фармакодинамика. Механизм действия . Тадалафил является селективным обратимым ингибитором циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) — специфической фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5). Когда сексуальная стимуляция вызывает локальное высвобождение оксида азота, ингибирование ФДЭ-5 тадалафилом вызывает повышение уровня цГМФ в пещеристом теле. Это приводит к релаксации гладких мышц и приливу крови к тканям полового члена, тем самым создавая эрекцию. Тадалафил не действует при отсутствии сексуальной стимуляции.

Эффект ингибирования концентрации цГМФ в пещеристом теле также наблюдается в гладких мышцах предстательной железы, мочевом пузыре и их сосудах, транспортирующих кровь к указанным выше органам. Сосудистая релаксация, которая при этом возникает, приводит к повышению перфузии крови и может быть причиной уменьшения выраженности симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Эти сосудистые эффекты могут быть дополнены ингибированием активности афферентных нервов мочевого пузыря и релаксацией гладких мышц предстательной железы и мочевого пузыря.

Фармакодинамические эффекты . Исследования in vitro показали, что тадалафил является селективным ингибитором ФДЭ-5. ФДЭ-5 — фермент, выявленный в гладких мышцах пещеристого тела, сосудистых и висцеральных гладких мышцах, скелетных мышцах, тромбоцитах, почках, легких и мозжечке. Влияние тадалафила на ФДЭ-5 сильнее, чем на другие ФДЭ. Действие тадалафила на ФДЭ-5 в 10 000 раз превышает его воздействие на ферменты ФДЭ-1, ФДЭ-2, ФДЭ-4 и ФДЭ-7, находящиеся в сердце, головном мозге, сосудах, печени, лейкоцитах, скелетных мышцах и других органах. Тадалафил в 10 000 раз мощнее в отношении ФДЭ-5 по сравнению с ФДЭ-3, ферментом, содержащимся в сердце и кровеносных сосудах. Эта селективность в отношении ФДЭ-5 по сравнению с ФДЭ-3 важна, потому что ФДЭ-3 — фермент, играющий определенную роль в сокращении сердечной мышцы. Кроме того, тадалафил примерно в 700 раз мощнее в отношении ФДЭ-5 по сравнению с ФДЭ-6, ферментом, содержащимся в сетчатке и ответственным за фототрансдукцию. Тадалафил также в 10 000 раз мощнее в отношении ФДЭ-5 по сравнению с ФДЭ-7, ФДЭ-8, ФДЭ-9 и ФДЭ-10.

Клиническая эффективность и безопасность . Тадалафил, введенный здоровым добровольцам, по сравнению с плацебо существенно не влияет на показатели систолического и диастолического АД в положении лежа (среднее максимальное снижение 1,6/0,8 мм рт. ст. соответственно), систолического и диастолического АД в положении стоя (среднее максимальное снижение 0,2/4,6 мм рт. ст. соответственно) и на ЧСС.

В исследовании влияния тадалафила на зрение с использованием теста оценки цветового восприятия Farnsworth-Munsell 100 Hue было установлено, что тадалафил не ухудшает распознавание цветов (синий/зеленый). Полученные данные клинического исследования подтверждают низкое сродство тадалафила к ФДЭ-6 по сравнению с ФДЭ-5. В ходе всех клинических исследований редко (<0,1%) сообщалось об изменениях распознавания цветов.

Опубликованные результаты исследований с участием мужчин для оценки потенциального влияния на сперматогенез тадалафила в дозе 10 и 20 мг при частоте приема 1 раз/сут свидетельствуют о клинически незначительном снижении количества и концентрации спермы, ассоциированном с приемом тадалафила. Эти эффекты не были связаны с изменениями других характеристик, таких как подвижность сперматозоидов, морфология и уровень фолликулостимулирующего гормона в крови.

Эректильная дисфункция . В клинических исследованиях тадалафил продемонстрировал статистически значимое улучшение эректильной функции, действие в течение 36 ч и появление эффекта уже через 16 мин после приема плацебо (прием тадалафила при необходимости).

В исследовании с участием пациентов со вторичной эректильной дисфункцией, вызванной повреждением спинного мозга, тадалафил проявлял значительное улучшение эректильной функции, а в среднем коэффициент успешных попыток при приеме в дозе 10 или 20 мг (подбор дозы, применение при необходимости) составлял 48% по сравнению с 17% в группе плацебо.

Применение тадалафила в дозе 2,5; 5 и 10 мг 1 раз в сутки оценивалось в ходе клинических исследований с участием пациентов разного возраста (21–82 года) и различных этнических групп с эректильной дисфункцией различной степени тяжести (легкой, средней, тяжелой) и различной этиологии. В ходе исследований эффективности в общей популяции в среднем коэффициент успешных попыток составлял 57 и 67% при приеме тадалафила в дозе 5 мг и 50% при приеме в дозе 2,5 мг по сравнению с 31 и 37% в группе плацебо. В исследованиях с участием пациентов со вторичной эректильной дисфункцией, вызванной сахарным диабетом, в среднем коэффициент успешных попыток составил 41 и 46% при приеме тадалафила в дозе 5 и 2,5 мг соответственно по сравнению с 28% в группе плацебо.

Большинство пациентов в приведенных выше исследованиях ранее принимали ингибиторы ФДЭ-5 в случае необходимости. В исследовании пациенты, ранее не принимавшие ингибиторы ФДЭ-5, принимали тадалафил в дозе 5 мг 1 раз в сутки и плацебо. В среднем коэффициент успешных попыток составил 68% в группе приема тадалафила по сравнению с 52% в группе плацебо.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы . Применение тадалафила изучали в клинических исследованиях с участием пациентов с симптомами доброкачественной гиперплазии предстательной железы. В ходе этих клинических исследований тадалафил в дозе 5 мг продемонстрировал улучшение состояния пациента по общей международной шкале простатических симптомов (МШПС) по сравнению с плацебо. Улучшение состояния пациента по МШПС отмечали уже после 1 нед лечения.

В ходе одного из этих исследований оценивали как улучшение эректильной функции, так и уменьшение выраженности симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы у пациентов с наличием этих двух состояний. В среднем доля успешных попыток полового акта на одного человека в исследовании составила 71,9% в группе приема тадалафила в дозе 5 мг, а в группе плацебо — 48,3%.

Поддержание достигнутого эффекта тадалафила оценивалось в ходе дополнительного открытого исследования, по результатам которого было установлено, что улучшение по общей МШПС, наблюдавшееся в течение 12 нед, сохраняется дополнительно до 1 года после лечения тадалафилом в дозе 5 мг.

Фармакокинетика

Абсорбция. Тадалафил хорошо всасывается после приема внутрь. Средняя C max в плазме крови достигается в среднем через 2 ч после приема. Биодоступность тадалафила после приема внутрь не определялась.

Скорость и степень всасывания тадалафила не зависят от приема пищи, таким образом, препарат можно принимать независимо от приема пищи. Время приема дозы (утро или вечер) не оказывало клинически значимого влияния на скорость и степень всасывания.

Распределение. Средний объем распределения составляет около 63 л, указывая на то, что тадалафил распределяется в тканях. В терапевтических концентрациях 94% тадалафила связывается с белками плазмы крови. На связывание с белками не влияет нарушение функции почек. Менее 0,0005% введенной дозы было выявлено в сперме здоровых добровольцев.

Метаболизм. Тадалафил метаболизируется изоформой 3A4 цитохрома P450 (CYP). Основным циркулирующим метаболитом является метилкатехолглюкуронид. Этот метаболит проявляет активность в отношении ФДЭ-5 в 13 000 раз меньшую, чем тадалафил. Таким образом, ожидается, что метаболит не будет проявлять клиническую активность в наблюдаемых концентрациях.

Выведение. Клиренс перорального тадалафила составляет 2,5 л/ч, а средний T ½ — 17,5 ч у здоровых субъектов. Тадалафил выводится преимущественно в виде неактивных метаболитов, в большей степени кишечником (около 61% дозы) и в меньшей — почками (почти 36% дозы).

Фармакокинетика тадалафила у здоровых добровольцев прямо пропорциональна времени и дозе. В диапазоне доз 2,5–20 мг экспозиция (AUC) повышается пропорционально дозе. Постоянная концентрация в плазме крови достигается в течение 5 сут при ежедневном приеме 1 раз в сутки.

Особые группы пациентов

Пациенты пожилого возраста. Здоровые добровольцы пожилого возраста (≥65 лет) имели более низкие значения клиренса тадалафила при приеме внутрь, что приводило к повышению на 25% AUC по сравнению со здоровыми добровольцами в возрасте 19–45 лет. Этот возрастной эффект не является клинически значимым и не требует коррекции дозы.

Пациенты с почечной недостаточностью. В ходе исследований клинической фармакологии с применением разовой дозы тадалафила (5–20 мг) AUC тадалафила практически увеличилась вдвое у пациентов с легкой (клиренс креатинина 51–80 мл/мин) или умеренной (клиренс креатинина 31–50 мл/мин) почечной недостаточностью, а также у пациентов с терминальной стадией заболевания почек, находящихся на диализе. У пациентов, находившихся на гемодиализе, C max была на 41% выше, чем у здоровых добровольцев. Влиянием гемодиализа на выведение тадалафила можно пренебречь.

Пациенты с печеночной недостаточностью. AUC тадалафила у пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью (классы А и В по шкале Чайлда — Пью) сопоставима с экспозицией у здоровых добровольцев при применении дозы 10 мг. Данные о безопасности применения тадалафила у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлда — Пью) ограничены. В случае назначения препарата врач должен внимательно оценить индивидуальные преимущества/риски. Данных по применению в дозе выше 10 мг у пациентов с печеночной недостаточностью нет.

Пациенты с сахарным диабетом. AUC тадалафила у больных сахарным диабетом была примерно на 19% ниже, чем у здоровых добровольцев. Эта разница в экспозиции не требует коррекции дозы.