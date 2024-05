потенциальные фармакодинамические взаимодействия с аванафилом

Нитраты. Известно, что у здоровых добровольцев аванафил усиливает гипотензивные эффекты нитратов по сравнению с плацебо. Считается, что это обусловлено комбинированным воздействием нитратов и аванафила на механизм оксида азота/цГМФ. В связи с этим назначение аванафила пациентам, которые принимают любые формы органических нитратов или доноров оксида азота (например амилнитрит), противопоказано. У пациента, принимавшего аванафил в последние 12 ч при медицински обоснованном назначении нитратов в случае опасного для жизни состояния возрастает вероятность значимого и потенциально опасного снижения АД. Даже в таких обстоятельствах нитраты следует применять только при условии тщательного медицинского наблюдения и с надлежащим мониторингом гемодинамики (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Лекарственные средства, снижающие системное АД. Как вазодилататор, аванафил может снижать системное АД. Если препарат Аваналав применяют в комбинации с другим лекарственным средством, которое снижает системное АД, аддитивные эффекты могут приводить к симптоматической артериальной гипотензии (например, к головокружению, ощущению бреда, синкопе или состоянию, близкому к синкопе). Есть информация, что в ходе клинических исследований не наблюдалось никаких случаев развития артериальной гипотензии, однако были отмечены отдельные эпизоды головокружения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Во время этих исследований был зарегистрирован один эпизод синкопе в группе плацебо и один эпизод синкопе в группе приема аванафила в дозе 100 мг.

Пациенты с обструкцией выходного тракта левого желудочка (например, со стенозом аортального клапана, идиопатическим гипертрофическим субаортальным стенозом) и пациенты с тяжелыми нарушениями вегетативного контроля АД могут быть особенно чувствительными к действию вазодилататоров, в том числе к аванафилу.

Блокаторы α-адренорецепторов. Есть информация о том, что гемодинамические взаимодействия препарата с доксазозином и тамсулозином изучали у здоровых добровольцев в одном перекрестном исследовании с двумя периодами. У пациентов, получавших стабильную терапию доксазозином, среднее максимальное снижение систолического АД в положении стоя и лежа на спине (с поправкой на плацебо) после приема аванафила составляло 2,5 мм рт. ст. и 6,0 мм рт. ст. соответственно. В целом у 7 из 24 участников исследования после приема аванафила отмечались такие уровни снижения этого показателя от исходных значений, которые имели потенциальную клиническую значимость (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Известно, что у пациентов, получавших стабильную терапию тамсулозином, среднее максимальное снижение систолического АД в положении стоя и лежа на спине (с поправкой на плацебо) после приема аванафила составляло 3,6 мм рт. ст. и 3,1 мм рт. ст. соответственно, и у 5 из 24 участников исследования после приема аванафила отмечались такие уровни снижения этого показателя от исходных значений, которые имели потенциальную клиническую значимость (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Ни в одной группе участников исследования не было сообщений о синкопе или других тяжелых нежелательных явлениях, связанных со снижением АД.

Другие антигипертензивные препараты, кроме блокаторов α-адренорецепторов. Известно, что для оценки влияния аванафила на потенцирование эффектов отдельных антигипертензивных лекарственных средств (амлодипина и эналаприла) по снижению АД было проведено клиническое исследование. Результаты исследования показали, что при одновременном применении аванафила среднее максимальное снижение АД в положении лежа на спине составляло 2/3 мм рт. ст. по сравнению с плацебо в группе применения эналаприла и 1/—1 мм рт. ст. — в группе применения амлодипина.

Статистически значимая разница в максимальном снижении диастолического АД в положении лежа на спине по сравнению с плацебо наблюдалась только в группе комбинированного применения эналаприла и аванафила, при этом уровень АД возвращался к исходным значениям через 4 ч после приема дозы аванафила. В обеих группах было по одному пациенту, у которых отмечалось снижение АД без симптомов артериальной гипотензии, что устранялось в течение 1 ч после начала. Аванафил не оказывал никакого влияния на фармакокинетику амлодипина, однако амлодипин увеличивал максимальную и общую экспозицию аванафила на 28 и 60% соответственно.

Алкоголь. Употребление алкоголя в комбинации с применением аванафила повышает риск развития симптоматической артериальной гипотензии. Есть информация, что в одном перекрестном исследовании, в котором у здоровых добровольцев однократно применяли дозу препарата, среднее максимальное снижение диастолического АД было статистически значимо больше после приема аванафила с алкоголем, чем после приема только аванафила (на 3,2 мм рт. ст.) или только алкоголя (на 5,0 мм рт. ст.) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Другие средства для лечения эректильной дисфункции. Безопасность и эффективность применения аванафила в комбинации с другими ингибиторами ФДЭ-5 или с другими средствами для лечения эректильной дисфункции не изучались (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Влияние других веществ на аванафил

Аванафил является субстратом CYP 3A4 и метаболизируется этим ферментом. Из исследований известно, что лекарственные средства, которые ингибируют CYP 3A4, могут увеличивать AUC аванафила.

Ингибиторы CYP 3A4. Кетоконазол (400 мг/сут), который является селективным и очень мощным ингибитором CYP 3A4, увеличивал C max и AUC аванафила после его однократного приема в дозе 50 мг в 3 раза и в 14 раз соответственно и продлевал T ½ аванафила примерно до 9 ч. Ритонавир (600 мг 2 раза в сутки), который является очень мощным ингибитором CYP 3A4 и также ингибирует CYP 2C9, увеличивал C max и AUC аванафила после его однократного приема в дозе 50 мг примерно в 2 раза и в 13 раз соответственно и продлевал T ½ аванафила примерно до 9 ч. Ожидается, что другие мощные ингибиторы CYP 3A4 (например, итраконазол, вориконазол, кларитромицин, нефазодон, саквинавир, нелфинавир, индинавир, атазанавир и телитромицин) будут обусловливать подобные эффекты. Таким образом, одновременное применение аванафила с мощными ингибиторами CYP 3A4 противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПРИМЕНЕНИЕ).

Эритромицин (500 мг 2 раза в сутки), который является умеренным ингибитором CYP 3A4, увеличивал C max и AUC аванафила после его однократного приема в дозе 200 мг примерно в 2 и 3 раза соответственно и продлевал T ½ аванафила примерно до 8 ч. Ожидается, что другие умеренные ингибиторы CYP 3A4 (например, ампренавир, апрепитант, дилтиазем, флуконазол, фосампренавир и верапамил) будут обусловливать подобные эффекты. В связи с этим для пациентов, которые одновременно принимают умеренные ингибиторы CYP 3A4, максимальная рекомендованная доза аванафила составляет 100 мг каждые 48 ч (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Хотя взаимодействия с конкретными препаратами не изучали, другие ингибиторы CYP 3A4, в том числе грейпфрутовый сок, вероятно, будут увеличивать AUC аванафила. Пациентов следует предостеречь от употребления грейпфрутового сока в течение 24 ч до приема аванафила.

Субстрат CYP 3A4. Амлодипин (5 мг/сут) увеличивал C max и AUC аванафила после его однократного приема в дозе 200 мг примерно на 28 и 60% соответственно. Эти изменения AUC не расцениваются как клинически значимые. Однократный прием аванафила не влиял на уровень амлодипина в плазме крови.

Хотя взаимодействия аванафила с ривароксабаном и апиксабаном (оба — субстраты CYP 3A4) специально не изучались, такие взаимодействия не ожидаются.

Индукторы ферментов цитохрома Р450. Потенциальное воздействие индукторов ферментов CYP, особенно индукторов CYP 3A4 (например, бозентан, карбамазепин, эфавиренц, фенобарбитал и рифампицин), на фармакокинетику и эффективность аванафила не изучалось. Одновременное применение аванафила и индукторов ферментов CYP не рекомендуется, поскольку это может снизить эффективность аванафила.

Влияние аванафила на другие лекарственные средства

Ингибирование ферментов цитохрома Р450. Из исследования in vitro известно, что аванафил (на микросомах печени человека) продемонстрировал незначительный потенциал лекарственных взаимодействий, опосредованных ферментами CYP1 A1/2, 2A6, 2B6 и 2E1. Кроме того, метаболиты аванафила (M4, M16 и M27) также продемонстрировали минимальное ингибирование ферментов CYP 1A1/2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A4. Учитывая эти данные, не ожидается, чтобы аванафил проявлял значимое влияние на другие лекарственные средства, которые метаболизируются этими ферментами.

Хотя данные, полученные из исследований in vitro, не продемонстрировали потенциальные взаимодействия аванафила, опосредованные ферментами CYP 2C19, 2C8/9, 2D6 и 3A4, в ходе дальнейших исследований с применением омепразола, розиглитазона и дезипрамина не выявили клинически значимых взаимодействий, опосредованных ферментами CYP 2C19, 2C8/9 и 2D6.

Индукция ферментов цитохрома Р450. Оценка потенциала индуцирования ферментов CYP 1A2, CYP 2B6 и CYP 3A4 аванафилом, которая выполнялась на первичных гепатоцитах человека в исследованиях in vitro, не выявила никакого потенциала индуцирования этих ферментов в клинически значимых концентрациях.

Транспортеры. Результаты исследований in vitro продемонстрировали умеренный потенциал действия аванафила в качестве субстрата P-гликопротеина (P-gp) и ингибитора P-gp с дигоксином как субстратом в концентрациях, ниже расчетных концентраций в кишечнике. Потенциал аванафила влиять на транспорт других лекарственных средств, опосредованный P-gp, неизвестен.

По результатам исследований in vitro аванафил при применении в клинически значимых концентрациях может выступать ингибитором BCRP (белка резистентности к раку молочной железы). В клинически значимых концентрациях аванафил не является ингибитором транспортных белков OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3 и BSEP.

Влияние аванафила на другие транспортеры пока неизвестно.

Риоцигуат. Имеется информация, что доклинические исследования продемонстрировали аддитивный эффект снижения системного АД при применении ингибиторов ФДЭ-5 в комбинации с риоцигуатом. В клинических исследованиях было показано, что риоцигуат усиливает гипотензивные эффекты ингибиторов ФДЭ-5. Не было получено доказательных данных в пользу благоприятного клинического эффекта применения такой комбинации в исследуемых популяциях. Сопутствующее применение риоцигуата и ингибиторов ФДЭ-5, в том числе аванафила, противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).