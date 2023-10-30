лекарственное средство применять внутрь взрослым и детям в возрасте старше 12 лет. Прием препарата не зависит от приема пищи.

Симптоматическое лечение нарушений со стороны ЖКТ: по 1 капсуле 3 раза в сутки.

В качестве вспомогательного средства при проведении диагностических исследований: по 1 капсуле 3 раза в сутки за день до исследования и еще 1 капсулу — утром в день его проведения.

В качестве пеногасителя при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами): доза зависит от тяжести интоксикации.

Минимальная рекомендуемая доза — 3 капсулы.

Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. При необходимости препарат можно принимать длительное время.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 12 лет. Детям в возрасте до 12 лет препарат назначают в виде жидких лекарственных форм.