фармакодинамика. Мупироцин — антибактериальное средство для местного применения, активное в отношении микроорганизмов, которые вызывают большинство инфекционных заболеваний кожи, среди которых Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентные штаммы, другие стафилококки и стрептококки. Препарат также активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов, таких как Escherichia coli и Haemophilus influenzae.

Мупироцин — это антибиотик, образующийся путем ферментации Pseudomonas fluorescens. Мупироцин ингибирует изолейцил-трансфер-РНК-синтетазу, что приводит к прекращению синтеза белка в бактериальной клетке. Мупироцин при применении в минимальных ингибирующих концентрациях обладает бактериостатическими свойствами, а при применении в более высоких концентрациях, которые достигаются при местном применении, — бактерицидными свойствами.

Механизм развития резистентности . Считается, что низкий уровень резистентности стафилококков вызван точечными мутациями гена ileS, который кодирует фермент-мишень изолейцил-тРНК-синтетазу.

Естественная устойчивость грамотрицательных микроорганизмов, таких как Enterobacteriaceae, может быть связана с плохой проницаемостью внешней мембраны клеточной стенки грамотрицательных бактерий.

Благодаря специфическому механизму действия и уникальной химической структуре перекрестная резистентность мупироцина с антибиотиками, применяемыми в клинической практике, отсутствует.

Микробиологическая чувствительность . Распространенность приобретенной резистентности отдельных видов может отличаться в зависимости от географического региона и определенного интервала времени, поэтому является целесообразным учет информации о распространенности резистентности в регионе, особенно при лечении тяжелых инфекций.



Обычно чувствительные виды Staphylococcus aureus* Streptococcus pyogenes* Streptococcus spp. (β-гемолитические, кроме S. pyogenes) Виды, для которых возможно наличие приобретенной резистентности Staphylococcus spp., коагулазонегативные Естественно резистентные микроорганизмы Corynebacterium spp. Micrococcus spp.

*В клинических исследованиях продемонстрирована удовлетворительная активность.

Фармакокинетика. При местном применении мази с мупироцином системная абсорбция минимальна. Кроме того, мупироцин, который абсорбировался, быстро метаболизируется до микробиологически неактивного метаболита — мониевой кислоты. Проникновение мупироцина в более глубокие эпидермальные и дермальные слои кожи увеличивается на поврежденных участках кожи и под окклюзионными повязками.

Пациенты пожилого возраста. Ограничений относительно применения мази с мупироцином у пациентов пожилого возраста нет, за исключением пациентов с умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).