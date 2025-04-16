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Моксетеро (Moksetero)
Моксетеро (Moksetero)
Кривой Рог
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Моксетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Hetero Drugs
362,99
Экономия при брони:
-19,99 грн
343,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
137.0 км
Моксетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Hetero Drugs
302,51
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
150.9 км
Моксетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Hetero Drugs
302,51
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
349.8 км
Моксетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Hetero Drugs
302,51
грн
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Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
544.1 км
Моксетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Hetero Drugs
302,51
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:30
Золочев, ул. Пачовского, 1
655.4 км
Моксетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Hetero Drugs
363,00
грн
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