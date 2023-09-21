в/в капельно со скоростью 30 капель в 1 мин. Перед введением 0,1 г растворяют в 200 мл 5% р-ра декстрозы или изотонического р-ра натрия хлорида.

Больным онкологического профиля в период предоперационной подготовки церулоплазмин вводят в дозе 1,5–2 мг/кг массы тела. Курс лечения в зависимости от состояния больного составляет 10 вливаний ежедневно или через день. В послеоперационный период доза определяется тяжестью кровопотери и составляет от 1,5 мг/кг (при незначительной потере крови) до 6 мг/кг (при значительной потере крови). Вводят ежедневно 1 раз в сутки в течение 7–10 дней.

При проведении комбинированной химио- и лучевой терапии разовая доза составляет 4–6 мг/кг, курс лечения — 10–14 инъекций (по 3 введения в неделю). У больных с гемобластозом разовая доза составляет 1,5–3 мг/кг, курс лечения — 7–10 инъекций (1 раз в сутки ежедневно).

При остром остеомиелите разовая доза церулоплазмина составляет 2,5 мг/кг. На курс лечения назначают 5 инъекций, ежедневно или через день. При хроническом остеомиелите вводят по 5 мг/кг 2–3 раза с интервалом 1–2 дня, а затем выполняют 3–7 инъекций по 2,5 мг/кг через день.