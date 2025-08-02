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Зубная щетка Пародонтакс десны и зубы (Toothbrush Parodontax gums and teeth)
Зубная щетка Пародонтакс десны и зубы (Toothbrush Parodontax gums and teeth)
Запорожье
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Доступно в 146 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 15:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
159,46
Экономия при брони:
-9,21 грн
150,25
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 15:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 15:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 20:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
160,24
Экономия при брони:
-9,99 грн
150,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
156,65
Экономия при брони:
-6,40 грн
150,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
162,15
Экономия при брони:
-9,29 грн
152,86
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
165,69
Экономия при брони:
-9,57 грн
156,12
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
160,57
Экономия при брони:
-12,66 грн
147,91
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
160,48
Экономия при брони:
-12,48 грн
148,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 18:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
165,65
Экономия при брони:
-9,43 грн
156,22
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 16:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
160,23
Экономия при брони:
-13,08 грн
147,15
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 17:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
158,78
Экономия при брони:
-8,53 грн
150,25
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70
грн
Забрать 05.08 после 16:00
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