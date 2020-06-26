препарат вводят в/в капельно, со скоростью 30 капель в минуту.

Перед введением содержимое флакона или ампулы разводить в 200 мл 5% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида. Разовая доза обычно составляет 60–100 мг ежедневно или через день, в зависимости от состояния больного. Курс лечения состоит из 5 инъекций. Суммарная доза — 300–500 мг.

Онкологическим больным в период предоперационной подготовки Биоцерулин вводить в дозе 0,5 мг/кг массы тела ежедневно или через день. Курс лечения (с учетом состояния больного) — до 10 введений. В послеоперационный период доза препарата определяется величиной потери крови и составляет от 0,5 мг/кг (при малой потере крови) до 1,5 мг/кг (при большой потере крови). Вводить ежедневно, в течение 5–8 дней.

При проведении химиотерапии разовая доза составляет 1–1,5 мг/кг, курс лечения — 10–14 инъекций (по 3 введения в неделю). Для больных гемобластозом разовая доза составляет 0,5–1 мг/кг, курс лечения — 5–8 инъекций (ежедневно, 1 раз в день). При остром остеомиелите разовая доза составляет 1 мг/кг. Курс лечения состоит из 5 инъекций, которые назначают ежедневно или через день. При хроническом остеомиелите препарат вводить по 2 мг/кг 2–3 раза с интервалом 1–2 дня, а потом по 1 мг/кг 3–7 раз через день.

Дети. Применение у детей не исследовалось, поэтому препарат не следует назначать данной категории пациентов.