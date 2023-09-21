ЦЕРУЛОПЛАЗМИН* (CERULOPLASMINUM*) Действующее вещество
церулоплазмин — медьсодержащий многофункциональный фермент, представляющий собой гликопротеид α-глобулиновой фракции в плазмы крови человека (донорской или плацентарной). Повышает стабильность клеточных мембран за счет способности тормозить ПОЛ, регулирует ионный обмен, иммунологические реакции, стимулирует гемопоэз (эритроцитарный росток), оказывает детоксикационное действие.
применяют для стимуляции гемопоэза, детоксикации, иммунологической коррекции в комплексной терапии онкологических заболеваний, назначают в период предоперационной подготовки, особенно ослабленным больным с анемией, интоксикацией и кахексией; в послеоперационный период больным с массивной интраоперационной кровопотерей, гнойно-септическими осложнениями; в составе комбинированной химиотерапии, в том числе больным с гемобластозами при умеренно выраженной интоксикации. Применяют также в комплексной терапии острого и хронического остеомиелита.
в/в капельно со скоростью 30 капель в 1 мин. Перед введением 0,1 г растворяют в 200 мл 5% р-ра декстрозы или изотонического р-ра натрия хлорида.
Больным онкологического профиля в период предоперационной подготовки церулоплазмин вводят в дозе 1,5–2 мг/кг массы тела. Курс лечения в зависимости от состояния больного составляет 10 вливаний ежедневно или через день. В послеоперационный период доза определяется тяжестью кровопотери и составляет от 1,5 мг/кг (при незначительной потере крови) до 6 мг/кг (при значительной потере крови). Вводят ежедневно 1 раз в сутки в течение 7–10 дней.
При проведении комбинированной химио- и лучевой терапии разовая доза составляет 4–6 мг/кг, курс лечения — 10–14 инъекций (по 3 введения в неделю). У больных с гемобластозом разовая доза составляет 1,5–3 мг/кг, курс лечения — 7–10 инъекций (1 раз в сутки ежедневно).
При остром остеомиелите разовая доза церулоплазмина составляет 2,5 мг/кг. На курс лечения назначают 5 инъекций, ежедневно или через день. При хроническом остеомиелите вводят по 5 мг/кг 2–3 раза с интервалом 1–2 дня, а затем выполняют 3–7 инъекций по 2,5 мг/кг через день.
повышенная чувствительность к средствам белковой природы.
в начале лечения возможны приливы крови к лицу, тошнота, озноб, кратковременная лихорадка, кожная сыпь, крапивница.