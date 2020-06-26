Биоцерулин® (Biocerulinum®) (3503) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Биоцерулин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Церулоплазмин — многофункциональный фермент, содержащий медь, представляющий собой гликопротеид альфа-глобулиновой фракции донорской плазмы человека. Повышает стабильность клеточных мембран (антиоксидантное действие, торможение перекисного окисления липидов), участвует в ионном обмене, реакциях иммунитета, стимулирует гемопоэз (красный росток кроветворения), уменьшает интоксикацию. Участвует в неспецифических защитных процессах организма от вредных факторов.
Фармакокинетика. Не исследовалась в связи с природным происхождением препарата.
Показания Биоцерулин
- для снижения интоксикации и поддержания иммунореактивности при проведении комплексной комбинированной химиотерапии онкологических больных, в том числе больных с гемобластозами при умеренно выраженной интоксикации;
- при проведении предоперационной подготовки (особенно ослабленных больных — с анемией, интоксикацией и истощением);
- в ранний послеоперационный период (при массивной операционной потере крови, гнойно-септических осложнениях);
- для стимуляции гемопоэза;
- в комплексной терапии больных острым и хроническим остеомиелитом.
Применение Биоцерулин
препарат вводят в/в капельно, со скоростью 30 капель в минуту.
Перед введением содержимое флакона или ампулы разводить в 200 мл 5% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида. Разовая доза обычно составляет 60–100 мг ежедневно или через день, в зависимости от состояния больного. Курс лечения состоит из 5 инъекций. Суммарная доза — 300–500 мг.
Онкологическим больным в период предоперационной подготовки Биоцерулин вводить в дозе 0,5 мг/кг массы тела ежедневно или через день. Курс лечения (с учетом состояния больного) — до 10 введений. В послеоперационный период доза препарата определяется величиной потери крови и составляет от 0,5 мг/кг (при малой потере крови) до 1,5 мг/кг (при большой потере крови). Вводить ежедневно, в течение 5–8 дней.
При проведении химиотерапии разовая доза составляет 1–1,5 мг/кг, курс лечения — 10–14 инъекций (по 3 введения в неделю). Для больных гемобластозом разовая доза составляет 0,5–1 мг/кг, курс лечения — 5–8 инъекций (ежедневно, 1 раз в день). При остром остеомиелите разовая доза составляет 1 мг/кг. Курс лечения состоит из 5 инъекций, которые назначают ежедневно или через день. При хроническом остеомиелите препарат вводить по 2 мг/кг 2–3 раза с интервалом 1–2 дня, а потом по 1 мг/кг 3–7 раз через день.
Дети. Применение у детей не исследовалось, поэтому препарат не следует назначать данной категории пациентов.
Противопоказания
применение препарата противопоказано при повышенной чувствительности к препаратам белкового происхождения.
Побочные эффекты
при применении препарата возможны: ощущения приливов, тошнота, озноб, кратковременное повышение температуры тела, кожные высыпания (крапивница), аллергические реакции, реакции в месте введения. В этих случаях следует снизить дозу и скорость введения или отменить препарат. Опыт клинического использования показывает, что чаще всего побочные эффекты связаны с повышением скорости инфузии препарата. При медленном капельном введении препарат, как правило, переносится хорошо.
Особые указания
если пациент получает кортикостероидные препараты в больших дозах и существует риск развития стероидного сахарного диабета, Биоцерулин следует растворять в 0,9% р-ре натрия хлорида. Препарат содержит 46 мг/дозу натрия. Следует быть осторожным при применении у пациентов, которые применяют натрийконтролирующую диету.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не исследовалось, поэтому препарат не следует назначать данной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В связи с возможностью появления побочных реакций может снижаться скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
при введении препарата не допускается его смешивание с другими лекарственными средствами. При одновременном применении препарата, разведенного в 5% р-ре глюкозы, и кортикостероидных лекарственных средств в высоких дозах повышается риск развития сахарного диабета.
Несовместимость. При введении препарата не допускается его смешивание с другими лекарственными средствами.
Передозировка
не наблюдалась.
Условия хранения
в сухом месте при температуре 2–8 °C.