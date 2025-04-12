норфлоксацин — синтетический антибактериальный препарат группы фторхинолонов с широким спектром бактерицидного действия. Норфлоксацин необратимо ингибирует А-субъединицу бактериальной ДНК-гиразы — фермента, принимающего участие в процессах репликации и транскрипции, что приводит к гибели микробной клетки.

Норфлоксацин активен в отношении некоторых грамположительных и практически всех грамотрицательных микроорганизмов. К препарату чувствительны грамположительные микроорганизмы — Staphylococcus aureus (в том числе штаммы, продуцирующие β - лактамазы), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streprococus spp., Enterococcus spp.; грамотрицательные микроорганизмы — Enterobacteriaceae, в том числе E.coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Morganella morganii, Serratia spp. и Providencia spp., а также такие микроорганизмы, как Pseudomonas aeruginosa, Chlamidia trachomatis, Acinetobacter spp., Haemophilus influenzae (в том числе штаммы, продуцирующие β - лактамазу), Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae и parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica, Aeromonas Hydrophilia и Campylobacter jejuni, Neisseria gonorrhoeae (в том числе штаммы, продуцирующие β - лактамазу) и N. meningitidis. Обладает слабой активностью в отношении Bacteroides spp., Clostridia spp. и Fusobacterium spp. Резистентность микроорганизмов к норфлоксацину развивается медленно; препарат тормозит плазмидный механизм возникновения устойчивости бактерий к хинолонам. Норфлоксацин активен в отношении многих полирезистентных штаммов бактерий. Случаи перекрестной резистентности к норфлоксацину и препаратам налидиксовой кислоты, а также некоторым антибиотикам (пенициллины, цефалоспорины и аминогликозиды) отмечаются крайне редко.

После приема внутрь 30–40% норфлоксацина быстро абсорбируется из пищеварительного тракта. Через 1–2 ч после приема препарата в дозе 400 или 800 мг максимальная концентрация его в сыворотке крови составляет 1,5 и 2,5 мкг/мл соответственно. После перорального применения быстро достигается терапевтический уровень норфлоксацина в сыворотке крови и моче. Низкий процент связи с белками плазмы крови (14%) и высокая липофильность норфлоксацина обусловливают большой объем его распределения. Период полувыведения норфлоксацина — 3,5–6,5 ч, однако он может удлиняться при почечной недостаточности. Гемодиализ не влияет на длительность периода полувыведения. Норфлоксацин хорошо проникает в ткани организма. Концентрация норфлоксацина в стенке желчного пузыря и протоков, паренхиме печени, мозговом веществе почки, в предстательной железе выше, чем в сыворотке крови; несколько ниже — в ткани небных миндалин, цервикальной ткани, фаллопиевых трубах, яичниках и корковом веществе почки. Норфлоксацин не проникает через ГЭБ. Метаболизируется преимущественно в печени, выводится главным образом с мочой в неизмененном виде (30%) или в виде шести основных метаболитов (менее 10%) путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Некоторые из метаболитов обладают противомикробной активностью. Почечный клиренс норфлоксацина достаточно высокий (272–298 мл/мин), концентрация препарата в моче значительно превышает концентрацию в сыворотке крови в то же время. Концентрация норфлоксацина в моче, превышающая МПК для большинства возбудителей инфекций мочеполовой системы, после однократного приема препарата в дозе 400 мг сохраняется в течение 12–24 ч. Примерно 30% норфлоксацина выводится с калом.

Применение норфлоксацина в виде глазных/ушных капель позволяет легко достичь терапевтических концентраций препарата в тканях и жидкостях глаза и уха; кроме того, норфлоксацин действует на многих возбудителей инфекционных заболеваний глаза и уха.