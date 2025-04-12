Моксетеро (Moksetero)
Моксетеро инструкция по применению
Состав
действующее вещество: moxifloxacin;
1 таблетка содержит моксифлоксацина гидрохлорида эквивалентно моксифлоксацину 400 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон, магния стеарат, OpadryPink 03B34285 (гипромеллоза (Е 464), макрогол, титана диоксид (Е 171), оксид железа красный (Е172), оксид железа желтый (Е 172).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, розового цвета, капсулоподобной формы, двояковыпуклые, с надписью «80» с одной стороны и «I» — с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства для системного применения. Антибактериальные средства группы хинолонов.
Код АТС J01M A14.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Моксифлоксацин — 8-метоксифторхинолоновое средство с широким спектром бактерицидного действия. In vitro моксифлоксацин эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Установлено, что моксифлоксацин эффективен в отношении бактерий, устойчивых к β-лактамным и макролидным препаратам.
Бактерицидное действие моксифлоксацина вызвано ингибированием обоих типов II топоизомеразы (ДНК-гираза и топоизомераза IV), необходимых для репликации, транскрипции и восстановления бактериальной ДНК.
Считают, что С8-метокси остаток способствует улучшению активности и снижению селекции резистентных мутантов грамположительных бактерий по сравнению с С8-Н остатком. Наличие большого дициклоаминового остатка в С-7 положении предотвращает активный отток, связанный с генами norA или pmrA, которые обнаружены у некоторых грамположительных бактерий.
Моксифлоксацин обладает зависимой от концентрации бактерицидной активностью. Минимальные бактерицидные концентрации (МБК), как правило, соответствуют минимальным ингибирующим концентрациям (МИК).
Влияние на кишечную микрофлору у людей
В двух исследованиях с участием добровольцев после перорального применения моксифлоксацина отмечались следующие изменения в кишечной микрофлоре. Снижалось количество E.coli, Bacillus spp., Enterococcus и Klebsiella spp., а также анаэробов Bacteroides vulgatus, Bifidobacterium spp., Eubacterium и Peptostreptococcus. Наблюдалось увеличение количества Bacteroides fragilis. Количество указанных выше микроорганизмов возвращалось в пределы нормы на протяжении двух недель.
Резистентность
Механизмы резистентности, за счет которых инактивируются пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, макролиды и тетрациклины, не влияют на антибактериальную эффективность моксифлоксацина. Другие механизмы резистентности, такие как барьеры проникновения (распространены у Pseudomonas aeruginosa) и механизмы оттока, могут влиять на чувствительность к моксифлоксацину.
Формирование резистентности к моксифлоксацину in vitro наблюдали как постепенный процесс, который заключается в точных мутациях обоих типов II топоизомеразы, ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Моксифлоксацин является слабым субстратом для механизмов активного оттока у грамположительных микроорганизмов.
Наблюдается перекрестная резистентность с другими фторхинолонами. Однако, поскольку моксифлоксацин ингибирует обе топоизомеразы II и IV с похожей активностью некоторых грамположительных бактерий, эти бактерии могут быть резистентными к другим хинолонам, но чувствительными к моксифлоксацину.
Контрольные точки
Таблица 1
Клинические МИК и контрольные точки дисковой диффузии для моксифлоксацина (01.01.2012) по данным EUCAST (Европейский комитет по тестированию антимикробной чувствительности)
|Микроорганизм
|Чавствительный
|Резистентный
|Staphylococcus spp.
≤ 0,5 мг/л
≥ 24 мм
> 1 мг/л
< 21 мм
|S. pneumoniae
≤ 0,5 мг/л
≥ 22 мм
> 0,5 мг/л
< 22 мм
|Streptococcus, группы A, B, C, G
≤ 0,5 мг/л
≥ 18 мм
> 1 мг/л
< 15 мм
|H. influenzae
≤ 0,5 мг/л
≥ 25 мм
> 0,5 мг/л
< 25 мм
|M. catarrhalis
≤ 0,5 мг/л
≥ 23 мм
> 0,5 мг/л
< 23 мм
|Enterobacteriaceae
≤ 0,5 мг/л
≥ 20 мм
> 1 мг/л
< 17 мм
|Контрольные точки, не связанные с видом*
|≤ 0,5 мг/л
|> 1 мг/л
* Точки, не связанные с видом, были определены главным образом на основании данных фармакокинетики/фармакодинамики и не зависят от распространения МИК специфических видов. Эти данные используют только в отношении видов, которым не задавали контрольные точки по отдельным видам, и не используют в отношении видов, у которых интерпретационные критерии подлежат определению.
Микробиологическая чувствительность
Частота приобретенной резистентности может изменяться в зависимости от географического расположения региона и в течение времени определенного для определенных видов микроорганизмов. Желательно иметь доступ к локальной информации о резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций.
В случае необходимости следует обращаться за консультацией к эксперту по вопросам антибиотикорезистентности, когда местное доминирование резистентности оказывается настолько сильным, что влияние определенного лекарственного средства по меньшей мере на некоторые виды инфекционных возбудителей, остается под вопросом.
Чувствительные виды
Аэробные грамположительные микроорганизмы
Gardnerella vaginalis,
Staphylococcus aureus* (чувствительный к метициллину),
Streptococcus agalactiae (группа B),
Streptococcus milleri group* (S. anginosus, S. constellatus и S. intermedius),
Streptococcus pneumoniae*,
Streptococcus pyogenes* (группа A),
Streptococcus viridans группа (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S. thermophilus).
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Acinetobacter baumanii,
Haemophilus influenzae*,
Haemophilus parainfluenzae*,
Legionella pneumophila,
Moraxella (Branhamella) catarrhalis*.
Анаэробные микроорганизмы
Fusobacterium spp.,
Prevotella spp.
Другие микроорганизмы
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae*,
Chlamydia trachomatis*,
Coxiella burnetii,
Mycoplasma genitalium,
Mycoplasma hominis,
Mycoplasma pneumoniae*.
Виды с возможной приобретенной резистентностью
Аэробные грамположительные микроорганизмы
Enterococcus faecalis*,
Enterococcus faecium*,
Staphylococcus aureus (метициллинрезистентный) +.
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Enterobacter cloacae*,
Escherichia coli*#,
Klebsiella pneumoniae*#,
Klebsiella oxytoca,
Neisseria gonorrhoeae*+,
Proteus mirabilis*.
Анаэробные микроорганизмы
Bacteroides fragilis*,
Peptostreptococcus spp.*.
Резистентные виды
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Pseudomonas aeruginosa.
* Продемонстрировано удовлетворительную активность в отношении воздействия на чувствительные штаммы во время клинических исследований в рамках утвержденных клинических показаний.
# Штаммы, которые производят ESBL, являются обычно резистентными к фторхинолонам.
+ Показатель резистентности> 50% в одной или более стран.
Фармакокинетика.
Всасывание и биодоступность
При пероральном приеме моксифлоксацин быстро и почти полностью всасывается. Биодоступность достигает почти 91%.
В диапазоне доз 50–800 мг при однократном приеме и в дозах по 600 мг в сутки в течение 10 суток фармакокинетика является линейной. Равновесное состояние достигается в течение трех дней. После приема внутрь 400 мг пиковая концентрация в крови достигается в течение 0,5–4 часов и составляет 3,1 мг/л. Максимальная и минимальная концентрация в плазме крови в равновесном состоянии (400 мг 1 раз в сутки) составляют 3,2 и 0,6 мг/л соответственно.
Распределение
Моксифлоксацин быстро распределяется в экстраваскулярном пространстве, после применения дозы 400 мг AUC составляет 35 мкг/л. Объем распределения в равновесном состоянии составляет 2 л/кг. Как установлено в экспериментах in vitro и ex vivo, связывание с белками крови составляет примерно 40–42% и не зависит от концентрации препарата.
Таблица 2
Пиковая концентрация (среднее геометрическое) после приема однократной дозы моксифлоксацина 400 мг.
|Ткань
|Концентрация
|Местный уровень — уровень в плазме крови
|Плазма
|3,1 мг/л
|Слюна
|3,6 мг/л
|0,75 — 1,3
|Содержимое пузыря
|1,6 1 мг/мл
|1,7 1
|Слизистая оболочка бронхов
|5,4 мг/кг
|1,7 — 2,1
|Альвеолярные макрофаги
|56,7 мг/кг
|18,6 — 70,0
|Жидкость эпителиальной выстилки
|20,7 мг/мл
|5 — 7
|Гайморова полость
|7,5 мг/кг
|2,0
|Этмоидальные пазухи
|8,2 мг/кг
|2,1
|Назальные полипы
|9,1 мг/кг
|2,6
|Интерстициальная жидкость
|1,0 2 мг/мл
|0,8 — 1,4 2,3
|Женские половые органы*
|10,2 4 мг/кг
|1,72 4
* Внутривенное применение однократной дозы 400 мг.
1 10 часов после введения.
2 Свободная концентрация.
3 От 3 часов до 36 часов после введения дозы.
4 В конце инфузии.
Метаболизм
Моксифлоксацин подвергается биотрансформации II фазы и выводится из организма почками, а также с калом/желчью как в неизмененном виде, так и в виде неактивных сульфосоединений (М1) и глюкуронидов (М2). М1 и М2 являются метаболитами, релевантными для человека, оба они являются микробиологически неактивными. Во время исследований in vitro и клинических исследований фазы I не наблюдалось метаболического фармакокинетического взаимодействия с другими препаратами, задействованными в биотрансформации фазы I при участии ферментов системы цитохрома Р450. Признаков окислительного метаболизма нет.
Выведение из организма
Период полувыведения препарата составляет около 12 часов. Средний общий клиренс после введения 400 мг составляет от 179 до 246 мл/мин. Почечный клиренс составляет примерно 24–53 мл/мин и свидетельствует про частичую канальцевую реабсорбцию препарата из почек. После приема дозы 400 мг выведение с мочой (около 19% — лекарственное средство в неизмененном виде, около 2,5% — М1 и около 14% — М2) и калом (около 25% — лекарственное средство в неизмененном виде, около 36% — М1 и отсутствие выведения в виде М2) в целом составило около 96%. Одновременное назначение ранитидина и пробенецида не меняет почечный клиренс препарата.
Фармакокинетика у различных групп пациентов.
Пациенты пожилого возраста и пациенты с низкой массой тела
У здоровых добровольцев с низкой массой тела (в частности у женщин) и у здоровых добровольцев пожилого возраста наблюдали более высокую концентрацию препарата в плазме крови.
Почечная недостаточность
Не выявлено существенных изменений фармакокинетики моксифлоксацина у пациентов с нарушением функции почек (включая пациентов с клиренсом креатинина > 20 мл/мин/1,73 м2). Поскольку функция почек снижается, концентрация метаболита М2 (глюкуронида) увеличивается до показателя 2,5 (у пациентов с клиренсом креатинина <30 мл/мин/1,73 м2).
Нарушение функции печени
На основании данных исследований фармакокинетики, которые проводили с участием пациентов с печеночной недостаточностью (класс А — С по классификации Чайлд-Пью), невозможно определить, есть ли разница по сравнению со здоровыми добровольцами. Нарушение функции печени было связано с большим действием М1 в плазме крови, тогда как действие исходного лекарственного вещества была сравнимой с действием у здоровых добровольцев. Достаточного опыта клинического применения моксифлоксацина у пациентов с нарушением функции печени нет.
Показания
Лечение следующих бактериальных инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, у пациентов в возрасте старше 18 лет. Препарат Моксетеро следует назначать только тогда, когда применение антибактериальных средств, которые обычно рекомендуют для начального лечения следующих инфекций, нецелесообразно или когда указанное лечение было неэффективным.
- Острый бактериальный синусит (диагностированный с высокой степенью вероятности).
- Обострение хронического обструктивного заболевания легких, включая бронхит (диагностированное с высокой степенью вероятности).
- Негоспитальная пневмония, за исключением внебольничной пневмонии с тяжелым течением.
- Воспалительные заболевания органов малого таза умеренной и средней степени тяжести (включая инфекционное поражение верхнего отдела половой системы у женщин, в том числе сальпингит и эндометрит), не ассоциированные с тубоовариальным абсцессом или абсцессами органов малого таза. Таблетированная форма препарата Моксетеро не рекомендуется для применения в качестве монотерапии при воспалительных заболеваниях органов малого таза умеренной и средней степени тяжести, но может применяться в комбинации с другими соответствующими антибактериальными средствами (например цефалоспоринами) из-за растущей резистентность моксифлоксацина к Neisseria gonorrhoeae (за исключением моксифлоксацинрезистентных штаммов N. gonorrhoeae).
Таблетированную форму препарата Моксетеро можно применять для окончания курса лечения, в котором стартовая терапия парентеральной формой моксифлоксацина была эффективной и назначена по таким показаниям:
— внебольничная пневмония;
— осложненные инфекции кожи и подкожных структур.
Таблетированная форма препарата Моксетеро не рекомендуется для стартового лечения любых инфекций кожи и подкожных структур или в случае тяжелого течения внебольничных пневмоний.
Следует обратить внимание на официальные инструкции по надлежащему применению антибактериальных средств.
Противопоказания
- Известная гиперчувствительность к моксифлоксацину или другим хинолонам или любому из вспомогательных веществ препарата.
- Возраст пациента до 18 лет.
- Беременность или период кормления грудью (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
- Заболевания сухожилий, связанные с лечением хинолонами в анамнезе.
В ходе исследований после применения моксифлоксацина наблюдались изменения в электрофизиологии сердца в виде удлинения интервала QT. Поэтому из соображений безопасности препарат противопоказан пациентам с:
— врожденным или диагностированным приобретенным удлинением интервала QT;
— нарушениями электролитного баланса, в частности при нескорректированной гипокалиемии;
— клинически значимой брадикардией;
— клинически значимой сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка;
— симптоматическими аритмиями в анамнезе.
Препарат не следует применять одновременно с другими препаратами, которые удлиняют интервал QT (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
В связи с ограниченными клиническими данными применения препарата также противопоказано пациентам с нарушением функции печени (класс C по классификации Чайлда-Пью) и пациентам с повышенным уровнем трансаминаз (в 5 раз выше верхней границы нормы).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нельзя исключить аддитивный эффект моксифлоксацина и других лекарственных средств, которые могут вызвать удлинение интервала QT. Указанное взаимодействие может привести к увеличению риска развития желудочковых аритмий, включая «пируэтную» желудочковую тахикардию (torsade de pointes). По этой причине применение моксифлоксацина в комбинации с любым из нижеперечисленных лекарственных средств противопоказано (см. также раздел «Противопоказания»):
— антиаритмические препараты класса IА (например хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
— антиаритмические препараты класса III (например амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
— антипсихотические препараты (например фенотиазины, пимозид, сертиндол, галоперидол, сультоприд);
— трициклические антидепрессанты;
— некоторые противомикробные средства (саквинавир, спарфлоксацин, эритромицин для внутривенного введения, пентамидин, противомалярийные препараты, в частности галофантрин);
— некоторые антигистамины (терфенадин,астемизол, мизоластин);
— другие (цизаприд, винкамин IV, бепридил, дифеманил).
Моксифлоксацин следует с осторожностью назначать пациентам, принимающим препараты, которые могут снижать уровень калия (например петлевые и тиазидные диуретики, клизмы и слабительные средства (в высоких дозах), кортикостероиды, амфотерицин В), или препараты, действие которых связано с клинически значимой брадикардией.
Между приемом препаратов, содержащих бивалентные или трехвалентные катионы (таких как антациды, содержащие магний или алюминий, диданозин в таблетках, сукральфат и средства, содержащие железо или цинк), и моксифлоксацином необходим интервал около 6 часов.
При одновременном применении активированного угля и моксифлоксацина перорально в дозе 400 мг системная биодоступность препарата снижается более чем на 80% вследствие угнетения его абсорбции. В связи с этим одновременное применение этих препаратов не рекомендуется (за исключением случаев передозировки, см. также раздел «Передозировка»).
После многократного применения моксифлоксацина у здоровых добровольцев наблюдалось увеличение Сmax дигоксина приблизительно 30% в равновесном состоянии без влияния на AUC (площадь под кривой соотношения «концентрация-время»). Следовательно, потребности в мерах предосторожности при одновременном приеме дигоксина нет.
Во время исследований с участием добровольцев, больных диабетом, одновременное применение моксифлоксацина внутрь и глибенкламида приводило к снижению концентрации глибенкламида на пиковом уровне примерно на 21%. Комбинация глибенкламида с моксифлоксацином теоретически может привести к незначительной кратковременной гипергликемии. Однако изменения фармакокинетики, которые наблюдались не приводили к изменениям фармакодинамических параметров (уровень глюкозы в крови, уровень инсулина). Таким образом, клинически релевантного взаимодействия между моксифлоксацином и глибенкламидом не обнаружено.
У пациентов, получавших пероральные антикоагулянты в сочетании с антибактериальными препаратами, в том числе с фторхинолонами, макролидами, тетрациклинами, котримоксазолом и некоторыми цефалоспоринами, отмечались многочисленные случаи повышения антикоагулянтной активности. Факторами риска являются инфекционные заболевания (и сопутствующий воспалительный процесс), возраст и общее состояние пациента. В связи с этими обстоятельствами трудно оценить, способствует инфицирование или лечение отклонению показателя МНО. В качестве меры предосторожности возможен частый мониторинг МНО. В случае необходимости следует провести надлежащие корректировки дозы перорального коагулянта.
Для следующих веществ было доказано отсутствие клинически значимого взаимодействия с моксифлоксацином: ранитидин, кальциевые добавки, теофиллин, пероральные контрацептивы, циклоспорин, итраконазол, морфин при парентеральном введении, пробенецид. Исследования in vitro ферментов цитохрома Р450 у человека подтвердили вышесказанное. Принимая во внимание указанные результаты, метаболическое взаимодействие через ферменты цитохрома Р450 является маловероятным.
Абсорбция моксифлоксацина не зависит от приема пищи (включая молочные продукты). Учитывая это, моксифлоксацин можно применять независимо от приема пищи.
Особенности применения
Необходимо избегать применения моксифлоксацина пациентам, у которых в прошлом наблюдались серьезные побочные реакции при применении продуктов, содержащих хинолон или фторхинолон (см. раздел «Побочные реакции»). Лечение этих пациентов моксифлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки соотношения польза/риск (см. также раздел «Противопоказания»).
Сообщалось про гиперчувствительность и аллергические реакции на фторхинолоны, включая моксифлоксацин, после первого применения. Анафилактические реакции могут прогрессировать до угрожающего жизни анафилактического шока даже после первого применения. В этих случаях следует прекратить прием препарата и начать соответствующую терапию (например противошоковую).
При применении моксифлоксацина у некоторых пациентов возможно увеличение интервала QT на электрокардиограмме. Анализ результатов ЭКГ, полученных в рамках программы клинических исследований, показал, что удлинение интервала QTc при применении моксифлоксацина составило 6 мс ± 26 мс; 1,4% по сравнению с исходным уровнем.
Поскольку у женщин отмечается более длинный интервал QT по сравнению с мужчинами, они могут оказаться более чувствительными к препаратам, которые удлиняют интервал QT. Пациенты пожилого возраста также могут быть более восприимчивыми к ассоциированным с препаратом эффектами на интервал QT.
Пациентам, принимающим моксифлоксацин, следует с осторожностью применять препараты, которые могут привести к снижению уровня калия (см. разделы «Противопоказания», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Следует с осторожностью назначать моксифлоксацин пациентам с продолжающимися проаритмогенными состояниями (особенно женщинам и пациентам пожилого возраста), такими как острая миокардиальная ишемия или удлинение интервала QT, поскольку это может приводить к повышению риска развития желудочковых аритмий, включая «пируэтную» желудочковую тахикардию (torsade de pointes), и остановку сердца (см. раздел «Противопоказания»). Степень удлинения интервала QT может повышаться с повышением концентрации препарата. Поэтому не следует превышать рекомендуемую дозу.
Необходимо взвесить пользу от лечения моксифлоксацином, особенно в случаях инфекций низкой степени тяжести, согласно информации, изложенной в разделе «Особенности применения».
Если во время лечения возникают симптомы аритмии, следует прекратить лечение и сделать ЭКГ.
При применении моксифлоксацина сообщалось о случаях фульминантного гепатита, который потенциально приводит к печеночной недостаточности (в т.ч. с летальным исходом) (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует рекомендовать обратиться к врачу перед тем, как продолжать лечение, если развиваются такие признаки и симптомы фульминантного гепатита, как сопряженная с желтухой астения, которая быстро развивается, темная моча, склонность к кровотечениям или печеночная энцефалопатия.
В случае возникновения симптомов дисфункции печени необходимо провести анализы функции печени/обследование.
Тяжжки кожные побочные реакции
Сообщалось про кожные побочные реакции (SCARs), включая токсический эпидермальный некролиз (TEN: также известный как синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона (SJS) и острый генерализованный экзематозный пустулез (AGEP), которые могут быть опасными для жизни или смертельными (см . раздел «Побочные реакции»). На момент назначения препарата пациентов следует предупредить о признаках и симптомах тяжелых кожных реакций и тщательно контролировать. Если появляются признаки и симптомы, свидетельствующие об этих реакциях, моксифлоксацин следует немедленно прекратить, а также следует рассмотреть альтернативное лечение. Если у пациента развилась такая серьезная реакция, как SJS, TEN или AGEP, на применение моксифлоксацина, лечение моксифлоксацином у этого пациента ни в коем случае не должно возобновляться.
Известно, что хинолоны могут спровоцировать развитие судорожных припадков. Моксифлоксацин следует применять с осторожностью пациентам с расстройствами ЦНС или с другими факторами риска, которые могут вызвать судорожные припадки или снизить порог возникновения последних. В случае возникновения судорог необходимо прекратить применение моксифлоксацина и принять соответствующие меры.
У пациентов, принимавших хинолоны, включая моксифлоксацин, сообщалось о случаях сенсорной или сенсорно-двигательной полинейропатии, которая приводит к парестезиям, гипоестезии, дизестезии или слабости. Если развиваются такие симптомы невропатии, как боль, жжение, покалывание, онемение или слабость, пациентам, которые получают лечение моксифлоксацином, следует сообщить об этом врачу, прежде чем продолжать лечение с целью предотвращения развития потенциально необратимого состояния. (см. раздел «Побочные реакции»).
Реакции со стороны психики могут развиваться даже после первого применения хинолонов, включая моксифлоксацин. В редких случаях депрессия или психотические реакции приводили к возникновению суицидальных мыслей и развития самоагрессии, такой как попытки самоубийства (см. раздел «Побочные реакции»). В случае возникновения у пациента таких реакций необходимо прекратить применение моксифлоксацина и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью назначать моксифлоксацин пациентам, страдающим психозами, или пациентам, имеющим в анамнезе психические заболевания.
В связи с применением антибиотиков широкого спектра действия, в том числе моксифлоксацина, сообщалось о возникновении антибиотикассоциированной диареи (ААД) и антибиотикассоциированого колита (ААК), включая псевдомембранозный колит Clostridium difficile-ассоциированной диареи, которые по степени тяжести варьируют от умеренной диареи до колита с летальным исходом. Поэтому важно учесть этот диагноз у пациентов, у которых во время или после применения моксифлоксацина наблюдается тяжелая диарея. При подозрении или подтверждении ААД или ААК лечение антибактериальными средствами, включая моксифлоксацин, следует прекратить и немедленно принять соответствующие терапевтические меры. К тому же, необходимо принять надлежащие санитарно-эпидемические меры с целью уменьшения риска передачи заболевания. Препараты, подавляющие перистальтику, противопоказаны пациентам, у которых наблюдается серьезная диарея.
Моксифлоксацин следует применять с осторожностью пациентам с миастенией гравис в связи с возможностью обострения симптомов.
Тендинит и разрыв сухожилий (особенно ахиллова сухожилия), иногда билатеральные, могут наблюдаться в случае лечения с применением хинолонов, включая моксифлоксацин, даже в течение первых 48 часов от начала лечения. Сообщалось также о таких случаях, которые наблюдались через несколько месяцев после прекращения лечения. Во время терапии хинолонами, в том числе моксифлоксацином, существует повышенный риск развития тендинита и разрыва сухожилий, в частности, у пациентов пожилого возраста, пациентов с нарушением функции почек, пациентов с трансплантацией органов и пациентов, которые одновременно получают кортикостероиды.Поэтому следует избегать одновременного применения кортикостероидов.
При первых симптомах тендинита (например, болезненный отек, воспаление) пациентам следует прекратить лечение моксифлоксацином, обеспечить покой пораженной (-ым) конечности (-ям) и немедленно обратиться к врачу для получения соответствующего лечения (например наложения шины) пораженного сухожилия (см. разделы «Противопоказания», «Побочные реакции»). Кортикостероиды не следует применять, если появляются признаки тендинопатии.
Аневризма и диссекция аорты и регургитация/недостаточность сердечного клапана сердца
Эпидемиологические исследования сообщают о повышенном риске аневризмы и диссекции аорты, особенно у пациентов пожилого возраста, и регургитации аортального и митрального клапанов после применения фторхинолонов. Сообщалось о случаях аневризмы и диссекции аорты, иногда осложненных разрывом (включая летальные случаи), и про регургитацию/недостаточность любого из клапанов сердца у пациентов, получавших фторхинолоны (см. раздел «Побочные реакции»).
Итак, фторхинолоны следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск и после рассмотрения других терапевтических вариантов лечения пациентов с положительным семейным анамнезом аневризмы или врожденным пороком сердечных клапанов, или у пациентов с существующим диагнозом аневризмы и/или диссекции аорты, или заболеванием сердечного клапана, или при наличии других факторов риска или благоприятных условий:
- как и для аневризмы и диссекции аорты, так и при регургитации/недостаточности сердечного клапана (например, нарушения соединительной ткани, такие как синдром Марфана или синдром Элерса-Данлоса, синдром Тернера, болезнь Бехчета, гипертония, ревматоидный артрит) или дополнительно
- при аневризме и диссекции аорты (например, сосудистые расстройства, такие как артериит Такаясу или гигантоклеточный артериит, или известный атеросклероз, или синдром Шегрена) или дополнительно
- при регургитации/недостаточности сердечного клапана (например, инфекционный эндокардит).
Риск аневризмы и диссекции аорты и их разрыв может быть повышен у пациентов, которые одновременно получают системные кортикостероиды.
В случае появления внезапной боли в животе, груди или спине пациентам следует немедленно обратиться к врачу в отделение неотложной помощи.
Пациентам следует рекомендовать немедленно обращаться за медицинской помощью в случае острой одышки, нового приступа сердцебиения или развития отека живота или нижних конечностей.
Следует с осторожностью применять моксифлоксацин пациентам пожилого возраста с расстройствами функций почек, если они не могут обеспечить прием достаточного количества жидкости, так как обезвоживание может повысить риск возникновения почечной недостаточности.
Если наблюдается нарушение зрения или иное воздействие на органы зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. разделы «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами», «Побочные реакции»).
Как и при применении всех фторхинолонов, во время лечения моксифлоксацином сообщалось о случаях отклонения от нормы показателей глюкозы крови, как в виде гипогликемии, так и в форме гипергликемии. Дисгликемия развивалась преимущественно у пациентов пожилого возраста, больных диабетом, получавших одновременно с лечением моксифлоксацином пероральные гипогликемические средства (например, сульфонилмочевину) или инсулин. Больным сахарным диабетом рекомендуется тщательно контролировать уровень глюкозы в крови (см. раздел «Побочные реакции»).
При применении хинолонов у пациентов отмечаются реакции фотосенсибилизации. Однако исследования показали, что моксифлоксацин отличается низким риском возникновения фотосенсибилизации. Несмотря на это, следует порекомендовать пациентам избегать как ультрафиолетового облучения, так и длительного и/или интенсивного действия солнечного света во время лечения моксифлоксацином.
Пациенты с семейным или личным анамнезом недостаточной активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы при лечении хинолонами имеют склонность к гемолитическим реакциям. Поэтому таким пациентам следует с осторожностью применять моксифлоксацин.
Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицита лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы и галактозы не следует принимать этот препарат.
Пациентам с осложненным воспалительным заболеваниям органов малого таза (например, ассоциированным с трубно-яичниковым абсцессом или абсцессом малого таза), для которых считается необходимым проведение внутривенной терапии, лечение препаратом Моксетеро в форме таблеток, покрытых оболочкой, по 400 мг не рекомендуется.
Воспалительное заболевание органов малого таза может быть вызвано бактерией Neisseria gonorrhoeae, резистентной к фторхинолонам. Поэтому в таких случаях эмпирическое применение моксифлоксацина необходимо назначать одновременно с другим соответствующим антибиотиком (например цефалоспорином), если невозможно полностью исключить наличие Neisseria gonorrhoeae, резистентной к моксифлоксацину.
Если после 3 дней лечения не происходит улучшения клинического состояния, лечение следует пересмотреть.
Моксифлоксацин вызывает поражение хрящей у молодых животных, поэтому применение препарата детям и подросткам (в возрасте младше 18 лет) противопоказано.
Моксифлоксацин не рекомендуется для лечения инфекций, вызванных метицилин- резистентным золотистым стафилококком (МРЗС). В случае подозреваемой или подтвержденной инфекции, вызванной МРЗС, необходимо начать лечение соответствующим антибактериальным средством.
Клиническая эффективность внутривенного применения моксифлоксацина при лечении тяжелого инфицирования, связанного с ожогами, фасцитом и инфицированием диабетической стопы, которое сопровождается остеомиелитом, не установлена.
Лечение с применением моксифлоксацина может препятствовать проведению культурального анализа по выявлению Mycobacterium spp. в связи с угнетением микробиологического роста, что, в свою очередь, может привести к ложноотрицательным результатам в образцах от больных, которые на данный момент принимают моксифлоксацин.
Исследования на животных не выявили ухудшения фертильности.
Сообщалось об очень редких случаях длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакций на лекарственные средства, влияющих на различные, иногда множественные, системы организма (со стороны опорно-двигательной системы, со стороны нервной системы, со стороны психики и со стороны органов чувств) у пациентов, получающих хинолоны и фторхинолоны независимо от возраста и имеющихся ранее факторов риска. Применение моксифлоксацина следует немедленно прекратить при первых же признаках или симптомах любой серьезной побочной реакции, и пациентам следует посоветовать обратиться к врачу за консультацией.
Способ применения и дозы
Взрослые
Рекомендуется принимать по 1 таблетке (400 мг) моксифлоксацина в сутки.
Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. Препарат можно принимать независимо от времени приема пищи.
Длительность терапии
Длительность терапии таблетированной формой препарата Моксетеро зависит от типа инфекций и составляет:
— обострение хронического обструктивного заболевания легких, включая бронхит — 5–10 дней;
— внебольничная пневмония —10 дней;
— острый бактериальный синусит — 7 дней;
— воспалительные заболевания органов малого таза умеренной и средней степени тяжести — 14 дней.
По данным исследований продолжительность лечения таблетированной формой препарата Моксетеро составляла до 14 дней.
Ступенчатая (внутривенная/пероральная) терапия
Во время исследований ступенчатой терапии большинство пациентов переходило с внутривенного на пероральный путь введения моксифлоксацина в течение 4 дней (внебольничная пневмония) или 6 дней (осложненные инфекции кожи и подкожных тканей). Рекомендуемая общая продолжительность лечения таблетками и раствором для инфузий Моксетеро составляет 7 — 14 дней для внебольничных пневмоний и 7 — 21 день для осложненных инфекций кожи и подкожных тканей.
Превышать указанную дозу (400 мг 1 раз в сутки) и продолжительность лечения для каждого показания не рекомендуется.
Пациенты пожилого возраста/пациенты с низкой массой тела
Коррекция дозы для пациентов пожилого возраста/пациентов с низкой массой тела не требуется.
Нарушения функции печени
Пациентам с нарушениями функции печени коррекция дозы не требуется.
Почечная недостаточность
Для пациентов с почечной недостаточностью умеренной и средней степени тяжести (в том числе при клиренсе креатинина <30 мл/мин/1,73 м2), а также для пациентов, находящихся на непрерывном гемодиализе и длительном амбулаторном перитонеальном диализе, коррекция дозы не требуется.
Дети
Моксетеро противопоказан детям и подросткам (в возрасте младше 18 лет). Эффективность и безопасность применения моксифлоксацина детям и подросткам не установлены.
Побочные реакции
Ниже приведены побочные эффекты, полученные на основании исследований с применением моксифлоксацина 400 мг (пероральная и ступенчатая терапия), и их частота. Побочные реакции, приведенные в колонке «частые» наблюдались с частотой менее 3%, за исключением тошноты и диареи.
В каждой группе нежелательные явления определены в порядке уменьшения их тяжести. Частота определена следующим образом: часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1 / 10000).
Таблица 3
|Классы систем органов/частота
|Побочные реакции
|Инфекционные осложнения
|Часто
|Суперинфекция, возникшая вследствие бактериальной или грибковой резистентности, например оральный или вагинальный кандидоз
|Со стороны кровеносной и лимфатической систем
|Нечасто
|Анемия, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, тромбоцитемия, эозинофилия, увеличение протромбинового времени/увеличение МНО (международного нормализованного отношения)
|Очень редко
|Повышение уровня протромбина/уменьшение МНО, агранулоцитоз, панцитопения
|Со стороны иммунной системы
|Нечасто
|Аллергические реакции (см. раздел «Особенности применения»)
|Редко
|Анафилаксия, включая редкие случаи шока (угрожающего жизни) (см. раздел «Особенности применения»), аллергический отек/ангионевротический отек, включая отек гортани (потенциально угрожающий жизни) (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны эндокринной системы
|Очень редко
|Синдром несоответствующей секреции антидиуретического гормона (SIADH)
|Со стороны метаболизма и питания
|Нечасто
|Гиперлипидемия
|Редко
|Гипергликемия, гиперурикемия
|Очень редко
|Гипогликемия, гипогликемическая кома
|Со стороны психики*
|Нечасто
|Реакции тревожности, повышение психомоторной активности/возбуждение
|Редко
|Лабильность настроения, депрессия (в редких случаях с возможной самоагрессией, такой как суицидальные идеи/мысли или попытки самоубийства) (см. раздел «Особенности применения»), галлюцинации, делирий
|Очень редко
|Деперсонализация, психотические реакции (с возможной самоагрессией, такой как суицидальные идеи/мысли или попытки самоубийства) (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны нервной системы*
|Часто
|Головная боль, головокружение
|Нечасто
|Парестезии/дизестезии, нарушение вкуса (включая агевзию в редких случаях), спутанность сознания и потеря ориентации, нарушения сна (преимущественно бессонница), тремор, вертиго, сонливость
|Редко
|Гипоэстезия, нарушение обоняния (включая потерю обоняния), патологические сновидения, нарушения координации (включая расстройства походки вследствие головокружения или вертиго), судорожные припадки с различными клиническими проявлениями (в том числе grand mal припадки) (см. раздел «Особенности применения»), нарушения внимания, расстройства речи, амнезия, периферическая нейропатия и полинейропатия
|Очень редко
|Гиперестезия
|Со стороны органов зрения*
|Нечасто
|Нарушения зрения, включая диплопию и нечеткость зрения (особенно во время реакций со стороны ЦНС) (см. раздел «Особенности применения»)
|Редко
|Фотофобия
|Очень редко
|Транзиторная потеря зрения (особенно во время реакций со стороны ЦНС) (см. раздел «Особенности применения»), увеит и двусторонняя трансиллюминация радужной оболочки (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата*
|Редко
|Звон в ушах, нарушения слуха включая глухоту (обычно обратимую)
|Со стороны сердца**
|Часто
|Удлинение QT- интервала у больных с гипокалиемией (см. разделы «Особенности применения», «Противопоказания»)
|Нечасто
|Удлинение QT-интервала (см. раздел «Особенности применения»), усиленное сердцебиение, тахикардия, фибрилляция предсердий, стенокардия
|Редко
|Желудочковые тахиаритмии, обморок (то есть острая и кратковременная потеря сознания)
|Очень редко
|Неспецифические аритмии, «пируэтная» желудочковая тахикардия (torsade de pointes) (см. раздел «Особенности применения»), остановка сердца (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны сосудистой системы**
|Нечасто
|Вазодилатация
|Редко
|Артериальная гипертензия, артериальная гипотензия
|Очень редко
|Васкулит
|Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения
|Нечасто
|Одышка (включая астматическое состояние)
|Со стороны пищеварительного тракта
|Часто
|Тошнота, рвота, боль в животе, диарея
|Нечасто
|Снижение аппетита и уменьшение употребления пищи, запор, диспепсия, флатуленция, гастрит, повышение уровня амилазы
|Редко
|Дисфагия, стоматит, ассоциированный с применением антибиотика колит (включая псевдомембранозный колит, в редких случаях ассоциированный с угрожающими жизни осложнениями) (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Часто
|Повышение уровня трансаминаз
|Нечасто
|Нарушение функции печени (включая повышение ЛДГ (лактатдегидрогеназы)), повышение уровня билирубина, повышение ГГТП (гамма-глутамилтранспептидазы), повышение в крови уровня щелочной фосфатазы
|Редко
|Желтуха, гепатит (преимущественно холестатический)
|Очень редко
|Фульминантный гепатит, который потенциально может привести к развитию опасной для жизни печеночной недостаточности (в т.ч. с летальным исходом) (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Нечасто
|Зуд, сыпь, крапивница, сухость кожи
|Очень редко
|Буллезные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз (потенциально угрожающий жизни) (см. раздел «Особенности применения»)
|Неизвестно
|Острый генерализованный экзематозная пустулез (AGEP)
|Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани*
|Нечасто
|Артралгия, миалгия
|Редко
|Тендинит (см. раздел «Особенности применения»), подергивание мышц, судороги, мышечная слабость
|Очень редко
|Разрыв сухожилий (см. раздел «Особенности применения»), артриты, ригидность мышц, обострение симптомов myasthenia gravis (см. раздел «Особенности применения»)
|Неизвестно
|Рабдомиолиз
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Нечасто
|Дегидратация
|Редко
|Нарушения функции почек (включая увеличение азота мочевины и креатинина плазмы крови), почечная недостаточность (см. раздел «Особенности применения»)
|Общие расстройства*
|Нечасто
|Общая слабость (в основном астения или усталость), ощущение боли (включая боль в пояснице, грудной клетке, боль в конечностях, болезненность в проекции малого таза), гипергидроз
|Редко
|Отёк
Были очень редкие случаи следующих побочных эффектов, сообщенных после лечения другими фторхинолонами, которые, возможно, также случатся во время лечения моксифлоксацином: повышение внутричерепного давления (в том числе псевдотумор головного мозга), гипернатриемия, гиперкальциемия, гемолитическая анемия, фотосенсибилизация (см. раздел «Особенности применения»).
* Очень редкие случаи длительных (до месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных реакций на лекарственные средства, затрагивающих несколько, иногда множественные, классы систем органов и органов чувств (включая такие реакции, как тендинит, разрыв сухожилия, артралгия, боль в конечностях, нарушения походки, в некоторых случаях сообщалось про невропатии, связанные с парестезией, депрессией, усталостью, нарушением памяти, нарушениями сна и нарушениями слуха, зрения, вкуса и запаха), связанные с применением хинолонов и фторхинолонов, независимо от ранее существовавших факторов риска (см. раздел «Особенности применения»).
** У пациентов, получавших фторхинолоны, сообщалось о случаях аневризмы и диссекции аорты, иногда осложненных разрывом (включая летальные случаи), и регургитации/недостаточности любого из клапанов сердца (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Гетеро Лабз Лимитед/Hetero Labs Limited.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Юнит-V, Блок V и V-А, ТСIIC — Формулейшн СЭЗ, С. №№ 439, 440, 441 и 458, Полепалли Виледж, Джадчерла Мандал, Телангана Стейт, 509301, Индия/Unit-V Block V and VA, TSIIC — Formulation SEZ, S. Nos 439, 440, 441 & 458, Polepally Village, Jadcherla Mandal, Telangana State, 509301, India.