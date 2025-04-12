препарат назначают взрослым и детям старше 6 лет внутрь в дозе 5 мг 1 раз в сутки. Принимают таблетку с пищей или натощак, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Больным пожилого возраста при нормальной функции почек снижение дозы не требуется. Для больных с хронической почечной недостаточностью расчет дозы необходимо проводить с учетом клиренса креатинина в соответствии с таблицей.



Функция почек Клиренс креатинина, мл/мин Доза и количество приемов Норма ≥80 5 мг 1 раз в сутки Нарушение легкой степени 50–79 5 мг 1 раз в сутки Нарушение умеренной степени 30–49 5 мг 1 раз в 2 суток Нарушение тяжелой степени <30 5 мг 1 раз в 3 суток Конечная стадия заболевания почек. Пациенты, находящиеся на диализе <10 Противопоказано



Больным с печеночной недостаточностью коррекция режима дозирования не требуется. Больным с печеночной и почечной недостаточностью корректируют режим дозирования в соответствии с приведенной выше таблицей.

Длительность применения: пациентов с периодическим аллергическим ринитом (продолжительность симптомов заболевания составляет менее 4 дней в неделю или менее 4 нед) следует лечить в соответствии с заболеванием и анамнезом; лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и восстановить при повторном возникновении симптомов. В случае устойчивого аллергического ринита (продолжительность симптомов заболевания составляет более 4 дней в неделю или более 4 нед) в период контакта с аллергенами пациенту может быть предложена постоянная терапия. При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года (данные доступны по клиническим исследованиям при применении рацемата).

Для использования таблицы дозирования необходимо определить клиренс креатинина пациента в мл/мин. Клиренс креатинина (мл/мин) определяют по содержанию креатинина в сыворотке крови (мг/дл) с помощью формулы:

[140 - возраст (годы)] · масса тела (кг) (· 0,85 для женщин)

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72 · креатинин сыворотки крови (мг/дл)