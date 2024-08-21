Бронлес (Bronles®) (352225) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронлес инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Карбоцистеин влияет на гелевую фазу слизи дыхательных путей: путем разрыва дисульфидных мостиков гликопротеинов вызывает разжижение чрезмерно вязкого секрета бронхов, способствует выведению мокроты.
Мукорегуляторный эффект карбоцистеина связан с активацией сиаловой трансферазы — фермента бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов. Карбоцистеин нормализует количественное соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов бронхиального секрета, восстанавливает его вязкость и эластичность. Активизирует деятельность мерцательного эпителия и улучшает мукоцилиарный клиренс. Способствует регенерации слизистой оболочки дыхательных путей, нормализует ее структуру, уменьшает гиперплазию бокаловидных клеток и, как следствие, уменьшает продукцию слизи. Восстанавливает секрецию иммунологически активного IgA (специфическая защита) и количество сульфгидрильных групп компонентов слизи (неспецифическая защита). Проявляет противовоспалительный эффект за счет кининингибирующей активности сиаломуцинов, что приводит к уменьшению отека и бронхообструкции.
Фармакокинетика. Карбоцистеин быстро всасывается из ЖКТ. В исследовании «in-house» в стационарном состоянии (7 сут) при назначении карбоцистеина капсул 375 мг по 2 капсулы 3 раза в сутки здоровым добровольцам отмечены следующие фармакокинетические параметры:
|Параметры в плазме крови
|Среднее значение
|Диапазон
|Tmax (ч)
|2,0
|1,0−3,0
|T½ (ч)
|1,87
|1,4−2,5
|KEL (ч-1)
|0,387
|0,28−0,50
|AUC0-7,5 (мкг·ч·мл-1)
|39,26
|26,0−62,4
|Полученные фармакокинетические параметры
|*CLs (л·ч-1)
|20,2
|–
|CLs (мл·мин-1)
|331
|–
|Vd (л)
|105,2
|–
|Vd (л·кг-1)
|1/75
|–
*Вычислено по дозе на 7-й день исследования.
Показания Бронлес
дополнительная терапия нарушений дыхательных путей, характеризующихся образованием избыточной вязкой слизи, включая хронические обструктивные заболевания дыхательных путей.
Применение Бронлес
доза. Взрослые и пациенты пожилого возраста. Дозирование основано на начальной суточной дозе 2250 мг карбоцистеина в разделенных дозах, с постепенным снижением до 1500 мг/сут в разделенных дозах при получении удовлетворительного ответа: 2 капсулы 3 раза в сутки, со снижением дозы до 1 капсулы 4 раза в сутки.
Продолжительность терапии. Препарат предназначен для краткосрочного применения. Лечение препаратом Бронлес не должно длиться более 5 дней без консультации врача.
Способ введения. Препарат предназначен для приема внутрь.
Дети. Препарат не предназначен для применения у детей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к карбоцистеину или любому из вспомогательных веществ.
Язвенная болезнь в активной форме.
Побочные эффекты
для описания частоты нежелательных реакций используется следующая классификация СММНО, когда это может быть применимо: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до ≤1/100); редко (≥1/10 000 до ≤1/1000); очень редко (≤1/10 000), частота неизвестна (нельзя определить на основании имеющихся данных).
Со стороны иммунной системы. Имеются сообщения об анафилактических реакциях и фиксированных эруптивных изменениях кожи.
Со стороны ЖКТ. Имеются сообщения о возникновении желудочно-кишечного кровотечения при лечении карбоцистеином.
Частота неизвестна (нельзя определить на основе имеющихся данных): рвота, желудочно-кишечные кровотечения.
Со стороны кожи и подкожных тканей. Имеются сообщения о кожных высыпаниях и аллергических эруптивных изменениях кожи. Также сообщалось о единичных случаях буллезного дерматита, в частности синдрома Стивенса — Джонсона и полиморфной эритемы.
Особые указания
рекомендуется с осторожностью применять препарат у пациентов пожилого возраста, с желудочно-кишечным кровотечением в анамнезе или пациентам, которые одновременно принимают лекарственные средства, которые могут вызвать желудочно-кишечные кровотечения. В случае желудочно-кишечного кровотечения следует прекратить прием препарата.
При наличии густой или гнойной мокроты, повышенной температуры тела или хронического заболевания бронхов или легких клиническую ситуацию следует пересмотреть.
Не следует подавлять продуктивный кашель, который является одним из важнейших защитных механизмов бронхолегочной системы.
Сочетание средств, влияющих на бронхиальную секрецию, со средствами для подавления кашля или веществами, которые уменьшают количество секреторных выделений (атропиноподобные препараты), является нерациональным.
Если симптомы болезни не исчезают или ухудшаются, необходимо обратиться к врачу для просмотра лечения.
Данное лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в капсуле, то есть фактически не содержит натрия (sodium-free).
Применение в период беременности или кормления грудью. Хотя исследования на животных не выявили тератогенных эффектов, карбоцистеин не рекомендуется применять в I триместр беременности.
Нет данных относительно выделения карбоцистеина с грудным молоком.
В период беременности и кормления грудью препарат применять после тщательной оценки соотношения польза для матери / риск для плода (ребенка), которое определяет врач.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестно.
Взаимодействия
в период лечения не следует применять противокашлевые средства и средства, подавляющие бронхиальную секрецию. Повышает эффективность (взаимно) глюкокортикоидной и антибактериальной терапии.
Передозировка
промывание желудка может быть полезным, с последующим наблюдением.
Наиболее распространенными симптомами передозировки являются желудочно-кишечные расстройства.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.