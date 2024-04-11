ДЕКСМЕДЕТОМИДИН (DEXMEDETOMIDINE) Действующее вещество
дексмедетомидин является селективным агонистом α2-адренорецепторов с широким спектром фармакологических свойств. Он оказывает симпатолитический эффект благодаря уменьшению высвобождения норадреналина из окончаний симпатических нервов. Седативные эффекты обусловлены уменьшением выраженности возбуждения в голубом пятне — ядре с преобладанием норадренергических нейронов, которое находится в стволе головного мозга. Дексмедетомидин оказывает анальгезирующее действие и способствует снижению доз применяемых анестетиков и анальгетиков.
T½ составляет примерно 1,9–2,5 ч. Средний клиренс — 35,7–51,1 л/ч. Дексмедетомидин полностью метаболизируется в печени.
седация взрослых пациентов, находящихся в ОИТ, отделениях анестезиологии и реанимации и нуждающихся в уровне седации не глубже, чем пробуждение в ответ на голосовую стимуляцию (соответствует диапазону от 0 до –3 баллов по шкале RASS).
Седация неинтубированных взрослых пациентов до и/или во время диагностических или хирургических процедур, требующих седации, то есть процедурная седация с сохранением сознания.
седация взрослых пациентов, находящихся в ОИТ, отделении анестезиологии и реанимации и нуждающихся в уровне седации не глубже, чем пробуждение в ответ на голосовую стимуляцию (соответствует диапазону от 0 до –3 баллов по шкале RASS)
Предварительно интубированных и седированных пациентов можно переводить на дексмедетомидин с начальной скоростью инфузии 0,7 мкг/кг/ч с последующей коррекцией дозы в пределах диапазона 0,2–1,4 мкг/кг/ч для достижения желаемого уровня седации, в зависимости от реакции больного.
Максимальная доза
Не следует превышать максимальную дозу 1,4 мкг/кг/ч.
Длительность терапии. Не более 14 дней отсутствует. Для более длительного применения препарата необходимо регулярно оценивать состояние пациента.
Седация неинтубированных взрослых пациентов до и/или во время диагностических или хирургических процедур, требующих седации, то есть процедурная седация с сохранением сознания
Начальные дозы при процедурной седации
Для взрослых пациентов: инфузия нагрузочной дозы 1,0 мкг/кг в течение 10 мин. Для менее инвазивных процедур, например при офтальмологической хирургии, может быть пригодной инфузия нагрузочной дозы 0,5 мкг/кг в течение 10 мин.
При волоконно-оптической интубации взрослых пациентов в сознании: инфузия в нагрузочной дозе 1 мкг/кг в течение 10 мин.
Поддерживающая инфузия обычно начинается с дозы 0,6 мкг/кг/ч и титруется для достижения желаемого клинического эффекта в диапазоне доз 0,2–1 мкг/кг/ч.
При волоконно-оптической интубации взрослых пациентов в сознании: поддерживающая инфузия со скоростью 0,7 мкг/кг/ч в течение всего периода до удаления эндотрахеальной трубки.
повышенная чувствительность к дексмедетомидину или к каким-либо компонентам препарата.
AV-блокада II–III степени.
Неконтролируемая артериальная гипотензия.
Острая цереброваскулярная патология.
гипергликемия, гипогликемия, метаболический ацидоз, ажитация, галлюцинации, брадикардия, инфаркт миокарда, тахикардия, артериальная гипотензия, АГ, угнетение функции дыхания, гипертермия, жажда, одышка, апноэ.
симптомы: брадикардия, артериальная гипотензия, чрезмерная седация, сонливость и остановка сердца.
Лечение. Уменьшить или прекратить введение препарата. Остановка синусового узла проходила самостоятельно или подвергалась лечению атропином и гликопирролатом. В случае тяжелой передозировки с остановкой сердца, необходимы реанимационные мероприятия.