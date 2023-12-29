КАРБОЦИСТЕИН (CARBOCISTEINUM) Действующее вещество
карбоцистеин (L-цистеин, S-карбоксиметил) — муколитическое средство. Улучшает реологические свойства мокроты за счет увеличения продукции сиаломуцина и способности разрывать дисульфидные связи кислых мукополисахаридов мокроты, что приводит к деполяризации мукопротеидов и уменьшению вязкости бронхиального секрета. Регулирует мукоцилиарный клиренс. Угнетает местные эффекты медиаторов воспаления, способствует проникновению антибиотиков в бронхиальный секрет.
Быстро всасывается в пищеварительном тракте после приема внутрь. Активно метаболизируется при первичном прохождении через печень. Cmax в крови развивается через 2 ч после перорального приема. T½ — около 2 ч. В крови, печени и среднем ухе концентрации карбоцистеина определяются гораздо дольше, чем в остальных органах и тканях (в среднем ухе — до 24 ч с момента введения). Выводится с мочой, преимущественно в неизмененном виде.
воспалительные заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, сопровождающиеся образованием вязкого, трудноотделяемого бронхиального секрета: острый и хронический бронхит, трахеобронхит, ларингит, бронхоэктатическая болезнь, БА, синусит, средний отит, коклюш; подготовка пациента к бронхоскопии и бронхографии.
внутрь взрослым — по 750 мг 3 раза в сутки. После достижения терапевтического эффекта дозу препарата у взрослых можно снизить вдвое.
Детям назначают в форме сиропа: в возрасте до 5 лет — по ½–1 чайной ложке сиропа (125 мг/5 мл) 4 раза в сутки; детям в возрасте 5–12 лет — по 1 чайной ложке сиропа (250 мг/5 мл) или по 2 чайные ложки сиропа (125 мг/5 мл) 3 раза в сутки.
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гломерулонефрит в фазе обострения, повышенная чувствительность к карбоцистеину, I триместр беременности.
гастралгия, тошнота, диарея, желудочно-кишечные кровотечения, аллергические реакции.
следует применять с осторожностью в период беременности (II и III триместр) и кормления грудью, а также у пациентов с указаниями на эрозивно-язвенные поражения пищеварительного тракта в анамнезе. Лечение карбоцистеином можно сочетать с назначением физиотерапевтических процедур.
не следует сочетать с противокашлевыми средствами и/или антихолинергическими препаратами, угнетающими бронхиальную секрецию.
при передозировке могут возникнуть боль в желудке, тошнота, диарея. Лечение симптоматическое.