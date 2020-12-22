при применении высоких доз или длительном применении лекарственного средства необходимо контролировать функции почек и уровень АД, а также функции поджелудочной железы. Следует с осторожностью применять лекарственное средство у пациентов с заболеваниями почек в анамнезе.

При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г.

Не следует назначать высокие дозы лекарственного средства пациентам с повышенным свертыванием крови.

Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для пациентов с гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам с высоким содержанием железа в организме следует применять лекарственное средство в минимальных дозах.

Одновременное применение лекарственного средства со щелочным питьем снижает всасывание аскорбиновой кислоты, поэтому не следует запивать его щелочной минеральной водой. Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при кишечных дискинезиях, энтеритах и ахилии.

С осторожностью применять для лечения пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Аскорбиновая кислота как восстановитель может влиять на результаты лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, ЛДГ.

Поскольку аскорбиновая кислота оказывает легкое стимулирующее действие, не рекомендуется применять лекарственное средство в конце дня. В связи со стимулирующим влиянием кислоты аскорбиновой на образование кортикостероидных гормонов при применении лекарственного средства в высоких дозах нужен контроль функции почек и АД.

Применение в период беременности или кормления грудью. Лекарственное средство можно применять в период беременности или кормления грудью в соответствии с рекомендациями по дозированию и назначением врача. Следует тщательно соблюдать рекомендованные дозы и не превышать их.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.