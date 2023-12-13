фармакодинамика. Дексмедетомидин является селективным агонистом α 2 -адренорецепторов с широким спектром фармакологических свойств. Он оказывает симпатолитический эффект благодаря уменьшению высвобождения норадреналина из окончаний симпатических нервов. Седативные эффекты обусловлены уменьшением выраженности возбуждения в голубом пятне — ядре с преобладанием норадренергических нейронов, которое находится в стволе головного мозга.

Дексмедетомидин оказывает анальгезирующее действие и способствует снижению доз применяемых анестетиков и анальгетиков. Сердечно-сосудистые эффекты имеют дозозависимый характер. При низкой скорости инфузии преобладают центральные эффекты, что приводит к снижению ЧСС и АД. При использовании препарата в высоких дозах преобладают периферические сосудосуживающие эффекты, что приводит к повышению системного сосудистого сопротивления и АД, а также дальнейшему усилению брадикардии. Дексмедетомидин практически не угнетает дыхание при применении в монотерапии у здоровых добровольцев.

Показание 1. Седация взрослых пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии (ОИТ)

В плацебо-контролируемых исследованиях у пациентов, находившихся в послеоперационном ОИТ, ранее интубированных и седированных с помощью мидазолама или пропофола, дексмедетомидин значительно снижал потребность как в дополнительной седации (мидазолам или пропофол), так и опиоидах в течение до 24 ч. Большинство пациентов, применявших дексмедетомидин, не нуждались в дополнительной седативной терапии. Пациенты могли быть успешно экстубированы без прекращения инфузии дексмедетомидина.

Дексмедетомидин был подобен мидазоламу (отношение рисков 1,07; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,971–1,176) и пропофолу (отношение рисков 1,00; 95% ДИ 0,922–1,075) по времени пребывания в целевом диапазоне седации у терапевтических (в основном) пациентов ОИТ, нуждавшихся в длительной седации от легкой до умеренной глубины (от 0 до –3 баллов по шкале возбуждения — седации Ричмонда (RASS)) в течение до 14 дней; сокращал продолжительность ИВЛ по сравнению с мидазоламом и уменьшал время до экстубации трахеи по сравнению с мидазоламом и пропофолом. Пациенты, получавшие дексмедетомидин, легче просыпались, лучше сотрудничали с персоналом и сообщали об уменьшении интенсивности боли по сравнению с пациентами, получавшими мидазолам или пропофол. У пациентов, получавших дексмедетомидин, чаще развивались артериальная гипотензия и брадикардия, но реже — тахикардия, по сравнению с пациентами, получавшими мидазолам. По сравнению с группой, получавшей пропофол, частота развития тахикардии у пациентов, получавших дексмедетомидин, была выше, а частота развития артериальной гипотензии — примерно одинаковой. Оценка по шкале CAM-ICU показала, что частота развития делирия у пациентов, получавших дексмедетомидин, была ниже по сравнению с мидазоламом, а нежелательные явления, связанные с делирием, развивались реже в группе дексмедетомидина по сравнению с пропофолом. Те пациенты, которым прекратили терапию дексмедетомидином в связи с недостаточной глубиной седации, были переведены на пропофол или мидазолам. Риск недостаточного уровня седации был выше у пациентов, которых было тяжело седировать стандартными средствами непосредственно перед переключением на другой седативный метод.

Доказательства эффективности в педиатрической группе получены в дозоконтролируемом исследовании в ОИТ на большой послеоперационной популяции в возрасте от 1 мес до 17 лет. Примерно 50% пациентов, получавших дексмедетомидин, не нуждались в дополнительной седации с помощью мидазолама в течение лечебного периода продолжительностью в среднем 20,3 ч, но не более 24 ч. Данные по лечению препаратом детей длительностью более 24 ч отсутствуют. Данные для новорожденных (после 28–44 нед гестации) очень ограничены и касаются только низких доз (≤0,2 мкг/кг/ч). Новорожденные могут быть особенно чувствительными к брадикардическим эффектам дексмедетомидина при наличии гипотермии и при состояниях, когда сердечный выброс зависит от ЧСС.

В двойных слепых контролируемых исследованиях в ОИТ частота подавления продукции кортизола у пациентов, получавших дексмедетомидин (n=778), составила 0,5% по сравнению с 0% у пациентов, получавших мидазолам (n=338) или пропофол (n=275). Этот эффект отмечен как легкой в 1 случае и средней тяжести — в 3 случаях.

Показание 2. Процедурная седация с сохранением сознания

Два рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых многоцентровых клинических исследования продемонстрировали безопасность и эффективность применения дексмедетомидина для седации неинтубированных взрослых пациентов до и/или во время проведения диагностических или хирургических процедур.

В первом исследовании 54% пациентов, получавших дексмедетомидин в дозе 1 мкг/кг массы тела, и 40% пациентов, получавших дексмедетомидин в дозе 0,5 мкг/кг, не нуждались в дополнительной седации мидазоламом по сравнению с 3% пациентов в группе плацебо.

Во втором исследовании 53% пациентов, получавших дексмедетомидин в дозе 1 мкг/кг, не нуждались в дополнительной седации мидазоламом по сравнению с 14% пациентов в группе плацебо.

Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры дексмедетомидина изучали у здоровых добровольцев при краткосрочном в/в введении и у пациентов ОИТ при длительном инфузионном введении препарата.

Распределение. Фармакокинетика дексмедетомидина описывается двукамерной моделью. У здоровых добровольцев наблюдается быстрая фаза распределения с T ½α примерно 6 мин. T ½ составляет примерно 1,9–2,5 ч (минимальное значение — 1,35 ч, максимальное — 3,68 ч), а V ss — примерно 1,16–2,16 л/кг (90–151 л). Средний клиренс (Cl) составляет 0,46–0,73 л/ч/кг (35,7–51,1 л/ч). Средняя масса тела пациентов, с помощью которой рассчитывали показатели V ss и Cl, составила 69 кг.

Плазменная фармакокинетика дексмедетомидина у пациентов ОИТ при введении препарата путем инфузии продолжительностью более 24 ч была сходной. Расчетные фармакокинетические параметры составляли: T ½ — примерно 1,5 ч, V ss — примерно 93 л и Cl — примерно 43 л/ч. В диапазоне доз от 0,2 до 1,4 мкг/кг/ч фармакокинетика дексмедетомидина является линейной, он не кумулирует при лечении продолжительностью до 14 дней. С белками плазмы крови связывается 94% дексмедетомидина. Степень связывания с белками плазмы крови постоянна в диапазоне концентраций 0,85–85 нг/мл. Дексмедетомидин связывается как с альбумином в сыворотке крови человека, так и с α 1 -кислым гликопротеином, преимущественно с альбумином сыворотки крови.

Биотрансформация и выведение. Дексмедетомидин полностью метаболизируется в печени. Существует три типа начальных метаболических реакций: непосредственная N-глюкуронизация, непосредственное N-метилирование и катализируемое цитохромом Р450 окисление. Главными метаболитами дексмедетомидина в крови являются два изомерных N-глюкуронида. Метаболит H-1 (N-метил-3-гидроксиметилдексмедетомидина О-глюкуронид) также является важным продуктом биотрансформации дексмедетомидина. Ферменты системы цитохрома Р450 катализируют образование двух второстепенных циркулирующих метаболитов: 3-гидроксиметилдексмедетомидина (образуется путем гидроксилирования 3-метильной группы дексмедетомидина) и Н-3 (образуется путем окисления имидазольного кольца). Имеющиеся данные свидетельствуют, что образование окисленных метаболитов происходит с участием ряда изоферментов цитохрома Р450 (CYP2A6, CYP1A2, CYP2E1, CYP2D6 и CYP2C19). Эти метаболиты не имеют существенной фармакологической активности.

Через 9 дней после введения меченного радиоактивным изотопом дексмедетомидина примерно 95% радиоактивности выявлено в моче и 4% — в кале. Главными метаболитами в моче являются два изомерных N-глюкуронида, которые вместе соответствуют примерно 34% введенной дозы, и N-метил-3-гидроксиметилдексмедетомидина О-глюкуронид, который соответствует 14,51% дозы. Второстепенные метаболиты дексмедетомидин-карбоновая кислота, 3-гидроксиметилдексмедетомидин и его О-глюкуронид соответствуют 1,11–7,66% дозы каждый. Менее 1% дексмедетомидина определяется в моче в неизмененном виде. Около 28% метаболитов в моче являются неидентифицированными второстепенными метаболитами.

Фармакокинетика у особых групп пациентов

Значительных различий фармакокинетических параметров дексмедетомидина у пациентов разного возраста и пола не отмечено.

Связывание дексмедетомидина с белками плазмы крови снижено у лиц с нарушениями функции печени по сравнению со здоровыми добровольцами. Средняя доля несвязанного дексмедетомидина в плазме крови варьировала от 8,5% у здоровых добровольцев до 17,9% у больных с тяжелыми нарушениями функции печени. У пациентов с разной степенью нарушения функции печени (классов A, B или C по шкале Чайлда — Пью) печеночный клиренс дексмедетомидина был снижен, а Т ½ — увеличен.

Средние значения клиренса несвязанного дексмедетомидина у пациентов с легкими, умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени составляли соответственно 59; 51 и 32% показателей у здоровых добровольцев. Т ½ у пациентов с легкими, умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени увеличивался до 3,9; 5,4 и 7,4 ч соответственно. Хотя подбор дозы дексмедетомидина осуществляется по степени седативного эффекта, следует рассмотреть целесообразность снижения начальной или поддерживающей дозы препарата для пациентов с нарушениями функции печени в зависимости от степени нарушения и клинического ответа на терапию.

Фармакокинетика дексмедетомидина у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) не изменяется по сравнению со здоровыми добровольцами.

Данные по применению у детей в возрасте от новорожденных (после 28–44-й недели гестации) до 17 лет ограничены. Т ½ дексмедетомидина у детей (в возрасте от 1 мес до 17 лет) сравним с соответствующим показателем у взрослых, но у новорожденных (в возрасте до 1 мес) он несколько длиннее. В возрастных группах от 1 мес до 6 лет плазменный клиренс с поправкой на массу тела был выше, но у детей старшего возраста снижался. Вследствие незрелости у новорожденных детей (в возрасте до 1 мес) клиренс с поправкой на массу тела ниже (0,9), чем в старших возрастных группах.