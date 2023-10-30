Афлетин (Afletin) (343631) - инструкция по применению ATC-классификация
Афлетин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Симетикон, который входит в состав препарата, — это нетоксичное инертное поверхностно-активное вещество, изготовленное на основе кремния, пеногаситель. Он изменяет поверхностное натяжение пузырьков газа, образующихся в кишечнике, и вызывает их разрушение. Газы, которые высвобождаются при этом, могут как поглощаться стенками кишечника, так и выводиться из организма благодаря перистальтике кишечника. Применение симетикона перед началом диагностических исследований органов брюшной полости предотвращает дефекты изображения, вызванные пузырьками газа; способствует тщательному орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным веществом, что предотвращает разрыв контрастной пленки даже в случае вздутия кишечника.
Фармакокинетика. Симетикон действует исключительно на поверхности пузырьков газа и не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта. Симетикон после перорального приема выводится в неизмененном виде. Симетикон не оказывает центрального действия.
Показания Афлетин
симптоматическое лечение в случае нарушений со стороны ЖКТ, связанных с газообразованием, например метеоризма, в том числе в послеоперационный период.
В качестве вспомогательного средства при проведении диагностических исследований органов брюшной полости (рентгенография, УЗИ) и при подготовке к гастродуоденоскопии.
В качестве пеногасителя при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами).
Применение Афлетин
лекарственное средство применять внутрь взрослым и детям в возрасте старше 12 лет. Прием препарата не зависит от приема пищи.
Симптоматическое лечение нарушений со стороны ЖКТ: по 1 капсуле 3 раза в сутки.
В качестве вспомогательного средства при проведении диагностических исследований: по 1 капсуле 3 раза в сутки за день до исследования и еще 1 капсулу — утром в день его проведения.
В качестве пеногасителя при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами): доза зависит от тяжести интоксикации.
Минимальная рекомендуемая доза — 3 капсулы.
Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. При необходимости препарат можно принимать длительное время.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 12 лет. Детям в возрасте до 12 лет препарат назначают в виде жидких лекарственных форм.
Противопоказания
повышенная чувствительность к лекарственному средству и его компонентам; кишечная непроходимость; обструктивные заболевания пищеварительного тракта.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: аллергические проявления, реакции гиперчувствительности, включая зуд, кожную сыпь, крапивницу.
Особые указания
при повторном возникновении жалоб или при длительных жалобах со стороны пищеварительного тракта следует обратиться к врачу.
Применение в период беременности или кормления грудью. Клинические данные относительно применения препарата Афлетин у беременных отсутствуют. Поскольку активный компонент не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта, не следует ожидать какого-либо влияния препарата на плод или накопления препарата в грудном молоке.
Применение препарата Афлетин в период беременности или кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку симетикон является инертным веществом, которое не абсорбируется, влияние на управление транспортными средствами или работу с другими механизмами практически исключено.
Взаимодействия
левотироксин может связываться с симетиконом. Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приеме с симетиконом.
Передозировка
до сих пор случаи передозировки неизвестны. Поскольку симетикон в химическом и физиологическом отношении инертен, поэтому интоксикация практически исключена. В случае применения доз, которые превышают рекомендуемые, следует обратиться к врачу.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.