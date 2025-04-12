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Рекутан (Recutanum)

Рекутан раствор 100 мл флакон №1
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Характеристики
Производитель
Корпорация Здоровье
Форма выпуска
Раствор
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
100 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/5120/01/01 от 22.02.2021
Международное название

Рекутан инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 мл раствора содержит цветков ромашки (Flores Chamomillae) экстракта жидкого (1:1) — 1 г;

вспомогательные вещества: полисорбат, этанол 50%.

Лекарственная форма

Раствор.

Основные физико-химические свойства: жидкость темно-бурого цвета с запахом ромашки. Допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические препараты. Код ATС D11A X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Рекутан проявляет некоторые эффекты, обусловленные химическими веществами, входящими в состав экстракта цветков ромашки, в частности противовоспалительный (подавляет экссудативные процессы), ранозаживляющий (стимулирующее регенерацию тканей), а также оказывает определенное антисептическое действие. Рекутан не оказывает местно-раздражающего действия. Длительное применение лекарственного средства не оказывает негативного воздействия на организм.

Фармакокинетика.

Не исследована.

Показания

Как самостоятельное лекарственное средство или в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях полости рта (стоматиты, гингивиты, глосситы, пародонтоз); при заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингиты, тонзиллиты, в том числе после тонзилэктомии); в проктологии при геморрое; в гинекологии — местно при воспалительных процессах, эрозии шейки матки; для профилактической обработки влагалища перед операцией кесарева сечения. Препарат применять в форме полосканий, ингаляций, клизм, ванночек.

Внутрь при хроническом гастрите, колите, энтероколите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с лекарственными средствами пока неизвестно.

Особенности применения

Не применять неразбавленное лекарственное средство. При применении препарата следует соблюдать рекомендуемые дозы. Пациенты, имеющие в анамнезе повышенную чувствительность к растениям семейства Asteraceae/Compositae (амброзия, хризантемы, календула, маргаритка) более склонны к развитию аллергических реакций при применении препаратов, содержащих экстракт ромашки.

Этанол (при применении внутрь). Это лекарственное средство содержит 3800 мг/доза этанола (алкоголя). Вредно для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении женщинам, которые кормят грудью, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией. Алкоголь в этом лекарственном средстве может оказывать влияние на действие других препаратов. Количество алкоголя, содержащееся в этом лекарственном средстве, может нарушать способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

Способ применения и дозы

При заболеваниях полости рта для полосканий: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворить в стакане (200 мл) воды. При парадонтозе в этом растворе смочить турунды, которые необходимо вводить в десневые карманы на 10–15 минут ежедневно в течение 3–7 дней.

При заболеваниях верхних дыхательных путей для ежедневных ингаляций применять раствор: 2 чайные ложки (10 мл) препарата растворить в стакане (200 мл) воды, применять в течение 10 дней.

При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (хроническом гастрите, колите, энтероколите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки) экстракт принимать внутрь в форме раствора: взрослым 1 чайная ложка (5 мл препарата на ½ стакана — 100 мл теплой воды) за 20 минут до еды 2–4 раза в сутки.

При геморрое применять в форме клизм и ванночек: 2 чайные ложки (10 мл) препарата на стакан (200 мл) теплой воды 2–3 раза в сутки.

Для влагалищных орошений — 2–3 столовых ложки (30–45 мл) препарата на 1 л теплой воды 2–3 раза в сутки в течение 3–4 недель.

Дети

Опыт применения детям отсутствует.

Побочные реакции

При индивидуальной повышенной чувствительности к ромашке возможно возникновение аллергических реакций (гиперемия, сыпь, кожный зуд, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконе в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».