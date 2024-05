исследования взаимодействия были проведены с дозами 10 и 20 мг, данные приведены ниже. Клинически значимое взаимодействие при применении высоких доз не может быть исключено, если такое выявлено при применении тадалафила в низких дозах (10 мг).

Влияние других лекарственных средств на тадалафил

Ингибиторы цитохрома P450. Тадалафил метаболизируется преимущественно CYP 3A4. Селективный ингибитор CYP 3A4 — кетоконазол (200 мг/сут) — увеличивает AUC тадалафила (в дозе 10 мг) в 2 раза, а C max — на 15% относительно значений AUC и C max одного тадалафила. Кетоконазол (в дозе 400 мг/сут) увеличивает AUC тадалафила (в дозе 20 мг) в 4 раза, а C max — на 22%. Ритонавир, ингибитор протеаз (200 мг 2 р/сут), который ингибирует CYP 3A4, CYP 2C9, CYP 2C19 и CYP 2D6, увеличивает AUC тадалафила (в дозе 20 мг) в 2 раза, не изменяя C max . Хотя специфические взаимодействия были исследованы, другие ингибиторы протеазы, такие как саквинавир и другие ингибиторы CYP 3A4, такие как эритромицин, кларитромицин, итраконазол и грейпфрутовый сок, следует применять с осторожностью, поскольку ожидается, что при одновременном применении они будут повышать концентрацию тадалафила в плазме крови. В результате может повышаться частота возникновения побочных реакций (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Транспортеры. Влияние транспортеров, например p-гликопротеинов, на распределение тадалафила неизвестно. Таким образом, существует вероятность лекарственного взаимодействия, опосредованного ингибированием транспортеров.

Индукторы цитохрома P450. Индуктор CYP 3A4 рифампицин снижает величину AUC тадалафила на 88% по сравнению со значением AUC одного лишь тадалафила (в дозе 10 мг). Можно предположить, что такое снижение концентрации приведет к снижению эффективности тадалафила. Одновременное применение других индукторов CYP 3A4, таких как фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин, также может снижать концентрацию тадалафила в плазме крови.

Влияние тадалафила на другие лекарственные средства

Нитраты. В ходе клинических исследований тадалафил (в дозе 5, 10, 20 мг) проявлял свойство усиливать гипотензивные эффекты нитратов. Таким образом, применение тадалафила у пациентов, получающих лечение органическими нитратами в любой форме, противопоказано. Если для пациента, которому назначен тадалафил в любой дозе (2,5–20 мг), применение нитратов является медицинской необходимостью при жизнеугрожающем состоянии, в этом случае перед применением препаратов нитратов должно пройти не менее 48 ч после последнего приема тадалафила. В таком случае применение нитратов должно происходить под медицинским наблюдением с надлежащим мониторингом гемодинамических показателей.

Антигипертензивные препараты (в том числе блокаторы кальциевых каналов). При одновременном применении тадалафила (в дозе 5 мг 1 раз в сутки или в виде разовой дозы 20 мг) с блокатором α-адренорецепторов доксазозином (в дозе 4–8 мг/сут) наблюдалось значительное усиление гипотензивного эффекта последнего. Этот эффект длится до 12 ч и может проявляться отдельными симптомами, в том числе в виде головокружения. Такая комбинация препаратов не рекомендуется к применению (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

В ходе исследований взаимодействия с участием ограниченного числа здоровых добровольцев не сообщается о вышеуказанных эффектах при одновременном применении с альфузозином или тамсулозином. Следует с осторожностью применять тадалафил у пациентов, получающих лечение блокаторами α-адренорецепторов, особенно лиц пожилого возраста. Лечение следует начинать с минимальной дозы и постепенным ее повышением.

В ходе исследований клинической фармакодинамики изучался потенциал тадалафила усиливать гипотензивные эффекты основных антигипертензивных средств. Исследовались основные классы препаратов: блокаторы кальциевых каналов (амлодипин), ингибиторы АПФ (эналаприл), блокаторы β-адренорецепторов (метопролол), тиазидные диуретики (бендрофлуазид) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (отдельно и в комбинации с тиазидными диуретиками, блокаторами кальциевых каналов, блокаторами β-адренорецепторов и/или блокаторами α-адренорецепторов). Тадалафил (в дозе 10 мг, кроме исследований взаимодействия с блокаторами рецепторов ангиотензина II и амлодипином, где изучался эффект дозы 20 мг) не проявлял значимого взаимодействия с вышеуказанными классами лекарственных средств. В ходе другого исследования клинической фармакологии изучалось одновременное применение тадалафила (в дозе 20 мг) с несколькими гипотензивными препаратами (до 4). У пациентов, принимавших несколько антигипертензивных средств, изменения АД зависели от уровня контроля АГ. Таким образом, у пациентов с хорошо контролируемой АГ снижение АД было незначительным и соответствовало таковому у здоровых добровольцев. У пациентов с трудноконтролируемой АГ отмечали большее снижение АД, хотя у большинства больных снижение АД не сопровождалось симптомами гипотензии. У пациентов, получающих одновременную терапию антигипертензивными лекарственными средствами, применение тадалафила в дозе 20 мг может приводить к снижению АД, которое (кроме случая одновременного применения с блокаторами α-адренорецепторов) является незначительным и клинически незначимым. Анализ данных клинического исследования фазы 3 не выявил разницы между побочными реакциями, которые возникали у пациентов, получавших лечение тадалафилом с одновременным применением антигипертензивных средств и лечение только тадалафилом. Несмотря на это, необходимо предоставлять соответствующие рекомендации относительно возможного снижения АД пациентам, которые лечатся гипотензивными лекарственными средствами и тадалафилом.

Риоцигуат. В ходе доклинических исследований был выявлен аддитивный гипотензивный эффект при одновременном применении ингибиторов ФДЭ-5 с риоцигуатом. В ходе клинических исследований было установлено, что риоцигуат усиливает гипотензивное действие ингибиторов ФДЭ-5. Не выявлено доказательств благоприятного клинического эффекта этой комбинации в исследуемой популяции. Одновременное применение риоцигуата с ингибиторами ФДЭ-5, в том числе с тадалафилом, противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Ингибиторы 5-α-редуктазы. В ходе клинического исследования, в котором сравнивалось одновременное применение тадалафила (в дозе 5 мг) и финастерида (в дозе 5 мг) с приемом плацебо и финастерида (в дозе 5 мг) для устранения симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы, не выявлено каких-либо новых побочных реакций. Однако поскольку собственное исследование взаимодействия лекарственных средств с целью оценки эффектов тадалафила и ингибиторов 5-α-редуктазы не проводилось, следует с осторожностью применять тадалафил у пациентов, которые получают лечение ингибиторами 5-α-редуктазы.

Субстраты CYP 1A2 (например теофиллин). В ходе исследования клинической фармакологии при приеме тадалафила (в дозе 10 мг) с теофиллином (неселективным ингибитором ФДЭ) не выявлено фармакокинетического взаимодействия. Единственным фармакодинамическим эффектом было незначительное повышение сердечного ритма (3,5 уд./мин). Необходимо учитывать возможность возникновения этого эффекта при одновременном применении тадалафила и теофиллина, несмотря на то, что он не имеет клинической значимости.

Этинилэстрадиол и тербуталин. Тадалафил повышал биодоступность пероральных лекарственных форм с этинилэстрадиолом. Такого повышения биодоступности следует ожидать при одновременном применении с тербуталином, хотя клинические последствия этой комбинации неизвестны.

Алкоголь. Употребление алкоголя (средняя Cmax 0,08%) не влияло на одновременное применение тадалафила (в дозе 10 или 20 мг). Также не выявлено изменений концентрации тадалафила в течение последующих 3 ч после его одновременного приема с алкоголем. Алкоголь употребляли таким образом, чтобы достичь максимального уровня абсорбции (прием натощак после ночного голодания и без приема пищи в течение 2 ч после употребления алкоголя). Прием тадалафила (в дозе 20 мг) не приводил к статистически значимому снижению АД на фоне употребления алкоголя (0,7 г/кг, или около 180 мл 40% алкоголя для мужчины с массой тела 80 кг), однако у некоторых пациентов отмечали постуральное головокружение и ортостатическую гипотензию. Прием тадалафила на фоне более низких доз алкоголя (0,6 г/кг) не вызывал артериальной гипотензии, а головокружение наблюдалось с той же частотой, что и при приеме одного алкоголя. Влияние алкоголя на когнитивные функции не усиливалось при одновременном применении тадалафила (в дозе 10 мг).

Лекарственные средства, метаболизм которых происходит с участии цитохрома Р450. Не ожидается, что тадалафил вызовет клинически значимое ингибирование или индуцирование клиренса лекарственных средств, которые метаболизируются изоформами P450. В ходе клинических исследований было доказано, что тадалафил не ингибирует и не индуцирует изоформы CYP450, в том числе CYP 3A4, CYP 1A2, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 2C9 и CYP 2C19.

Субстраты CYP 2C9 (например R-варфарин). Тадалафил (в дозе 10 и 20 мг) не проявлял клинически значимого эффекта на AUC S-варфарина или R-варфарина (субстраты CYP 2C9), а также не влиял на протромбиновое время, индуцированное варфарином.

Ацетилсалициловая кислота. Тадалафил (в дозе 10 и 20 мг) не потенцировал увеличение времени кровотечения, вызванного ацетилсалициловой кислотой.

Противодиабетические лекарственные средства. Специфические исследования взаимодействия тадалафила с противодиабетическими лекарственными средствами не проводились.