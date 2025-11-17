Мягкие

Зубная щетка Пародонтакс десны и зубы (Toothbrush Parodontax gums and teeth)

ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
Цены в Киев
от 100,03 грн
в 148 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
GlaxoSmithKline
Косметические средства
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.