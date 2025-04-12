Рекутан (Recutanum)
Рекутан инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 мл раствора содержит цветков ромашки (Flores Chamomillae) экстракта жидкого (1:1) — 1 г;
вспомогательные вещества: полисорбат, этанол 50%.
Лекарственная форма
Раствор.
Основные физико-химические свойства: жидкость темно-бурого цвета с запахом ромашки. Допускается образование осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Дерматологические препараты. Код ATС D11A X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Рекутан проявляет некоторые эффекты, обусловленные химическими веществами, входящими в состав экстракта цветков ромашки, в частности противовоспалительный (подавляет экссудативные процессы), ранозаживляющий (стимулирующее регенерацию тканей), а также оказывает определенное антисептическое действие. Рекутан не оказывает местно-раздражающего действия. Длительное применение лекарственного средства не оказывает негативного воздействия на организм.
Фармакокинетика.
Не исследована.
Показания
Как самостоятельное лекарственное средство или в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях полости рта (стоматиты, гингивиты, глосситы, пародонтоз); при заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингиты, тонзиллиты, в том числе после тонзилэктомии); в проктологии при геморрое; в гинекологии — местно при воспалительных процессах, эрозии шейки матки; для профилактической обработки влагалища перед операцией кесарева сечения. Препарат применять в форме полосканий, ингаляций, клизм, ванночек.
Внутрь при хроническом гастрите, колите, энтероколите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие с лекарственными средствами пока неизвестно.
Особенности применения
Не применять неразбавленное лекарственное средство. При применении препарата следует соблюдать рекомендуемые дозы. Пациенты, имеющие в анамнезе повышенную чувствительность к растениям семейства Asteraceae/Compositae (амброзия, хризантемы, календула, маргаритка) более склонны к развитию аллергических реакций при применении препаратов, содержащих экстракт ромашки.
Этанол (при применении внутрь). Это лекарственное средство содержит 3800 мг/доза этанола (алкоголя). Вредно для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении женщинам, которые кормят грудью, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией. Алкоголь в этом лекарственном средстве может оказывать влияние на действие других препаратов. Количество алкоголя, содержащееся в этом лекарственном средстве, может нарушать способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Способ применения и дозы
При заболеваниях полости рта для полосканий: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворить в стакане (200 мл) воды. При парадонтозе в этом растворе смочить турунды, которые необходимо вводить в десневые карманы на 10–15 минут ежедневно в течение 3–7 дней.
При заболеваниях верхних дыхательных путей для ежедневных ингаляций применять раствор: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворить в стакане (200 мл) воды, применять в течение 10 дней.
При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (хроническом гастрите, колите, энтероколите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки) экстракт принимать внутрь в форме раствора: взрослым 1 чайная ложка (5 мл препарата на ½ стакана — 100 мл теплой воды) за 20 минут до еды 2–4 раза в сутки.
При геморрое применять в форме клизм и ванночек: 2 чайные ложки (10 мл) препарата на стакан (200 мл) теплой воды 2–3 раза в сутки.
Для влагалищных орошений — 2–3 столовых ложки (30–45 мл) препарата на 1 л теплой воды 2–3 раза в сутки в течение 3–4 недель.
Дети
Опыт применения детям отсутствует.
Побочные реакции
При индивидуальной повышенной чувствительности к ромашке возможно возникновение аллергических реакций (гиперемия, сыпь, кожный зуд, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».