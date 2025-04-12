Нормакс (Normax)
Нормакс инструкция по применению
Состав
Норфлоксацин - 3,15 мг/мл
Фармакологические свойства
норфлоксацин — синтетический антибактериальный препарат группы фторхинолонов с широким спектром бактерицидного действия. Норфлоксацин необратимо ингибирует А-субъединицу бактериальной ДНК-гиразы — фермента, принимающего участие в процессах репликации и транскрипции, что приводит к гибели микробной клетки.
Норфлоксацин активен в отношении некоторых грамположительных и практически всех грамотрицательных микроорганизмов. К препарату чувствительны грамположительные микроорганизмы — Staphylococcus aureus (в том числе штаммы, продуцирующие β - лактамазы), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streprococus spp., Enterococcus spp.; грамотрицательные микроорганизмы — Enterobacteriaceae, в том числе E.coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Morganella morganii, Serratia spp. и Providencia spp., а также такие микроорганизмы, как Pseudomonas aeruginosa, Chlamidia trachomatis, Acinetobacter spp., Haemophilus influenzae (в том числе штаммы, продуцирующие β - лактамазу), Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae и parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica, Aeromonas Hydrophilia и Campylobacter jejuni, Neisseria gonorrhoeae (в том числе штаммы, продуцирующие β - лактамазу) и N. meningitidis. Обладает слабой активностью в отношении Bacteroides spp., Clostridia spp. и Fusobacterium spp. Резистентность микроорганизмов к норфлоксацину развивается медленно; препарат тормозит плазмидный механизм возникновения устойчивости бактерий к хинолонам. Норфлоксацин активен в отношении многих полирезистентных штаммов бактерий. Случаи перекрестной резистентности к норфлоксацину и препаратам налидиксовой кислоты, а также некоторым антибиотикам (пенициллины, цефалоспорины и аминогликозиды) отмечаются крайне редко.
После приема внутрь 30–40% норфлоксацина быстро абсорбируется из пищеварительного тракта. Через 1–2 ч после приема препарата в дозе 400 или 800 мг максимальная концентрация его в сыворотке крови составляет 1,5 и 2,5 мкг/мл соответственно. После перорального применения быстро достигается терапевтический уровень норфлоксацина в сыворотке крови и моче. Низкий процент связи с белками плазмы крови (14%) и высокая липофильность норфлоксацина обусловливают большой объем его распределения. Период полувыведения норфлоксацина — 3,5–6,5 ч, однако он может удлиняться при почечной недостаточности. Гемодиализ не влияет на длительность периода полувыведения. Норфлоксацин хорошо проникает в ткани организма. Концентрация норфлоксацина в стенке желчного пузыря и протоков, паренхиме печени, мозговом веществе почки, в предстательной железе выше, чем в сыворотке крови; несколько ниже — в ткани небных миндалин, цервикальной ткани, фаллопиевых трубах, яичниках и корковом веществе почки. Норфлоксацин не проникает через ГЭБ. Метаболизируется преимущественно в печени, выводится главным образом с мочой в неизмененном виде (30%) или в виде шести основных метаболитов (менее 10%) путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Некоторые из метаболитов обладают противомикробной активностью. Почечный клиренс норфлоксацина достаточно высокий (272–298 мл/мин), концентрация препарата в моче значительно превышает концентрацию в сыворотке крови в то же время. Концентрация норфлоксацина в моче, превышающая МПК для большинства возбудителей инфекций мочеполовой системы, после однократного приема препарата в дозе 400 мг сохраняется в течение 12–24 ч. Примерно 30% норфлоксацина выводится с калом.
Применение норфлоксацина в виде глазных/ушных капель позволяет легко достичь терапевтических концентраций препарата в тканях и жидкостях глаза и уха; кроме того, норфлоксацин действует на многих возбудителей инфекционных заболеваний глаза и уха.
Показания Нормакс
Для системного применения (таблетки): острые и хронические инфекции почек и мочевых путей (осложненные и неосложненные), инфекции половых органов (простатит, эпидидимит, цервицит, гонококковые инфекции, шанкроид); острый бактериальный гастроэнтерит, брюшной тиф; профилактика сепсиса у больных с нейтропенией; инфекции дыхательных путей, инфекции уха, горла и носа (острый и хронический средний отит, хронический синусит, острый тонзиллит и др.).
В офтальмологии (капли): конъюнктивит, в том числе гонококковый, кератит, кератоконъюнктивит, язва роговицы, блефарит, блефароконъюнктивит, дакриоцистит, трахома и другие инфекционные заболевания глаза, вызванные микроорганизмами, чувствительными к норфлоксацину; профилактика глазных инфекций после удаления инородного тела из роговицы или конъюнктивы или после воздействия травмирующих химических или физических факторов, до и после оперативных вмешательств.
В оториноларингологии (капли): наружный отит, острый и хронический гнойный средний отит, профилактика бактериального отита до и после оперативного вмешательства.
Применение Нормакс
таблетки
При острых неосложненных инфекциях мочевых путей назначают по 400 мг 2 раза в сутки в течение 3–10 дней. При хронических, рецидивирующих или осложненных инфекциях — по 400 мг 2 раза в сутки в течение 12 нед; если терапевтический эффект достигнут ранее, после 4 нед применения препарата в указанной дозе ее можно снизить до 400 мг 1 раз в сутки и продолжать лечение до 12 нед.
При инфекциях половых органов назначают по 1–2 таблетки препарата 2 раза в сутки в течение 7 дней. При гонококковой инфекции достаточно назначения 2 таблеток препарата (800 мг) однократно или по 11/2 таблетки 2 раза с интервалом 4 ч; при шанкроиде — 2 таблетки однократно.
При остром бактериальном гастроэнтерите назначают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки в течение 5 дней; при брюшном тифе — по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 14 дней.
Для профилактики сепсиса у больных с нейтропенией назначают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки в период выраженной гранулоцитопении, обусловленной химио- или лучевой терапией (обычно в течение 8 нед).
При инфекциях уха, горла, носа и дыхательных путей назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки, продолжительность лечения — от 3 до 25 дней.
Больным с почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) назначают по 1 таблетке Нормакса в сутки.
Капли
При острых инфекциях глаза вначале назначают по 1–2 капли каждые 15–30 мин, уменьшая частоту введения по мере проявления терапевтического эффекта; при нетяжелых инфекциях назначают по 1–2 капли 2–6 раз в сутки или чаще. При трахоме назначают по 2 капли в каждый глаз 2–4 раза в сутки, лечение продолжают до 1 мес.
При отите назначают по 2–3 капли в наружный слуховой проход каждые 2–3 ч, уменьшая частоту введения по мере проявления терапевтического эффекта.
Противопоказания
непереносимость антибактериальных средств хинолонового ряда или других компонентов препарата.
Побочные эффекты
отмечаются примерно в 5% случаев (в 1% случаев требовалась временная отмена препарата). При системном применении возможны тошнота, рвота и другие диспепсические явления, боль в области живота, головокружение, головная боль, бессонница, ощущение сухости во рту, очень редко — реакции гиперчувствительности (эритема, кожный зуд и сыпь).
Особые указания
с осторожностью назначают при тяжелых заболеваниях печени, указаниях в анамнезе на судороги.
При почечной недостаточности дозу препарата следует соответствующим образом снизить.
При системном применении норфлоксацина следует обеспечить адекватную гидратацию для предупреждения кристаллурии.
Безопасность применения препарата в период беременности и кормления грудью, а также детьми младше 12 лет не установлена.
Нормакс глазные/ушные капли не вводят субконъюнктивально или в переднюю камеру глаза.
Не допускать соприкосновения кончика флакона-капельницы с какой-либо поверхностью и не промывать капельницу, так как это может привести к загрязнению р-ра.
Взаимодействия
пробенецид снижает активную канальцевую секрецию норфлоксацина. При одновременном применении норфлоксацина с противогрибковыми средствами (амфотерицин В, кетоконазол, миконазол, нистатин) отмечается синергическое действие. Норфлоксацин может усиливать токсические эффекты теофиллина. Не рекомендуется одновременный прием таблеток норфлоксацина с антацидами, содержащими соли магния. Не следует назначать препарат одновременно с нитрофурантоином, поскольку он может снижать антибактериальную активность норфлоксацина.
Условия хранения
в сухом, прохладном, темном месте.
Р-р должен быть использован в течение 1 мес после открытия флакона.