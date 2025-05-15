Зубная щетка Пародонтакс десны и зубы (Toothbrush Parodontax gums and teeth)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
158,23
Экономия при брони: -7,98 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
158,50
Экономия при брони: -8,25 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
133,75
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
161,00
Экономия при брони: -10,75 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
158,95
Экономия при брони: -7,81 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
160,69
Экономия при брони: -10,44 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
161,55
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
136,39
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
158,32
Экономия при брони: -8,07 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
157,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ДЕСНЫ И ЗУБЫ ЗУБНАЯ ЩЕТКА №1
GlaxoSmithKline
167,27
Экономия при брони: -11,05 грн