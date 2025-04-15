Львов (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
148,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
170,50
Экономия при брони: -26,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
169,60
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
155,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30
Экономия при брони: -29,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
148,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Рекутан раствор 100 мл флакон №1
Корпорация Здоровье
173,30 грн