые мужчины:
— фоллитропин альфа предназначен для стимуляции сперматогенеза у мужчин с врожденным или приобретенным гипогонадотропным гипогонадизмом, одновременно с терапией чХГ.
Применение Бемфола
лечение следует начинать под наблюдением врача, имеющего опыт лечения бесплодия.
Пациентов необходимо обеспечить предварительно заполненными лекарственным средством ручками для введения в количестве, необходимом для курса лечения, и научить правильно вводить лекарственное средство.
Дозирование. Рекомендации по дозированию фоллитропина альфа аналогичны таковым для мочевого ФСГ. Клиническая оценка фоллитропина альфа свидетельствует, что его суточные дозы, режим применения и процесс мониторинга лечения не должны отличаться от таковых для препаратов мочевого ФСГ. Рекомендуется соблюдать следующие начальные дозы препарата.
В сравнительных клинических исследованиях выявлено, что при применении фоллитропина альфа по сравнению с мочевым ФСГ пациентам необходима более низкая общая доза в течение более короткого периода лечения. Таким образом, считается целесообразным применение более низкой общей дозы фоллитропина альфа, чем обычная применяемая доза мочевого ФСГ. Это позволяет не только оптимизировать лечение, но и снизить риск нежелательной гиперстимуляции яичников (см. Фармакодинамика).
Женщины с ановуляцией, включая СПКЯ. Фоллитропин альфа назначают в виде курса ежедневных инъекций. У пациенток с менструациями лечение следует начинать в течение первых 7 дней менструального цикла.
Обычно применяемый режим лечения начинается с введения 75–150 МЕ ФСГ ежесуточно; при необходимости дозу можно повышать на 37,5 или 75 МЕ с интервалом 7 или (лучше) 14 дней для получения адекватной, но не чрезмерной реакции. Лечение должно быть адаптировано согласно индивидуальной реакции пациентки, оцениваемой по результатам УЗИ размера фолликулов и/или определения уровня секреции эстрогенов. Максимальная суточная доза обычно не превышает 225 МЕ ФСГ. Если пациентка в течение 4 нед не реагирует на лечение должным образом, этот лечебный цикл следует прекратить, провести дополнительное обследование и повторно начать терапию с более высокой, чем в предыдущем цикле, начальной дозы препарата.
После достижения оптимальной реакции в течение 24–48 ч после последней инъекции фоллитропина альфа однократно вводят 250 мкг рекомбинантного чХГ альфа (р-чХГ) или 5000–10 000 МЕ чХГ. Пациентке рекомендуется половой контакт в день введения чХГ и на следующий день. В альтернативном варианте может быть проведена внутриматочная инсеминация.
Если наблюдается чрезмерная реакция, лечение следует прекратить и отменить введение чХГ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В следующем цикле лечение необходимо начинать с дозы, которая ниже применяемой в предыдущем цикле.
Стимуляция развития множественных фолликулов у женщин при проведении стимуляции яичников перед экстракорпоральным оплодотворением или в рамках других вспомогательных репродуктивных технологий. Режим лечения, обычно применяемый для суперовуляции, заключается во введении 150–225 МЕ фоллитропина альфа ежедневно, начиная со 2-го или 3-го дня цикла. Лечение продолжают до достижения надлежащего образования фолликулов (который оценивается по уровню эстрогенов в сыворотке крови и/или по данным УЗИ). В течение лечения дозу подбирают в соответствии с реакцией пациентки, но обычно она не должна превышать 450 МЕ ежесуточно. В целом надлежащее формирование фолликулов достигается в среднем на 10-й день лечения (в пределах 5–20 дней).
Для индукции окончательного созревания фолликулов через 24–48 ч после последней инъекции фоллитропина альфа вводят разовую инъекцию 250 мкг р-чХГ или 5000–10 000 МЕ чХГ.
С целью угнетения резкого повышения уровня эндогенного ЛГ и контроля за тоническим уровнем ЛГ обычно применяют угнетающую регуляцию агонистами или антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона. Согласно обычному протоколу лечения введение фоллитропина альфа начинают примерно через 2 нед после начала применения агониста и продолжают их сочетанное введение до достижения надлежащего формирования фолликулов. Например, после 2 нед лечения агонистом начинают вводить по 150–225 МЕ фоллитропина альфа в течение первых 7 дней, меняя в дальнейшем дозу в соответствии с реакцией яичников.
Общий опыт экстракорпорального оплодотворения свидетельствует, что в целом частота успешного лечения остается стабильной в течение первых 4 попыток и затем постепенно снижается.
Женщины с ановуляцией, вызванной тяжелой недостаточностью ЛГ и ФСГ
У женщин с недостаточностью секреции ЛГ и ФСГ (гипогонадотропный гипогонадизм) целью комбинированной терапии с применением фоллитропина альфа в сочетании с лютропином альфа является формирование одного зрелого граафова фолликула, из которого после введения чХГ высвобождается яйцеклетка. Фоллитропин альфа назначают в виде курса ежедневных инъекций одновременно с введением лютропина альфа. Поскольку у этих пациенток отмечают низкую эндогенную секрецию эстрогенов, лечение может быть начато в любое время.
Рекомендуемый режим лечения начинается с ежедневного введения 75 МЕ лютропина альфа одновременно с 75–150 МЕ ФСГ. Лечение нужно адаптировать в соответствии с индивидуальной реакцией пациентки, оцениваемыми по данным УЗИ размером фолликула и уровнем секреции эстрогенов.
Если считается необходимым повышение дозы ФСГ, ее лучше изменять с интервалами в 7–14 дней с пошаговым повышением на 37,5–75 МЕ. Допустимое увеличение продолжительности стимуляции в пределах одного лечебного цикла — до 5 нед.
После достижения оптимальной реакции в течение 24–48 ч после последней инъекции фоллитропина альфа и лютропина альфа однократно вводят 250 мкг р-чХГ или 5000–10 000 МЕ чХГ. Пациентке рекомендуется половой контакт в день введения чХГ и на следующий день. В качестве альтернативы возможно проведение внутриматочной инсеминации.
Следует учитывать необходимость поддержки лютеиновой фазы, поскольку недостаточность веществ с лютеотропной активностью (ЛГ/чХГ) после овуляции может привести к преждевременной недостаточности желтого тела.
Если наблюдается чрезмерная реакция, лечение следует прекратить и отменить введение чХГ. В следующем цикле лечение необходимо начинать с более низкой дозы ФСГ, чем в предыдущем.
Мужчины с гипогонадотропным гипогонадизмом
Фоллитропин альфа назначают в дозе 150 МЕ трижды в неделю одновременно с введением чХГ в течение не менее 4 мес. Если после окончания этого курса у пациента не будет наблюдаться реакции, комбинированное лечение можно продолжить. Современный клинический опыт свидетельствует о том, что в случае необходимости достижения сперматогенеза лечения можно продолжать в течение не менее 18 мес.
Отдельные группы пациентов
Пациенты пожилого возраста. Соответствующие показания к применению фоллитропина альфа у пациентов пожилого возраста отсутствуют. Безопасность и эффективность применения фоллитропина альфа для этих больных не установлены.
Пациенты с нарушением функции почек или печени. Безопасность, эффективность и фармакокинетические параметры фоллитропина альфа у пациентов с нарушением функции почек или печени не установлены.
Способ применения
Препарат Бемфола предназначен для п/к введения. Первую инъекцию препарата следует проводить под непосредственным наблюдением медицинского работника.
Самостоятельное введение препарата могут осуществлять лишь хорошо мотивированные, обученные должным образом пациенты, которые в случае необходимости могут проконсультироваться со специалистом.
Предварительно заполненная ручка содержит картридж с разовой дозой препарата Бемфола, предназначена для однократного применения. Итак, пациенты должны получить четкие инструкции, чтобы не допустить неправильного применения одноразового устройства.
Рекомендации для самостоятельного введения препарата Бемфола с помощью готовой к применению ручки для введения
Внимательно прочитать инструкцию перед самостоятельным использованием ручки для введения препарата Бемфола.
Врач назначит необходимую дозу, определяемую в МЕ.
Упаковка содержит предварительно заполненную ручку, предназначенную для использования только одним пациентом.
Подготовить предварительно заполненную ручку с препаратом Бемфола и ввести назначенную дозу. Следующую инъекцию необходимо выполнить в то же время на следующий день.
1. Как пользоваться предварительно заполненной ручкой с препаратом Бемфола.
Полностью прочитать инструкцию перед применением предварительно заполненной ручки.
Ручка для введения предназначена только для одного пациента, не позволять другим людям пользоваться ею.
Цифры на дисплее означают дозу препарата в МЕ. Врач расскажет, сколько МЕ необходимо вводить каждый день.
Врач/фармацевт расскажет, сколько ручек для введения с препаратом Бемфола необходимо будет использовать в течение полного курса лечения.
Пациенту следует вводить инъекцию ежедневно в одно и то же время.
2. Перед применением предварительно заполненной ручки:
2.1. Вымыть руки.
Важно, чтобы руки пациента и все, что он будет использовать при подготовке ручки для введения, были как можно чище.
2.2. Выбрать чистое место.
Подходящим местом может быть чистый стол или другая поверхность.
3. Подготовка предварительно заполненной ручки к инъекции.
Следует выполнять инъекцию ежедневно примерно в то же время. Достать ручку для введения из холодильника за 5–10 мин до ее применения.
Примечание: следует убедиться, что препарат не заморожен.
Снять с иглы для инъекций этикетку контроля вскрытия.
Удерживать ручку по бокам, присоединить иглу, вдавив ее на место. Не прикручивать иглу. При надежной фиксации иглы раздастся щелчок.
Внимание: присоединяя иглу, не нажимать на регулятор дозы.
Снять внешний колпачок иглы. Следует сохранять колпачок — он понадобится после инъекции.
Снять внутренний колпачок иглы.
4. Установка дозы.
Держать ручку для введения иглой вверх. Легко постучать по ручке, чтобы возможные крупные воздушные пузырьки поднялись вверх.
Держать ручку для введения иглой вверх, нажать на регулятор дозы до тех пор, пока не исчезнет лента активации с маленькой стрелкой. Также будет слышен щелчок, и небольшое количество жидкости выделится из иглы (это нормально). Теперь ручка готова для установки дозы.
Если жидкость не выделяется, ручку для введения применять нельзя.
Повернуть регулятор дозы до тех пор, пока показатель предназначенной пациенту дозы не появится в окошке дисплея.
Примечание: теперь ручка для введения готова к инъекции.
Внимание: не нажимать на регулятор дозы в данный момент.
5. Введение дозы.
Теперь пациент готов для немедленного введения инъекции. Врач или медсестра уже посоветовали пациенту, в какой участок тела делать инъекцию (например живот, передняя поверхность бедра). Чтобы минимизировать раздражение кожи, ежедневно следует выбирать другое место для инъекции.
Круговыми движениями протереть кожу в месте инъекции салфеткой, пропитанной спиртом.
Осторожно собрать в складку кожу участка инъекции. Держать ручку примерно под прямым углом и полностью ввести иглу до устойчивого положения.
Внимание: не следует нажимать на регулятор дозы во время введения иглы.
Нажать регулятор дозы медленно и непрерывно до упора, пока индикатор дозы не исчезнет.
Выдержав не менее 5 с, вынуть иглу из кожи.
Вынув иглу, круговыми движениями протереть кожу спиртовой салфеткой.
6. После инъекции.
Осторожно одеть на иглу внешний колпачок.
Выбросить в мусорное ведро упаковку, внутренний колпачок иглы, наклейку, спиртовую салфетку и инструкцию по применению. Не выбрасывать препараты в раковину, туалет или на бытовую свалку. Использованную ручку необходимо поместить в контейнер для острых предметов и вернуть в медицинское учреждение для правильной утилизации. Пациенту следует спросить своего фармацевта, как распорядиться препаратом, которым он больше не пользуется.
Примечание: в течение срока годности закрытый препарат может храниться при температуре не выше 25 °С в течение 3 мес без повторного охлаждения; препарат следует утилизировать, если он не был использован по истечению 3 мес.
Противопоказания
— гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ (см. СОСТАВ);
— опухоли гипоталамуса или гипофиза;
— увеличение размера яичников или кисты яичников, не связанные с СПКЯ;
— гинекологические кровотечения неизвестного происхождения;
— рак яичника, матки или молочной железы.
Фоллитропин альфа нельзя применять в том случае, если невозможно получить эффективный ответ на лечение, например при:
— первичной недостаточности яичников;
— пороках половых органов, несовместимых с беременностью;
— фиброзных опухолях матки, несовместимых с беременностью;
— первичной тестикулярной недостаточности.
Побочные эффекты
резюме профиля безопасности. Наиболее распространенными побочными эффектами являются головная боль, кисты яичников и местные реакции в месте введения (например боль, эритема, гематома, отек и/или раздражение в месте инъекции).
Часто сообщалось о случаях синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) легкой или средней степени тяжести, который следует считать неотъемлемым риском процедуры стимуляции. Тяжелые формы СГЯ нечасты (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Очень редко может возникать тромбоэмболия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
С целью определения частоты побочных реакций используют следующие критерии: очень часто (≥1/10, возникают более чем у 1 из 10 человек); часто (от ≥1/100 до <1/10, возникают не более чем у 1 из 10 человек); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100, возникают не более чем у 1 из 100 человек); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000, возникают не более чем у 1 из 1000 человек); очень редко (<1/10 000, возникают менее чем у 1 из 10 000 человек).
Лечение женщин
Со стороны иммунной системы: очень редко — реакции гиперчувствительности от легкой до тяжелой степени, включая анафилактические реакции и шок.
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль.
Сосудистые расстройства: очень редко — тромбоэмболия (как в сочетании с СГЯ, так и отдельно).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень редко — обострение или ухудшение БА.
Со стороны пищеварительной системы: часто — боль в животе, ощущение растяжения и дискомфорта в животе, тошнота, рвота, диарея.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: очень часто — кисты яичников; часто — СГЯ легкой и средней степени тяжести (включая сопутствующие симптомы); нечасто — тяжелый СГЯ (включая сопутствующие симптомы) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); редко — осложнение тяжелого СГЯ.
Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — реакции в месте инъекции (например боль, эритема, гематома, отек и/или раздражение в месте инъекции).
Лечение мужчин
Со стороны иммунной системы: очень редко — реакции гиперчувствительности от легкой до тяжелой степени, включая анафилактические реакции и шок.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: редко — обострение или ухудшение БА.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — акне.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: часто — гинекомастия, варикоцеле.
Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — реакции в месте инъекции (например боль, эритема, гематома, отек и/или раздражение в месте инъекции).
Лабораторные и инструментальные данные: часто — увеличение массы тела.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях лекарственного средства имеют большое значение. Они позволяют продолжать мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях, используя национальную систему информирования. Медицинским работникам следует убедиться, что торговое название и номер серии лекарственного средства указаны в сообщении о подозреваемой побочной реакции.
Особые указания
отслеживание
С целью улучшения отслеживания биологических препаратов и сообщений о подозреваемых побочных реакциях медицинским работникам следует четко записать торговое наименование и номер партии введенного препарата в медицинскую карту пациента.
Поскольку фоллитропин альфа проявляет значительную гонадотропную активность, которая способна вызвать развитие побочных реакций легкой и тяжелой степени, препарат могут назначать только врачи, хорошо осведомленные с проблемами бесплодия и методами его лечения.
Терапия гонадотропинами требует затрат определенного времени от врачей и других медицинских работников, а также наличия соответствующей аппаратуры для мониторинга лечения. Безопасное и эффективное применение фоллитропин альфа для женщин предусматривает регулярный мониторинг овариальной реакции с помощью УЗИ отдельно или преимущественно в сочетании с одновременным регулярным определением уровня эстрадиола в сыворотке крови. Возможна определенная индивидуальная вариабельность ответа на применение ФСГ, то есть у одних пациентов может отмечаться слабая реакция на ФСГ, а у других — чрезмерная. Для лечения как женщин, так и мужчин, следует применять самую низкую эффективную дозу препарата в целях лечения.
Порфирия. Во время терапии фоллитропином альфа пациенты с порфирией или со случаями порфирии в семейном анамнезе должны находиться под тщательным медицинским наблюдением. При первых признаках развития этого состояния или при его ухудшении может потребоваться прекращение лечения.
Лечение женщин
Перед началом лечения необходимо тщательно исследовать причину бесплодия пары и определить возможные противопоказания к беременности. В частности, пациентов следует обследовать на наличие гипотиреоза, недостаточности надпочечников, гиперпролактинемии и назначить им соответствующее лечение.
При проведении стимуляции роста фолликулов в процессе лечения ановуляторного бесплодия или процедур ВРТ у пациенток возможно увеличение размера яичников или развитие гиперстимуляции. Соблюдение рекомендуемой дозировки и режима введения фоллитропина альфа, а также тщательный мониторинг терапии снижают частоту подобных эффектов. Точная интерпретация показателей развития фолликулов и созревания требует привлечения специалиста, имеющего опыт интерпретации соответствующих тестов.
Во время клинических исследований выявлено усиление чувствительности яичников к действию фоллитропина альфа при одновременном введении лютропина альфа. Если считается необходимым повышение дозы ФСГ, коррекцию дозы желательно осуществлять с интервалами в 7–14 дней и с пошаговым повышением на 37,5–75 МЕ.
Непосредственное сравнение применения фоллитропина альфа/ЛГ и человеческого менопаузального гонадотропина не проводилось. Сравнение с имеющимися данными дает основания предположить, что частота овуляций, полученная при применении фоллитропина альфа/ЛГ, подобна частоте, полученной для человеческого менопаузального гонадотропина.
СГЯ. Ожидаемым следствием контролируемой стимуляции яичников является определенное их увеличение. Данное явление, распространенное у женщин с СПКЯ, обычно проходит без лечения.
В отличие от неосложненного увеличения размера яичников, СГЯ является синдромом, проявляется с нарастанием степени тяжести. Он включает значительное увеличение размера яичников, высокие уровни половых стероидов в сыворотке крови и рост проницаемости сосудов, что может привести к накоплению жидкости в брюшной, плевральной и иногда в перикардиальной полостях.
В тяжелых случаях СГЯ могут наблюдаться следующие симптомы: боль и ощущение растяжения в брюшной полости, значительное увеличение размера яичников, увеличение массы тела, одышка, олигурия и симптомы со стороны ЖКТ, включая тошноту, рвоту и диарею. При клиническом обследовании могут быть выявлены гиповолемия, гемоконцентрация, электролитный дисбаланс, асцит, гемоперитонеум, плевральный выпот, гидроторакс или острый респираторный дистресс-синдром. В редких случаях тяжелый СГЯ может быть осложнен перекручиванием яичников и тромбоэмболическими явлениями, такими как эмболия легочной артерии, ишемический инсульт и инфаркт миокарда.
К независимым факторам риска развития СГЯ относятся СПКЯ, высокие абсолютные или быстро повышающиеся уровни эстрадиола в сыворотке крови (например >900 пг/мл или >3300 пмоль/л при ановуляции; >3000 пг/мл или >11 000 пмоль/л при ВРТ) и большое количество формирующихся фолликулов (например >3 фолликулов диаметром ≥14 мм при ановуляции; ≥20 фолликулов диаметром ≥12 мм при ВРТ).
Соблюдение рекомендуемого дозирования и режима введения фоллитропина альфа может минимизировать риск овариальной гиперстимуляции (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Для раннего выявления соответствующих факторов риска рекомендуется проводить мониторинг циклов стимуляции с помощью УЗИ и определение уровня эстрадиола.
Известно, что чХГ играет ключевую роль в инициации СГЯ и этот синдром может становиться тяжелее и длительнее при наступлении беременности. Поэтому при наличии признаков гиперстимуляции яичников, таких как уровни эстрадиола в сыворотке крови >5500 пг/мл или >20 200 пмоль/л и/или общее количество фолликулов ≥40, рекомендуется отменить введение чХГ и посоветовать пациентке воздержаться от половых контактов или применять барьерные средства контрацепции в течение не менее 4 дней. СГЯ может быстро прогрессировать (в пределах 24 ч) и в течение нескольких дней стать серьезным медицинским осложнением. Чаще всего он возникает после прекращения гормональной терапии и наиболее выражен примерно через 7–10 дней после завершения лечения. Поэтому после введения чХГ пациентки должны находиться под контролем в течение не менее 2 нед.
Частоту развития гиперстимуляции при проведении ВРТ может уменьшить аспирация всех фолликулов до овуляции.
Обычно легкие или умеренные формы СГЯ проходят спонтанно. Если наблюдается тяжелая форма СГЯ, лечение гонадотропинами рекомендуется прекратить, если оно еще продолжается, пациентку следует госпитализировать и начать соответствующую терапию.
Многоплодная беременность. Частота многоплодных беременностей в случае индукции овуляции выше, чем после естественного оплодотворения. Большинство множественных оплодотворений представлена двойнями. Многоплодная беременность, особенно высшего порядка, несет повышенный риск нежелательных последствий для матери, плода и новорожденного.
Для снижения риска многоплодной беременности рекомендуется тщательно контролировать реакцию яичников.
При проведении процедур ВРТ риск многоплодной беременности связан главным образом с количеством пересаженных эмбрионов, их качеством и возрастом пациентки.
Пациентки должны быть проинформированы о потенциальном риске многоплодной беременности до начала лечения.
Прерывание беременности. У пациенток при проведении стимуляции роста фолликулов для индукции овуляции или ВРТ частота случаев прерывания беременности в результате выкидыша или спонтанного аборта выше, чем после естественного оплодотворения.
Внематочная беременность. У женщин с заболеваниями труб в анамнезе отмечают риск внематочной беременности независимо от того, наступила она в результате спонтанного оплодотворения или лечения бесплодия. Сообщалось, что распространенность внематочной беременности после проведения ВРТ выше, чем в общей популяции.
Новообразования органов репродуктивной системы. Имеются сообщения как о доброкачественных, так и о злокачественных новообразованиях яичников и других органов репродуктивной системы у женщин, проходившие различные режимы лечения бесплодия. Еще не установлено, повышает ли эффективность лечения гонадотропинами риск развития таких опухолей у бесплодных женщин.
Врожденные пороки. Распространенность врожденных пороков после проведения ВРТ может быть несколько выше, чем после спонтанного оплодотворения. Считается, что это является следствием показателей состояния здоровья родителей (возраст матери, свойства спермы отца) и многоплодных беременностей.
Тромбоэмболические осложнения. У женщин с недавними или существующими тромбоэмболическими заболеваниями и у женщин, для которых в целом установлены факторы риска развития тромбоэмболических явлений, такие как индивидуальные или семейные случаи, лечение гонадотропинами может привести к дальнейшему повышению риска обострения или появления подобных явлений. У этих женщин необходимо оценить преимущество применения гонадотропинов над существующим риском развития таких осложнений. Однако следует отметить, что собственно беременность и СГЯ повышают риск развития тромбоэмболических осложнений.
Лечение мужчин. Повышение эндогенных уровней ФСГ у пациентов является показателем первичной тестикулярной недостаточности. Эти пациенты нечувствительны к терапии фоллитропином альфа/чХГ. Фоллитропин альфа не следует применять в случаях, когда невозможно получить эффективный ответ на лечение.
Для оценки реакции на лечение рекомендуется проводить анализ семенной жидкости через 4–6 мес после начала лечения.
Содержание натрия. Препарат содержит <1 ммоль натрия (<23 мг) в одной дозе, то есть практически не содержит натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Показания к применению фоллитропина альфа в период беременности отсутствуют. Данные, полученные для небольшого количества случаев применения препарата в период беременности (менее 300 случаев), свидетельствуют об отсутствии врожденных пороков или фето-/неонатальной токсичности фоллитропина альфа.
В исследованиях на животных тератогенного эффекта не наблюдалось. Клинических данных для исключения тератогенного эффекта фоллитропина альфа при применении его в период беременности недостаточно.
Кормление грудью. Фоллитропин альфа не показан для применения в период кормления грудью.
Фертильность. Фоллитропин альфа показан для лечения в случае бесплодия (см. ПОКАЗАНИЯ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Ожидается, что фоллитропин альфа не влияет или почти не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Дети. Соответствующие показания для применения фоллитропина альфа у пациентов педиатрического профиля отсутствуют.
Взаимодействия
одновременное применение фоллитропина альфа с другими лекарственными средствами, используемыми для стимуляции овуляции (например чХГ, кломифена цитрат), может усиливать фолликулярную реакцию, тогда как одновременное применение с агонистами или антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона, которые индуцируют десенсибилизацию гипофиза, может привести к необходимости повышения дозы фоллитропина альфа, необходимого для достижения адекватной реакции яичников. Про какие-либо другие клинически значимые лекарственные взаимодействия во время терапии фоллитропином альфа не сообщалось.
Передозировка
проявления передозировки фоллитропина альфа неизвестны, однако существует возможность развития СГЯ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Условия хранения
хранить в холодильнике (2–8 °С). Не замораживать.
К открытию в течение срока годности закрытый препарат может храниться в холодильнике при температуре не выше 25 °С в течение 3 мес без повторного охлаждения. Лекарственное средство следует утилизировать, если оно не было использовано в течение 3 мес.
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света. Хранить в недоступном для детей месте.