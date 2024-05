фармакодинамика. Механизм действия . Клиндамицин — это линкозамидный антибиотик, который подавляет синтез белков бактерий, воздействуя на бактериальные рибосомы. Антибиотик связывается преимущественно с субъединицей 50S-рибосом и влияет на процесс инициации белковой цепи. Хотя клиндамицина фосфат неактивен in vitro, in vivo он быстро гидролизуется, превращаясь в клиндамицин, оказывающий антибактериальное действие.

Чувствительность in vitro. Не определены стандартные принципы тестирования чувствительности потенциальных бактериальных вагинальных патогенов: Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. или Mycoplasma hominis. Однако клиндамицин в качестве антимикробного агента in vitro проявляет активность против следующих зарегистрированных штаммов микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным вагинозом: Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Mycoplasma hominis, Peptostreptococcus spp.

Указанные выше микроорганизмы чувствительны к действию клиндамицина, о чем свидетельствуют значения их МПК 90 (минимальная подавляющая концентрация, при которой подавляется 90% штаммов). Географических или временных вариаций не отмечено.

Данные оригинального клиндамицина в отношении чувствительности бактерий, ассоциированных с бактериальным вагинозом.



Микроорганизм МПК 50 МПК 90 % чувствительных Bacteroides bivius <0,015 0,031 100 Bacteroides disiens 1,0 2,0 100 Bacteroides melaninogenicus <0,015 0,031 100 Bacteroides asaccharolyticus <0,015 <0,015 100 Peptostreptococcus anaerobius 0,03 0,25 100 Peptostreptococcus asaccharolyticus <0,015 0,25 100 Mobiluncus curtisii 0,125 0,125 92 Mobiluncus mulieris 0,03 0,06 100 Gardnerella vaginalis 0,125 0,5 100