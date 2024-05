исследования взаимодействия с другими лекарственными средствами проводили только у взрослых.

Одновременное применение дексмедетомидина с анестетиками, седативными, снотворными средствами и опиоидами может приводить к потенцированию их эффектов, таких как седация, анестезия, анальгезия и кардиореспираторные эффекты. Исследования подтвердили усиление эффектов при применении с севофлураном, изофлураном, пропофолом, альфентанилом и мидазоламом.

Фармакокинетические взаимодействия между дексмедетомидином и изофлураном, пропофолом, альфентанилом и мидазоламом не выявлены. Однако из-за возможных фармакодинамических взаимодействий при применении таких средств в сочетании с дексмедетомидином возможно снижение дозы дексмедетомидина или сопутствующего анестетика, седативного, снотворного средства или опиоидов.

В исследованиях с использованием микросом печени человека изучали способность дексмедетомидина ингибировать изоферменты CYP, в частности CYP 2B6. Согласно исследованиям in vitro, существует потенциальная возможность взаимодействия in vivo между дексмедетомидином и субстратами, которые метаболизируются преимущественно с участием CYP 2B6.

In vitro наблюдалось индуцирование дексмедетомидина изоферментами CYP 1A2, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9 и CYP 3A4, поэтому не исключена вероятность такого взаимодействия in vivo. Клиническая значимость этого эффекта неизвестна.

У пациентов, принимающих лекарственные средства, вызывающие снижение АД и брадикардию, например блокаторы β-адренорецепторов, следует учитывать возможность усиления указанных эффектов (хотя дополнительное усиление этих эффектов в исследовании взаимодействия с эсмололом было умеренным).

В одном исследовании с участием 10 здоровых взрослых добровольцев введение дексмедетомидина в течение 45 мин с концентрацией в плазме крови 1 нг/мл не повлекло клинически значимого повышения показателей нейромышечной блокады, связанной с введением рокурония.