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Список производителейЭЭВЕР Нейро Фарма

Производитель: ЭВЕР Нейро Фарма

"ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ"
04070, Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 9
+380445457710
+380442245746
www.everpharma.com.ua
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Найдено: 11 препаратов
Дацептон раствор для инъекций, 10 мг/мл, картридж, 3 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Дацептон Раствор для инъекций, 10 мг/мл, картридж, 3 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 3 аптеках
от 6805,20 грн
Цены в аптеках
Дексмедетомидин Эвер Фарма концентрат для раствора для инфузий, 100 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Дексмедетомидин Эвер Фарма Концентрат для раствора для инфузий, 100 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 20 аптеках
от 800,00 грн
Цены в аптеках
Дексмедетомидин Эвер Фарма концентрат для раствора для инфузий, 100 мкг/мл, ампула, 4 мл, № 5; EVER Valinject GmbH
Дексмедетомидин Эвер Фарма Концентрат для раствора для инфузий, 100 мкг/мл, ампула, 4 мл, № 5 EVER Valinject GmbH
В 6 аптеках
от 1651,06 грн
Цены в аптеках
Мемопрув таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 30; EVER Neuro Pharma
Мемопрув Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 30 EVER Neuro Pharma
В 487 аптеках
от 1086,30 грн
Цены в аптеках
Тахибен® раствор для инъекций, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Тахибен® Раствор для инъекций, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 5 аптеках
от 427,00 грн
Цены в аптеках
Тахибен® раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Тахибен® Раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 6 аптеках
от 652,70 грн
Цены в аптеках
Церебролизин® раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; EVER Neuro Pharma
Церебролизин® Раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 EVER Neuro Pharma
В 880 аптеках
от 878,63 грн
Цены в аптеках
Церебролизин® раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Церебролизин® Раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 861 аптеке
от 838,35 грн
Цены в аптеках
Церебролизин® раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Церебролизин® Раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 568 аптеках
от 1013,57 грн
Цены в аптеках
Церебролизин® раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Церебролизин® Раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 226 аптеках
от 2124,06 грн
Цены в аптеках
НАБОР ЕВЕР Фарма D-mine® Pen (Пен)/EVER Pharma D-mine® Pen Set шприц-ручка, № 1; EVER Neuro Pharma
НАБОР ЕВЕР Фарма D-mine® Pen (Пен)/EVER Pharma D-mine® Pen Set Шприц-ручка, № 1 EVER Neuro Pharma
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 9
+380445457710
+380442245746
www.everpharma.com.ua
Найдено: 11 препаратов
Дацептон раствор для инъекций, 10 мг/мл, картридж, 3 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Дацептон Раствор для инъекций, 10 мг/мл, картридж, 3 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 3 аптеках
от 6805,20 грн
Цены в аптеках
Дексмедетомидин Эвер Фарма концентрат для раствора для инфузий, 100 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Дексмедетомидин Эвер Фарма Концентрат для раствора для инфузий, 100 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 20 аптеках
от 800,00 грн
Цены в аптеках
Дексмедетомидин Эвер Фарма концентрат для раствора для инфузий, 100 мкг/мл, ампула, 4 мл, № 5; EVER Valinject GmbH
Дексмедетомидин Эвер Фарма Концентрат для раствора для инфузий, 100 мкг/мл, ампула, 4 мл, № 5 EVER Valinject GmbH
В 6 аптеках
от 1651,06 грн
Цены в аптеках
Мемопрув таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 30; EVER Neuro Pharma
Мемопрув Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 30 EVER Neuro Pharma
В 487 аптеках
от 1086,30 грн
Цены в аптеках
Тахибен® раствор для инъекций, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Тахибен® Раствор для инъекций, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 5 аптеках
от 427,00 грн
Цены в аптеках
Тахибен® раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Тахибен® Раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 6 аптеках
от 652,70 грн
Цены в аптеках
Церебролизин® раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; EVER Neuro Pharma
Церебролизин® Раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 EVER Neuro Pharma
В 880 аптеках
от 878,63 грн
Цены в аптеках
Церебролизин® раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Церебролизин® Раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 861 аптеке
от 838,35 грн
Цены в аптеках
Церебролизин® раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Церебролизин® Раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 568 аптеках
от 1013,57 грн
Цены в аптеках
Церебролизин® раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Церебролизин® Раствор для инъекций, 215,2 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 226 аптеках
от 2124,06 грн
Цены в аптеках
НАБОР ЕВЕР Фарма D-mine® Pen (Пен)/EVER Pharma D-mine® Pen Set шприц-ручка, № 1; EVER Neuro Pharma
НАБОР ЕВЕР Фарма D-mine® Pen (Пен)/EVER Pharma D-mine® Pen Set Шприц-ручка, № 1 EVER Neuro Pharma
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції