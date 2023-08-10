НОРФЛОКСАЦИН (NORFLOXACINUM)

при остром цистите обычно принимают внутрь по 400 мг норфлоксацина 2 раза в сутки на протяжении 3 дней; при других неосложненных инфекциях мочевыводящих путей — по 400 мг 2 раза в сутки в течение 10–21 дня.

Хронические рецидивирующие инфекции мочевых путей — по 400 мг 2 раза в сутки до 12 нед; если в течение первых 4 нед достигается эффект, то дозу снижают до 400 мг/сут. У больных с почечной недостаточностью (клубочковая фильтрация ≤30 мл/мин) рекомендуемая доза — 400 мг/сут.

При инфекциях пищеварительного тракта суточная доза составляет 400 мг (в 2 приема) на протяжении 5–7 дней.

При острой гонорее — 800 мг однократно.

Для профилактики инфекционных осложнений, при тяжелых формах нейтропении рекомендуемая доза составляет 400 мг 3 раза в сутки в течение всего периода болезни. Нет данных о применении препарата более 8 нед.

В офтальмологической практике — обычно закапывают по 1–2 капли 0,3% р-ра в пораженный(-е) глаз(-а) 4 раза в сутки. В зависимости от тяжести инфекции доза в 1-й день лечения может составлять 1 или 2 капли каждые 2 ч.

При заболеваниях уха назначают по 5 капель в ухо 3 раза в сутки. Капли нагревают до температуры тела.