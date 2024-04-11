седация взрослых пациентов, находящихся в ОИТ, отделении анестезиологии и реанимации и нуждающихся в уровне седации не глубже, чем пробуждение в ответ на голосовую стимуляцию (соответствует диапазону от 0 до –3 баллов по шкале RASS)

Предварительно интубированных и седированных пациентов можно переводить на дексмедетомидин с начальной скоростью инфузии 0,7 мкг/кг/ч с последующей коррекцией дозы в пределах диапазона 0,2–1,4 мкг/кг/ч для достижения желаемого уровня седации, в зависимости от реакции больного.

Максимальная доза

Не следует превышать максимальную дозу 1,4 мкг/кг/ч.

Длительность терапии . Не более 14 дней отсутствует. Для более длительного применения препарата необходимо регулярно оценивать состояние пациента.

Седация неинтубированных взрослых пациентов до и/или во время диагностических или хирургических процедур, требующих седации, то есть процедурная седация с сохранением сознания

Начальные дозы при процедурной седации

Для взрослых пациентов : инфузия нагрузочной дозы 1,0 мкг/кг в течение 10 мин. Для менее инвазивных процедур, например при офтальмологической хирургии, может быть пригодной инфузия нагрузочной дозы 0,5 мкг/кг в течение 10 мин.

При волоконно-оптической интубации взрослых пациентов в сознании: инфузия в нагрузочной дозе 1 мкг/кг в течение 10 мин.

Поддерживающая инфузия обычно начинается с дозы 0,6 мкг/кг/ч и титруется для достижения желаемого клинического эффекта в диапазоне доз 0,2–1 мкг/кг/ч.

При волоконно-оптической интубации взрослых пациентов в сознании: поддерживающая инфузия со скоростью 0,7 мкг/кг/ч в течение всего периода до удаления эндотрахеальной трубки.