перед или непосредственно после начала применения клиндамицина в форме вагинальных суппозиториев может возникнуть необходимость в проведении лабораторного анализа на наличие других возбудителей инфекций, включая Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Chlamydia trachomatis и гонококки.

Применение вагинальных суппозиториев с клиндамицином может вызвать чрезмерный рост нечувствительных к препарату микроорганизмов, в том числе дрожжевых грибов.

Применение клиндамицина, как и других антибактериальных средств, может вызвать диарею, а в некоторых случаях — псевдомембранозный колит, который может быть как умеренным, так и жизнеугрожающим.

Если при применении препарата Банбакт развивается выраженная или длительная диарея, его следует отменить, осуществить соответствующие диагностические процедуры и в случае необходимости назначить антибактериальное лечение. Препараты, подавляющие перистальтику, в этом случае противопоказаны. При наличии в анамнезе колита, вызванного антибиотиками, Банбакт следует применять с осторожностью. В подобных случаях рекомендуется тщательно взвесить пользу от лечения бактериального вагиноза и потенциальный риск возникновения псевдомембранозного колита.

Рекомендуется с осторожностью назначать клиндамицин в форме вагинальных суппозиториев пациенткам с воспалительным заболеванием кишечника, в частности болезнью Крона или неспецифическим язвенным колитом.

Как и при любых вагинальных инфекциях, половые контакты в период применения препарата Банбакт не рекомендуются. Основа вагинальных суппозиториев может снижать прочность латексных презервативов и противозачаточных диафрагм (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Не рекомендуется применять такие средства в течение 72 ч после приема препарата, поскольку их противозачаточная эффективность и защитные свойства в отношении заболеваний, передающихся половым путем, могут быть снижены.

В период применения препарата Банбакт не рекомендуется использование других изделий, предназначенных для интравагинального введения (таких как тампоны, средства для спринцевания).

Особые меры предосторожности при обращении с препаратом и его утилизации. Не следует применять этот препарат, если упаковка, в которой содержатся вагинальные суппозитории, повреждена, открыта или негерметично запакована.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность . В исследованиях на животных продемонстрирована репродуктивная токсичность.

Применение в течение I триместра беременности не рекомендуется, так как отсутствуют соответствующие хорошо контролируемые исследования по применению препарата у беременных в этот период.

Интравагинальное применение суппозиториев клиндамицина фосфата во II триместр беременности, а также системное применение клиндамицина во II и III триместры не приводил к любым патологическим эффектам со стороны плода, поэтому его можно применять в случае крайней необходимости.

Период кормления грудью . Неизвестно, проникает ли клиндамицин в грудное молоко после вагинального применения. Однако сообщалось о появлении клиндамицина в грудном молоке после перорального или парентерального применения. Необходимо рассмотреть возможность прекращения кормления грудью или прерывания/прекращения терапии препаратом Банбакт, учитывая преимущество грудного вскармливания для ребенка и пользу лечения для матери.

Фертильность . В исследованиях на животных влияние на фертильность не выявлено.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет или влияние незначительное.