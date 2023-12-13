Дексмедетомидин Эвер Фарма (Dexmedetomidine Ever Pharma) (345586) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексмедетомидин Эвер Фарма инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дексмедетомидин является селективным агонистом α2-адренорецепторов с широким спектром фармакологических свойств. Он оказывает симпатолитический эффект благодаря уменьшению высвобождения норадреналина из окончаний симпатических нервов. Седативные эффекты обусловлены уменьшением выраженности возбуждения в голубом пятне — ядре с преобладанием норадренергических нейронов, которое находится в стволе головного мозга.
Дексмедетомидин оказывает анальгезирующее действие и способствует снижению доз применяемых анестетиков и анальгетиков. Сердечно-сосудистые эффекты имеют дозозависимый характер. При низкой скорости инфузии преобладают центральные эффекты, что приводит к снижению ЧСС и АД. При использовании препарата в высоких дозах преобладают периферические сосудосуживающие эффекты, что приводит к повышению системного сосудистого сопротивления и АД, а также дальнейшему усилению брадикардии. Дексмедетомидин практически не угнетает дыхание при применении в монотерапии у здоровых добровольцев.
Показание 1. Седация взрослых пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии (ОИТ)
В плацебо-контролируемых исследованиях у пациентов, находившихся в послеоперационном ОИТ, ранее интубированных и седированных с помощью мидазолама или пропофола, дексмедетомидин значительно снижал потребность как в дополнительной седации (мидазолам или пропофол), так и опиоидах в течение до 24 ч. Большинство пациентов, применявших дексмедетомидин, не нуждались в дополнительной седативной терапии. Пациенты могли быть успешно экстубированы без прекращения инфузии дексмедетомидина.
Дексмедетомидин был подобен мидазоламу (отношение рисков 1,07; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,971–1,176) и пропофолу (отношение рисков 1,00; 95% ДИ 0,922–1,075) по времени пребывания в целевом диапазоне седации у терапевтических (в основном) пациентов ОИТ, нуждавшихся в длительной седации от легкой до умеренной глубины (от 0 до –3 баллов по шкале возбуждения — седации Ричмонда (RASS)) в течение до 14 дней; сокращал продолжительность ИВЛ по сравнению с мидазоламом и уменьшал время до экстубации трахеи по сравнению с мидазоламом и пропофолом. Пациенты, получавшие дексмедетомидин, легче просыпались, лучше сотрудничали с персоналом и сообщали об уменьшении интенсивности боли по сравнению с пациентами, получавшими мидазолам или пропофол. У пациентов, получавших дексмедетомидин, чаще развивались артериальная гипотензия и брадикардия, но реже — тахикардия, по сравнению с пациентами, получавшими мидазолам. По сравнению с группой, получавшей пропофол, частота развития тахикардии у пациентов, получавших дексмедетомидин, была выше, а частота развития артериальной гипотензии — примерно одинаковой. Оценка по шкале CAM-ICU показала, что частота развития делирия у пациентов, получавших дексмедетомидин, была ниже по сравнению с мидазоламом, а нежелательные явления, связанные с делирием, развивались реже в группе дексмедетомидина по сравнению с пропофолом. Те пациенты, которым прекратили терапию дексмедетомидином в связи с недостаточной глубиной седации, были переведены на пропофол или мидазолам. Риск недостаточного уровня седации был выше у пациентов, которых было тяжело седировать стандартными средствами непосредственно перед переключением на другой седативный метод.
Доказательства эффективности в педиатрической группе получены в дозоконтролируемом исследовании в ОИТ на большой послеоперационной популяции в возрасте от 1 мес до 17 лет. Примерно 50% пациентов, получавших дексмедетомидин, не нуждались в дополнительной седации с помощью мидазолама в течение лечебного периода продолжительностью в среднем 20,3 ч, но не более 24 ч. Данные по лечению препаратом детей длительностью более 24 ч отсутствуют. Данные для новорожденных (после 28–44 нед гестации) очень ограничены и касаются только низких доз (≤0,2 мкг/кг/ч). Новорожденные могут быть особенно чувствительными к брадикардическим эффектам дексмедетомидина при наличии гипотермии и при состояниях, когда сердечный выброс зависит от ЧСС.
В двойных слепых контролируемых исследованиях в ОИТ частота подавления продукции кортизола у пациентов, получавших дексмедетомидин (n=778), составила 0,5% по сравнению с 0% у пациентов, получавших мидазолам (n=338) или пропофол (n=275). Этот эффект отмечен как легкой в 1 случае и средней тяжести — в 3 случаях.
Показание 2. Процедурная седация с сохранением сознания
Два рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых многоцентровых клинических исследования продемонстрировали безопасность и эффективность применения дексмедетомидина для седации неинтубированных взрослых пациентов до и/или во время проведения диагностических или хирургических процедур.
В первом исследовании 54% пациентов, получавших дексмедетомидин в дозе 1 мкг/кг массы тела, и 40% пациентов, получавших дексмедетомидин в дозе 0,5 мкг/кг, не нуждались в дополнительной седации мидазоламом по сравнению с 3% пациентов в группе плацебо.
Во втором исследовании 53% пациентов, получавших дексмедетомидин в дозе 1 мкг/кг, не нуждались в дополнительной седации мидазоламом по сравнению с 14% пациентов в группе плацебо.
Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры дексмедетомидина изучали у здоровых добровольцев при краткосрочном в/в введении и у пациентов ОИТ при длительном инфузионном введении препарата.
Распределение. Фармакокинетика дексмедетомидина описывается двукамерной моделью. У здоровых добровольцев наблюдается быстрая фаза распределения с T½α примерно 6 мин. T½ составляет примерно 1,9–2,5 ч (минимальное значение — 1,35 ч, максимальное — 3,68 ч), а Vss — примерно 1,16–2,16 л/кг (90–151 л). Средний клиренс (Cl) составляет 0,46–0,73 л/ч/кг (35,7–51,1 л/ч). Средняя масса тела пациентов, с помощью которой рассчитывали показатели Vss и Cl, составила 69 кг.
Плазменная фармакокинетика дексмедетомидина у пациентов ОИТ при введении препарата путем инфузии продолжительностью более 24 ч была сходной. Расчетные фармакокинетические параметры составляли: T½ — примерно 1,5 ч, Vss — примерно 93 л и Cl — примерно 43 л/ч. В диапазоне доз от 0,2 до 1,4 мкг/кг/ч фармакокинетика дексмедетомидина является линейной, он не кумулирует при лечении продолжительностью до 14 дней. С белками плазмы крови связывается 94% дексмедетомидина. Степень связывания с белками плазмы крови постоянна в диапазоне концентраций 0,85–85 нг/мл. Дексмедетомидин связывается как с альбумином в сыворотке крови человека, так и с α1-кислым гликопротеином, преимущественно с альбумином сыворотки крови.
Биотрансформация и выведение. Дексмедетомидин полностью метаболизируется в печени. Существует три типа начальных метаболических реакций: непосредственная N-глюкуронизация, непосредственное N-метилирование и катализируемое цитохромом Р450 окисление. Главными метаболитами дексмедетомидина в крови являются два изомерных N-глюкуронида. Метаболит H-1 (N-метил-3-гидроксиметилдексмедетомидина О-глюкуронид) также является важным продуктом биотрансформации дексмедетомидина. Ферменты системы цитохрома Р450 катализируют образование двух второстепенных циркулирующих метаболитов: 3-гидроксиметилдексмедетомидина (образуется путем гидроксилирования 3-метильной группы дексмедетомидина) и Н-3 (образуется путем окисления имидазольного кольца). Имеющиеся данные свидетельствуют, что образование окисленных метаболитов происходит с участием ряда изоферментов цитохрома Р450 (CYP2A6, CYP1A2, CYP2E1, CYP2D6 и CYP2C19). Эти метаболиты не имеют существенной фармакологической активности.
Через 9 дней после введения меченного радиоактивным изотопом дексмедетомидина примерно 95% радиоактивности выявлено в моче и 4% — в кале. Главными метаболитами в моче являются два изомерных N-глюкуронида, которые вместе соответствуют примерно 34% введенной дозы, и N-метил-3-гидроксиметилдексмедетомидина О-глюкуронид, который соответствует 14,51% дозы. Второстепенные метаболиты дексмедетомидин-карбоновая кислота, 3-гидроксиметилдексмедетомидин и его О-глюкуронид соответствуют 1,11–7,66% дозы каждый. Менее 1% дексмедетомидина определяется в моче в неизмененном виде. Около 28% метаболитов в моче являются неидентифицированными второстепенными метаболитами.
Фармакокинетика у особых групп пациентов
Значительных различий фармакокинетических параметров дексмедетомидина у пациентов разного возраста и пола не отмечено.
Связывание дексмедетомидина с белками плазмы крови снижено у лиц с нарушениями функции печени по сравнению со здоровыми добровольцами. Средняя доля несвязанного дексмедетомидина в плазме крови варьировала от 8,5% у здоровых добровольцев до 17,9% у больных с тяжелыми нарушениями функции печени. У пациентов с разной степенью нарушения функции печени (классов A, B или C по шкале Чайлда — Пью) печеночный клиренс дексмедетомидина был снижен, а Т½ — увеличен.
Средние значения клиренса несвязанного дексмедетомидина у пациентов с легкими, умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени составляли соответственно 59; 51 и 32% показателей у здоровых добровольцев. Т½ у пациентов с легкими, умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени увеличивался до 3,9; 5,4 и 7,4 ч соответственно. Хотя подбор дозы дексмедетомидина осуществляется по степени седативного эффекта, следует рассмотреть целесообразность снижения начальной или поддерживающей дозы препарата для пациентов с нарушениями функции печени в зависимости от степени нарушения и клинического ответа на терапию.
Фармакокинетика дексмедетомидина у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) не изменяется по сравнению со здоровыми добровольцами.
Данные по применению у детей в возрасте от новорожденных (после 28–44-й недели гестации) до 17 лет ограничены. Т½ дексмедетомидина у детей (в возрасте от 1 мес до 17 лет) сравним с соответствующим показателем у взрослых, но у новорожденных (в возрасте до 1 мес) он несколько длиннее. В возрастных группах от 1 мес до 6 лет плазменный клиренс с поправкой на массу тела был выше, но у детей старшего возраста снижался. Вследствие незрелости у новорожденных детей (в возрасте до 1 мес) клиренс с поправкой на массу тела ниже (0,9), чем в старших возрастных группах.
Показания Дексмедетомидин Эвер Фарма
1. Седация взрослых пациентов, находящихся в ОИТ, отделениях анестезиологии и реанимации и нуждающихся в уровне седации не глубже, чем пробуждение в ответ на голосовую стимуляцию (соответствует диапазону от 0 до –3 баллов по шкале RASS).
2. Седация неинтубированных взрослых пациентов до и/или во время диагностических или хирургических процедур, требующих седации, то есть процедурная седация с сохранением сознания.
Применение Дексмедетомидин Эвер Фарма
Показание 1. Седация взрослых пациентов, находящихся в ОИТ, отделении анестезиологии и реанимации и нуждающихся в уровне седации не глубже, чем пробуждение в ответ на голосовую стимуляцию (соответствует диапазону от 0 до –3 баллов по шкале RASS)
Дозы для седации пациентов, находящихся в ОИТ
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма предназначен для применения только в условиях стационара. Терапию следует проводить под наблюдением квалифицированных врачей, имеющих опыт лечения больных в условиях интенсивной терапии.
Предварительно интубированных и седированных пациентов можно переводить на дексмедетомидин с начальной скоростью инфузии 0,7 мкг/кг/ч с последующей коррекцией дозы в пределах диапазона 0,2–1,4 мкг/кг/ч для достижения желаемого уровня седации, в зависимости от реакции больного. Следует рассмотреть целесообразность низкой начальной скорости инфузии для ослабленных пациентов. Необходимо отметить, что дексмедетомидин является очень сильнодействующим средством, поэтому скорость инфузии приводится в расчете на 1 ч. После коррекции дозы новый равновесный уровень седации может достигаться в течение 1 ч.
Максимальная доза
Не следует превышать максимальную дозу 1,4 мкг/кг/ч. Пациентов, которые не достигают необходимого уровня седации при максимальной дозе Дексмедетомидина ЭВЕР Фарма, следует перевести на альтернативный седативный препарат.
Введение нагрузочной дозы дексмедетомидина при седации в условиях ОИТ не рекомендуется, поскольку при этом возрастает частота побочных реакций. При необходимости можно применять пропофол или мидазолам, пока не будет достигнут необходимый клинический эффект Дексмедетомидина ЭВЕР Фарма.
Длительность терапии
Опыт применения препарата Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма более 14 дней отсутствует. При более длительном применении препарата необходимо регулярно оценивать состояние пациента.
Показание 2. Седация неинтубированных взрослых пациентов до и/или во время диагностических или хирургических процедур, требующих седации, то есть процедурная седация с сохранением сознания
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма должны применять только квалифицированные врачи, имеющие опыт проведения анестезии пациентов в условиях операционной или во время проведения диагностических процедур.
Если Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма назначают для седации с сохранением сознания, необходим непрерывный мониторинг состояния пациента. Его должны осуществлять лица, не участвующие в проведении диагностической или хирургической процедуры. Необходимо непрерывно следить за появлением ранних признаков артериальной гипотензии, АГ, брадикардии, угнетения функции дыхания, апноэ, одышки и/или кислородной десатурации (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Должна быть доступна и готова к использованию при необходимости система подачи кислорода. Необходим мониторинг насыщения крови кислородом.
Сначала следует вводить нагрузочную дозу Дексмедетомидина ЭВЕР Фарма, а затем — поддерживающие дозы. В зависимости от процедуры для достижения желаемого клинического эффекта может потребоваться сопутствующая местная анестезия. В случае болезненных процедур или при необходимости глубокой седации рекомендуются дополнительная анальгезия или седативные средства (например мидазолам, пропофол и опиоиды).
Начальные дозы при процедурной седации
Для взрослых пациентов: инфузия нагрузочной дозы 1,0 мкг/кг в течение 10 мин. Для менее инвазивных процедур, например при офтальмологической хирургии, может быть пригодной инфузия нагрузочной дозы 0,5 мкг/кг в течение 10 мин.
При волоконно-оптической интубации взрослых пациентов в сознании: инфузия в нагрузочной дозе 1 мкг/кг в течение 10 мин.
Для пациентов в возрасте от 65 лет: следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата.
Для взрослых пациентов с нарушениями функции печени следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата.
Поддерживающие дозы при процедурной седации
Для взрослых пациентов: поддерживающая инфузия обычно начинается с дозы 0,6 мкг/кг/ч и титруется для достижения желаемого клинического эффекта в диапазоне доз 0,2–1 мкг/кг/ч. Скорость поддерживающей инфузии должна быть скорригирована для достижения желаемого уровня седации.
При волоконно-оптической интубации взрослых пациентов в сознании: поддерживающая инфузия со скоростью 0,7 мкг/кг/ч в течение всего периода до удаления эндотрахеальной трубки.
Для пациентов в возрасте от 65 лет: следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата.
Для взрослых больных с нарушениями функции печени следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата.
Дозы для особых групп пациентов
Пациентам пожилого возраста: следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Больные с нарушениями функции почек: у пациентов с нарушениями функции почек коррекции дозы не требуется.
Больные с нарушениями функции печени: дексмедетомидин метаболизируется в печени, поэтому при лечении пациентов с нарушениями функции печени необходима осторожность. Следует рассмотреть целесообразность снижения поддерживающих доз препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика).
Способ применения
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма необходимо вводить только после разведения путем в/в инфузий с помощью специального оборудования (инфузомата). Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма не следует вводить болюсно (см. также ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Ампулы и флаконы предназначены только для индивидуального применения одному пациенту.
Приготовление р-ров для инфузий
Перед применением Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма следует разводить 5% р-ром глюкозы, р-ром Рингера, р-ром маннита или 0,9% р-ром натрия хлорида для достижения необходимой концентрации 4 мкг/мл или 8 мкг/мл. В таблицах ниже приведены объемы, необходимые для приготовления р-ров для инфузий.
Р-р для инфузий с концентрацией 4 мкг/мл
|Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма, концентрат для приготовления р-ра для инфузий, 100 мкг/мл
|Объем растворителя, мл
|Общий объем
р-ра для
инфузий, мл
|2 мл
|48
|50
|4 мл
|96
|100
|10 мл
|240
|250
|20 мл
|480
|500
Р-р для инфузий с концентрацией 8 мкг/мл
|Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма, концентрат для приготовления р-ра для инфузий, 100 мкг/мл
|Объем растворителя, мл
|Общий объем
р-ра для инфузий, мл
|4 мл
|46
|50
|8 мл
|92
|100
|20 мл
|230
|250
|40 мл
|460
|500
Приготовленный р-р следует осторожно встряхивать для полного смешивания его компонентов.
Перед применением препарат следует проверить визуально. Можно вводить только прозрачные, бесцветные р-ры, не содержащие видимых механических включений.
Продемонстрировано, что р-ры для инфузий, приготовленные путем разведения препарата, являются химически и физически стабильными в течение 48 ч при хранении при температуре 25 °C или в холодильнике (при температуре 2–8 °C).
С микробиологической точки зрения разведенный препарат следует использовать немедленно. Если р-р для инфузий не использовали сразу же, за продолжительностью и условиями его хранения должно следить ответственное лицо. Обычно время хранения р-ров не должно превышать 24 ч при температуре 2–8 °C, за исключением тех случаев, когда разведение р-ров проводили в контролируемых и валидизированных асептических условиях.
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма фармацевтически совместим с такими р-рами и лекарственными средствами: лактатный р-р Рингера, 5% р-р глюкозы, 0,9% р-р натрия хлорида, 20% р-р маннита, тиопентал натрия, этомидат, векурония бромид, панкурония бромид, сукцинилхолин, атракурия безилат, мивакурия хлорид, рокурония бромид, гликопиролата бромид, фенилэфрина гидрохлорид, атропина сульфат, допамин, норадреналин, добутамин, мидазолам, морфина сульфат, фентанила цитрат и заменители плазмы крови.
Неиспользованные остатки препарата и отходы утилизируют согласно действующим требованиям.
Дети
Безопасность и эффективность лечения Дексмедетомидином ЭВЕР Фарма детей в возрасте до 18 лет не установлены.
Имеющиеся данные по применению у детей приведены в разделах ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, Фармакодинамика и Фармакокинетика, однако рекомендации по дозам для детей в настоящее время нельзя предоставить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к дексмедетомидину или к каким-либо компонентам препарата.
AV-блокада II–III степени (при отсутствии искусственного водителя ритма).
Неконтролируемая артериальная гипотензия.
Острая цереброваскулярная патология.
Побочные эффекты
резюме профиля безопасности
Показания 1. Седация взрослых пациентов, находящихся в ОИТ
При применении дексмедетомидина для седации в ОИТ чаще всего отмечались такие побочные реакции, как артериальная гипотензия, АГ и брадикардия, которые развивались примерно у 25; 15 и 13% пациентов соответственно. Артериальная гипотензия и брадикардия также были наиболее частыми серьезными побочными реакциями, связанными с лечением дексмедетомидином, которые возникали у 1,7 и 0,9% рандомизированных пациентов ОИТ соответственно.
Показания 2. Процедурная седация с сохранением сознания
При применении дексмедетомидина для процедурной седации чаще всего отмечались такие побочные реакции, как артериальная гипотензия (54% в группе дексмедетомидина и 30% — в группе плацебо), угнетение функции дыхания (37% в группе дексмедетомидина и 32% — в группе плацебо) и брадикардия (14% в группе дексмедетомидина и 4% — в группе плацебо).
В зависимости от частоты побочные реакции распределены на следующие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (нельзя оценить по имеющимся данным).
Со стороны метаболизма и питания: часто — гипергликемия, гипогликемия*; нечасто — метаболический ацидоз*, гипоальбуминемия*.
Со стороны психики: часто — ажитация*; нечасто — галлюцинации*.
Со стороны сердца: очень часто — брадикардия; часто — ишемия миокарда или инфаркт миокарда*, тахикардия; нечасто — AV-блокада, уменьшение минутного сердечного выброса*, остановка сердца.
Со стороны сосудистой системы: очень часто — артериальная гипотензия, АГ.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто — угнетение функции дыхания; нечасто — одышка*, апноэ*.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, рвота, сухость во рту; нечасто — вздутие живота*.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: частота неизвестна — полиурия.
Эффекты общего характера и местные реакции: часто — синдром отмены, гипертермия*; нечасто — неэффективность препарата, жажда*.
*Побочные реакции, отмеченные при лечении только по показаниям 1.
Описание отдельных побочных реакций
Клинически значимую артериальную гипотензию или брадикардию необходимо лечить в соответствии с рекомендациями в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
У относительно здоровых лиц, не находившихся в ОИТ, введение дексмедетомидина иногда вызывало брадикардию и остановку синусового узла. Симптомы устранялись путем подъема ног выше уровня головы и применения антихолинергических средств, таких как атропин или гликопиролат. В единичных случаях у пациентов с имеющейся брадикардией она прогрессировала до эпизодов асистолии. Также сообщалось о случаях остановки сердца, которым часто предшествовала брадикардия или AV-блокада При введении нагрузочной дозы дексмедетомидина в условиях ОИТ отмечалась АГ. Для снижения частоты этой побочной реакции следует избегать нагрузочной дозы, уменьшать скорость инфузии или снижать нагрузочную дозу препарата.
Побочные реакции у детей
Профиль безопасности дексмедетомидина у пациентов в возрасте от 1 мес, преимущественно послеоперационных, был подобен профилю безопасности у взрослых при продолжительности введения дексмедетомидина до 24 ч в ОИТ. Данные для новорожденных (после 28–44-й недели гестации) очень ограничены и касаются только низких поддерживающих доз (≤0,2 мкг/кг/ч). В источниках литературы описан один случай развития гипотермический брадикардии у новорожденного.
Особые указания
мониторинг
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма предназначен для применения в условиях стационара, в ОИТ, отделениях анестезиологии и реанимации, его применение в других условиях не рекомендуется. Во время инфузии дексмедетомидина у всех пациентов следует непрерывно контролировать функцию сердца.
Время восстановления нормального состояния организма после применения дексмедетомидина составляет примерно 1 ч. При применении препарата у амбулаторных пациентов должен осуществляться тщательный мониторинг их состояния по меньшей мере в течение этого времени, а затем пациент должен находиться под наблюдением по крайней мере еще 1 ч, чтобы гарантировать его безопасность.
Общие предостережения
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма не следует вводить болюсно. В условиях ОИТ также не рекомендуется вводить нагрузочную дозу препарата. Медицинский персонал должен быть готов к использованию альтернативных седативных средств для немедленного контроля возбуждения у пациентов ОИТ, особенно в первые часы применения препарата.
У некоторых пациентов, применявших дексмедетомидин, наблюдалось легкое пробуждение, и они быстро приходили в себя после стимуляции. При отсутствии других клинических симптомов этот признак в отдельности не должен рассматриваться как свидетельство неэффективности препарата.
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма не следует применять как средство индукции анестезии при интубации или для обеспечения седативного эффекта при применении миорелаксантов.
В отличие от некоторых других седативных средств, дексмедетомидин не оказывает антиконвульсивного действия, не угнетает имеющуюся судорожную активность и поэтому его не следует применять в монотерапии при эпилептическом статусе.
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении дексмедетомидина с лекарственными средствами, обладающими седативным эффектом или влияющими на сердечно-сосудистую систему, вследствие возможного аддитивного эффекта.
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма не рекомендуется применять для контролируемой пациентом седации. Соответствующие данные отсутствуют.
При применении препарата амбулаторным пациентам следует учитывать эффекты дексмедетомидина, процедуру, сопутствующий прием лекарственных средств, возраст и состояние пациента при предоставлении окончательных рекомендаций касательно:
• целесообразности сопровождения при покидании пациентом стационара;
• времени восстановления способности выполнять сложные или опасные задачи, такие как управление транспортным средством;
• применения других средств с седативным действием (например бензодиазепинов, опиоидов, алкоголя).
Пациенты пожилого возраста
Необходима осторожность при применении дексмедетомидина у лиц пожилого возраста. Пациенты в возрасте старше 65 лет более склонны к артериальной гипотензии при введении дексмедетомидина, поэтому в таких случаях следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Сердечно-сосудистые эффекты и предостережения
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма снижает ЧСС и АД благодаря центральному симпатолитическому действию, но в более высоких концентрациях вызывает периферические сосудосуживающие эффекты, что приводит к повышению АД (см. Фармакодинамика). Обычно дексмедетомидин не вызывает глубокой седации и пациентов можно легко разбудить. Поэтому Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма не подходит пациентам, для которых неприменим такой профиль действия, например нуждающимся в глубокой седации или лицам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При введении дексмедетомидина пациентам с имеющейся брадикардией необходима осторожность. Данные о влиянии препарата на пациентов с ЧСС <60 уд./мин очень ограничены, поэтому такие больные нуждаются в особенно тщательном наблюдении. Брадикардия, как правило, не требует лечения, но при необходимости можно применять антихолинергические средства или снижать дозу препарата. Молодые и взрослые пациенты, занимающиеся спортом и имеющие высокий тонус блуждающего нерва и низкую ЧСС в состоянии покоя, могут быть особенно чувствительными к негативному хронотропному эффекту агонистов α2-адренорецепторов; были описаны случаи транзиторной остановки синусового узла, преимущественно при нерекомендованных способах введения дексмедетомидина, в частности быстром в/в и болюсном.
Гипотензивный эффект препарата Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма может быть более выраженным у пациентов с имеющейся артериальной гипотензией (особенно рефрактерной к вазопрессорным препаратам), гиповолемией, сахарным диабетом, хронической гипотензией или сниженными функциональными резервами, например у пациентов с тяжелой желудочковой дисфункцией и больных пожилого возраста, что требует особого внимания в таких случаях (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Артериальная гипотензия, как правило, не требует специфического лечения, но при необходимости медицинского вмешательства можно уменьшать скорость введения или приостанавливать инфузию, вводить р-ры для восполнения ОЦК и/или сосудосуживающие препараты, поднимать ноги выше уровня головы.
У пациентов с поражением периферической вегетативной нервной системы (например в результате травмы спинного мозга) гемодинамические эффекты после начала лечения дексмедетомидином могут быть более выраженными, поэтому в таких случаях необходима осторожность.
При введении нагрузочной дозы дексмедетомидина наблюдалась транзиторная АГ с одновременной периферической вазоконстрикцией, поэтому введение нагрузочной дозы при седации в условиях ОИТ не рекомендуется. Лечение, направленное на повышенное АД, как правило, не требуется, однако может быть целесообразным снижение скорости введения препарата.
Локальная вазоконстрикция при более высоких концентрациях дексмедетомидина может быть более значимой у пациентов с ИБС или тяжелыми цереброваскулярными заболеваниями, в таких случаях необходим непрерывный мониторинг состояния пациента. При появлении у больного признаков ишемии миокарда или головного мозга следует рассмотреть целесообразность снижения дозы или отмены препарата.
Пациенты с нарушением функции печени При лечении больных с тяжелой печеночной недостаточностью необходима осторожность, поскольку в результате пониженного клиренса дексмедетомидина избыточное введение препарата может приводить к повышению риска побочных реакций, чрезмерной седации или длительного эффекта.
Пациенты с неврологическими расстройствами Опыт применения препарата Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма при тяжелых неврологических нарушениях, например при травме головы и в послеоперационный период после нейрохирургических операций, ограничен, поэтому его следует применять при таких состояниях с осторожностью, особенно в случае необходимости глубокой седации. При выборе терапии следует учитывать, что дексмедетомидин может снижать церебральный кровоток и внутричерепное давление.
Другие предостережения При внезапной отмене агонистов α2-адренорецепторов после длительного их применения в отдельных случаях возникал синдром отмены. Это следует учитывать при развитии у пациента ажитации и повышении АД сразу же после отмены дексмедетомидина. У пациентов с тахикардия и АГ, требующие лечения, возникали в течение 48 ч после прекращения введения препарата в менее чем 5% случаев. В таком случае назначают поддерживающую терапию. При процедурной седации у взрослых симптомы отмены не наблюдались после прекращения кратковременных инфузий дексмедетомидина (<6 ч).
Дексмедетомидин может вызвать гипертермию, которая может быть устойчивой к традиционным методам охлаждения. Следует прекратить применение дексмедетомидина при развитии стойкой гипертермии неясной этиологии. Дексмедетомидин не рекомендуется применять у пациентов, склонных к злокачественной гипертермии.
Применение дексмедетомидина в течение более 24 ч связано с развитием привыкания и тахифилаксии и дозозависимым повышением частоты побочных реакций.
Введение препарата путем непрерывной инфузии не должно превышать 24 ч.
Вспомогательные вещества с известным действием 1 мл концентрата содержит менее 1 ммоль (примерно 3,5 мг) натрия.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами, кроме указанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
В исследованиях совместимости выявили потенциально возможную адсорбцию дексмедетомидина некоторыми видами натуральной резины. Хотя дексмедетомидин вводится в дозах, необходимых для достижения желаемого клинического эффекта, рекомендуется использовать инфузионные системы с компонентами из синтетической резины или натуральной резины с покрытием.
Применение в период беременности или кормления грудью Адекватные данные о применении дексмедетомидина у беременных отсутствуют. Исследования на животных показали репродуктивную токсичность дексмедетомидина. Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма не рекомендуется применять у беременных и пациенток репродуктивного возраста, не пользующихся эффективными средствами контрацепции.
Согласно имеющимся данным, дексмедетомидин или его метаболиты проникают в грудное молоко крыс. Поэтому не исключен риск для детей на грудном вскармливании. Необходимо либо отказаться от кормления грудью, либо прекратить введение препарата, с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы лечения для матери.
В исследованиях на животных не выявили влияния дексмедетомидина на мужскую и женскую фертильность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или другими механизмами.
Дексмедетомидин ЭВЕР Фарма сильно влияет на способность управлять транспортным средством и работать с механизмами.
Взаимодействия
исследования взаимодействия с другими лекарственными средствами проводили только у взрослых.
Одновременное применение дексмедетомидина с анестетиками, седативными, снотворными средствами и опиоидами может приводить к потенцированию их эффектов, таких как седация, анестезия, анальгезия и кардиореспираторные эффекты. Исследования подтвердили усиление эффектов при применении с севофлураном, изофлураном, пропофолом, альфентанилом и мидазоламом.
Фармакокинетические взаимодействия между дексмедетомидином и изофлураном, пропофолом, альфентанилом и мидазоламом не выявлены. Однако из-за возможных фармакодинамических взаимодействий при применении таких средств в сочетании с дексмедетомидином возможно снижение дозы дексмедетомидина или сопутствующего анестетика, седативного, снотворного средства или опиоидов.
В исследованиях с использованием микросом печени человека изучали способность дексмедетомидина ингибировать изоферменты CYP, в частности CYP 2B6. Согласно исследованиям in vitro, существует потенциальная возможность взаимодействия in vivo между дексмедетомидином и субстратами, которые метаболизируются преимущественно с участием CYP 2B6.
In vitro наблюдалось индуцирование дексмедетомидина изоферментами CYP 1A2, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9 и CYP 3A4, поэтому не исключена вероятность такого взаимодействия in vivo. Клиническая значимость этого эффекта неизвестна.
У пациентов, принимающих лекарственные средства, вызывающие снижение АД и брадикардию, например блокаторы β-адренорецепторов, следует учитывать возможность усиления указанных эффектов (хотя дополнительное усиление этих эффектов в исследовании взаимодействия с эсмололом было умеренным).
В одном исследовании с участием 10 здоровых взрослых добровольцев введение дексмедетомидина в течение 45 мин с концентрацией в плазме крови 1 нг/мл не повлекло клинически значимого повышения показателей нейромышечной блокады, связанной с введением рокурония.
Передозировка
симптомы. Сообщалось о нескольких случаях передозировки дексмедетомидина во время клинических исследований и послерегистрационного применения. Самая высокая скорость введения в этих случаях достигала 60 мкг/кг/ч в течение 36 мин и 30 мкг/кг/ч — в течение 15 мин у 20-месячного ребенка и взрослого соответственно. При передозировке чаще всего выявляли такие побочные реакции, как брадикардия, артериальная гипотензия, чрезмерная седация, сонливость и остановка сердца.
Лечение. В случае передозировки с клиническими симптомами скорость инфузии дексмедетомидина следует уменьшить или прекратить введение. Ожидаются преимущественно сердечно-сосудистые эффекты, при которых следует лечить по клиническим показаниям (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). При высоких дозах АГ может быть более выраженной, чем артериальная гипотензия. Во время клинических исследований остановка синусового узла проходила самостоятельно или подвергалась лечению атропином и гликопирролатом. В редких случаях тяжелой передозировки, которая вызывала остановку сердца, были необходимы реанимационные мероприятия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте. Для этого лекарственного препарата не требуются какие-либо специальные температурные условия хранения.