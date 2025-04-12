При заболеваниях полости рта для полосканий: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворить в стакане (200 мл) воды. При парадонтозе в этом растворе смочить турунды, которые необходимо вводить в десневые карманы на 10–15 минут ежедневно в течение 3–7 дней.

При заболеваниях верхних дыхательных путей для ежедневных ингаляций применять раствор: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворить в стакане (200 мл) воды, применять в течение 10 дней.

При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (хроническом гастрите, колите, энтероколите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки) экстракт принимать внутрь в форме раствора: взрослым 1 чайная ложка (5 мл препарата на ½ стакана — 100 мл теплой воды) за 20 минут до еды 2–4 раза в сутки.

При геморрое применять в форме клизм и ванночек: 2 чайные ложки (10 мл) препарата на стакан (200 мл) теплой воды 2–3 раза в сутки.

Для влагалищных орошений — 2–3 столовых ложки (30–45 мл) препарата на 1 л теплой воды 2–3 раза в сутки в течение 3–4 недель.