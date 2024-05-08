при появлении единичных реакций гиперчувствительности или тяжелых местных раздражений, возникающих при применении мази, терапию следует прекратить, участок кожи промыть водой для удаления остатков мази и назначить альтернативный препарат для лечения поражения.

Как и в случае терапии другими антибактериальными препаратами, долгосрочное применение мази способно вызвать чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов, включая грибковую микрофлору.

Имеются сообщения о случаях псевдомембранозного колита, как легких, так и жизнеугрожающих, при применении антибиотиков. Поэтому важно рассмотреть наличие такого диагноза у пациентов, у которых развивается диарея во время или после применения антибиотиков, хотя он менее вероятен при местном применении мупироцина. При наличии длительной или обильной диареи либо боли в животе лечение следует немедленно прекратить и провести диагностику.

Почечная недостаточность. У лиц пожилого возраста ограничения при применении препарата отсутствуют, если только во время терапии не возникают условия для абсорбции макрогола, входящего в состав мази Бактиалис, и признаки среднетяжелой или тяжелой почечной недостаточности.

Мазь Бактиалис нельзя применять:

для лечения заболеваний глаз;

интраназально;

в области дренажа.