карбоцистеин (L-цистеин, S-карбоксиметил) — муколитическое средство. Улучшает реологические свойства мокроты за счет увеличения продукции сиаломуцина и способности разрывать дисульфидные связи кислых мукополисахаридов мокроты, что приводит к деполяризации мукопротеидов и уменьшению вязкости бронхиального секрета. Регулирует мукоцилиарный клиренс. Угнетает местные эффекты медиаторов воспаления, способствует проникновению антибиотиков в бронхиальный секрет.

Быстро всасывается в пищеварительном тракте после приема внутрь. Активно метаболизируется при первичном прохождении через печень. C max в крови развивается через 2 ч после перорального приема. T ½ — около 2 ч. В крови, печени и среднем ухе концентрации карбоцистеина определяются гораздо дольше, чем в остальных органах и тканях (в среднем ухе — до 24 ч с момента введения). Выводится с мочой, преимущественно в неизмененном виде.