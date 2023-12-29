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Активные вещества — “К”КАРБОЦИСТЕИН (CARBOCISTEINUM)

КАРБОЦИСТЕИН (CARBOCISTEINUM) Действующее вещество

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Найдено: 11 препаратов
Флюдитек сироп, 2 %, флакон, 125 мл, № 1; Innotech International
Флюдитек Сироп, 2 %, флакон, 125 мл, № 1 Innotech International
В 1030 аптеках
от 139,72 грн
Цены в аптеках
Флюдитек сироп, 5 %, флакон, 125 мл, № 1; Innotech International
Флюдитек Сироп, 5 %, флакон, 125 мл, № 1 Innotech International
В 792 аптеках
от 134,03 грн
Цены в аптеках
Лангес раствор оральный, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Сперко Украина
Лангес Раствор оральный, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Сперко Украина
В 695 аптеках
от 248,24 грн
Цены в аптеках
Лангес раствор оральный, 50 мг/мл, контейнер, 60 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1; Сперко Украина
Лангес Раствор оральный, 50 мг/мл, контейнер, 60 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Сперко Украина
В 557 аптеках
от 145,50 грн
Цены в аптеках
Бронлес капсулы твердые, 375 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Бронлес Капсулы твердые, 375 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 339 аптеках
от 77,00 грн
Цены в аптеках
Муколик сироп, 2 %, банка, 125 мл, в пачке, в пачке, № 1; Лекхим
Муколик Сироп, 2 %, банка, 125 мл, в пачке, в пачке, № 1 Лекхим
В 49 аптеках
от 121,82 грн
Цены в аптеках
Муколик сироп, 5 %, банка, 125 мл, № 1; Лекхим
Муколик Сироп, 5 %, банка, 125 мл, № 1 Лекхим
В 28 аптеках
от 136,38 грн
Цены в аптеках
Бронхомуцин сироп, 2 %, флакон, 120 мл, № 1; Гледекс
Бронхомуцин Сироп, 2 %, флакон, 120 мл, № 1 Гледекс
Нет в наличии
Бронхомуцин сироп, 5 %, флакон, 120 мл, № 1; Гледекс
Бронхомуцин Сироп, 5 %, флакон, 120 мл, № 1 Гледекс
Нет в наличии
Флюдитек раствор оральный, 750 мг/10 мл, саше, 10 мл, № 15; Innotech International
Флюдитек Раствор оральный, 750 мг/10 мл, саше, 10 мл, № 15 Innotech International
Нет в наличии
Амкесол® Уно сироп, 2 %, банка полимерная, 100 мл, с мерной ложкой в пачке, с мерн. ложкой в пачке, № 1; Красная звезда
Амкесол® Уно Сироп, 2 %, банка полимерная, 100 мл, с мерной ложкой в пачке, с мерн. ложкой в пачке, № 1 Красная звезда
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р оральный, сироп.

карбоцистеин (L-цистеин, S-карбоксиметил) — муколитическое средство. Улучшает реологические свойства мокроты за счет увеличения продукции сиаломуцина и способности разрывать дисульфидные связи кислых мукополисахаридов мокроты, что приводит к деполяризации мукопротеидов и уменьшению вязкости бронхиального секрета. Регулирует мукоцилиарный клиренс. Угнетает местные эффекты медиаторов воспаления, способствует проникновению антибиотиков в бронхиальный секрет.
Быстро всасывается в пищеварительном тракте после приема внутрь. Активно метаболизируется при первичном прохождении через печень. Cmax в крови развивается через 2 ч после перорального приема. T½ — около 2 ч. В крови, печени и среднем ухе концентрации карбоцистеина определяются гораздо дольше, чем в остальных органах и тканях (в среднем ухе — до 24 ч с момента введения). Выводится с мочой, преимущественно в неизмененном виде.

воспалительные заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, сопровождающиеся образованием вязкого, трудноотделяемого бронхиального секрета: острый и хронический бронхит, трахеобронхит, ларингит, бронхоэктатическая болезнь, БА, синусит, средний отит, коклюш; подготовка пациента к бронхоскопии и бронхографии.

внутрь взрослым — по 750 мг 3 раза в сутки. После достижения терапевтического эффекта дозу препарата у взрослых можно снизить вдвое.
Детям назначают в форме сиропа: в возрасте до 5 лет — по ½–1 чайной ложке сиропа (125 мг/5 мл) 4 раза в сутки; детям в возрасте 5–12 лет — по 1 чайной ложке сиропа (250 мг/5 мл) или по 2 чайные ложки сиропа (125 мг/5 мл) 3 раза в сутки.

пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гломерулонефрит в фазе обострения, повышенная чувствительность к карбоцистеину, I триместр беременности.

гастралгия, тошнота, диарея, желудочно-кишечные кровотечения, аллергические реакции.

следует применять с осторожностью в период беременности (II и III триместр) и кормления грудью, а также у пациентов с указаниями на эрозивно-язвенные поражения пищеварительного тракта в анамнезе. Лечение карбоцистеином можно сочетать с назначением физиотерапевтических процедур.

не следует сочетать с противокашлевыми средствами и/или антихолинергическими препаратами, угнетающими бронхиальную секрецию.

при передозировке могут возникнуть боль в желудке, тошнота, диарея. Лечение симптоматическое.