фармакодинамика. Карбоцистеин влияет на гелевую фазу слизи дыхательных путей: путем разрыва дисульфидных мостиков гликопротеинов вызывает разжижение чрезмерно вязкого секрета бронхов, способствует выведению мокроты.

Мукорегуляторный эффект карбоцистеина связан с активацией сиаловой трансферазы — фермента бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов. Карбоцистеин нормализует количественное соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов бронхиального секрета, восстанавливает его вязкость и эластичность. Активизирует деятельность мерцательного эпителия и улучшает мукоцилиарный клиренс. Способствует регенерации слизистой оболочки дыхательных путей, нормализует ее структуру, уменьшает гиперплазию бокаловидных клеток и, как следствие, уменьшает продукцию слизи. Восстанавливает секрецию иммунологически активного IgA (специфическая защита) и количество сульфгидрильных групп компонентов слизи (неспецифическая защита). Проявляет противовоспалительный эффект за счет кининингибирующей активности сиаломуцинов, что приводит к уменьшению отека и бронхообструкции.

Фармакокинетика. Карбоцистеин быстро всасывается из ЖКТ. В исследовании «in-house» в стационарном состоянии (7 сут) при назначении карбоцистеина капсул 375 мг по 2 капсулы 3 раза в сутки здоровым добровольцам отмечены следующие фармакокинетические параметры:



Параметры в плазме крови Среднее значение Диапазон T max (ч) 2,0 1,0−3,0 T ½ (ч) 1,87 1,4−2,5 KEL (ч-1) 0,387 0,28−0,50 AUC 0-7,5 (мкг·ч·мл-1) 39,26 26,0−62,4





Полученные фармакокинетические параметры *CLs (л·ч-1) 20,2 – CLs (мл·мин-1) 331 – V d (л) 105,2 – V d (л·кг-1) 1/75 –



*Вычислено по дозе на 7-й день исследования.