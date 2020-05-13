фармакодинамика. Гексетидин является активным веществом с быстрым и длительным эффектом, которое относится к группе местных антисептиков, применяемых гингиводентально и орофарингеально. Обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом в отношении широкого спектра патогенных микроорганизмов, вызывающих инфекции ротоглотки. При применении проявляет также ранозаживляющие, гемостатические и местные обезболивающие свойства в ротовой полости и глотке. Гексетидин является противомикробным средством широкого спектра действия. Это средство является эффективным как in vivo, так и in vitro в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также дрожжей (Candida albicans) и грибов.

Специфические фармакокинетические исследования по применению спрея Гексорал у человека не проводили.

При применении препарата могут определяться зубной налет и остаточные концентрации гексетидина на слизистых оболочках. Исследования с использованием меченого гексетидина показали, что он может определяться на тканях ротовой полости от 8 до 10 ч после однократного применения, а в некоторых случаях проявляться на тканях ротовой полости через 65 ч после лечения.

Фармакокинетика. Отсутствуют клинические данные фармакокинетики гексетидина у людей.

Препарат действует местно на слизистую оболочку рта, поэтому ожидается, что всасывается лишь в небольшом количестве.

Высокое сродство гексетидина с белками и полимерами с электроотрицательными участками объясняет его связывание с бактериями и непосредственно способствует его действию на слизистую оболочку рта благодаря остаточной концентрации гексетидина. Такое сродство также объясняет связывание зубного налета и, следовательно, противоналетный эффект. Антибактериальный эффект может быть определен через 10–14 ч после применения.

Исследование абсорбции после местного применения Гексорал® спрея или гексетидина у людей не проводили.

Специфических исследований спрея Гексорал® или гексетидина с участием пациентов с нарушениями функции печени и/или почек и пациентов пожилого возраста не проводили.