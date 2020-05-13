Гексорал® спрей (Hexoral®spray) (341359) - инструкция по применению ATC-классификация
Гексорал спрей инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гексетидин является активным веществом с быстрым и длительным эффектом, которое относится к группе местных антисептиков, применяемых гингиводентально и орофарингеально. Обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом в отношении широкого спектра патогенных микроорганизмов, вызывающих инфекции ротоглотки. При применении проявляет также ранозаживляющие, гемостатические и местные обезболивающие свойства в ротовой полости и глотке. Гексетидин является противомикробным средством широкого спектра действия. Это средство является эффективным как in vivo, так и in vitro в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также дрожжей (Candida albicans) и грибов.
Специфические фармакокинетические исследования по применению спрея Гексорал у человека не проводили.
При применении препарата могут определяться зубной налет и остаточные концентрации гексетидина на слизистых оболочках. Исследования с использованием меченого гексетидина показали, что он может определяться на тканях ротовой полости от 8 до 10 ч после однократного применения, а в некоторых случаях проявляться на тканях ротовой полости через 65 ч после лечения.
Фармакокинетика. Отсутствуют клинические данные фармакокинетики гексетидина у людей.
Препарат действует местно на слизистую оболочку рта, поэтому ожидается, что всасывается лишь в небольшом количестве.
Высокое сродство гексетидина с белками и полимерами с электроотрицательными участками объясняет его связывание с бактериями и непосредственно способствует его действию на слизистую оболочку рта благодаря остаточной концентрации гексетидина. Такое сродство также объясняет связывание зубного налета и, следовательно, противоналетный эффект. Антибактериальный эффект может быть определен через 10–14 ч после применения.
Исследование абсорбции после местного применения Гексорал® спрея или гексетидина у людей не проводили.
Специфических исследований спрея Гексорал® или гексетидина с участием пациентов с нарушениями функции печени и/или почек и пациентов пожилого возраста не проводили.
Показания Гексорал спрей
Гексорал® применяют при незначительных инфекциях ротовой полости, включая кандидоз; как вспомогательное средство для профилактики и лечения гингивита; при боли в горле и рецидивирующих афтозных язвах; для устранения неприятного запаха изо рта; до и после проведения хирургических вмешательств в стоматологии.
Применение Гексорал спрей
взрослые и дети в возрасте старше 6 лет
Гексорал® спрей является средством для местного применения в полости рта.
Техника проведения процедуры:
- гибкую трубку установить в соответствующее отверстие на головке флакона, слегка нажав на нее. Направить конец гибкой трубки от себя;
- удерживая гибкую трубку во рту, направить ее на соответствующий участок полости рта или горла. Во время процедуры всегда держать флакон вертикально;
- задержав дыхание, впрыснуть Гексорал® спрей путем нажатия головки баллона на протяжении 1–2 с.
Применять не более 3 раз в сутки (в зависимости от тяжести заболевания или рекомендаций врача).
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от тяжести и особенностей течения заболевания.
Не применяют для лечения при симптомах, проявляющихся на протяжении длительного периода.
Не вдыхать, может спровоцировать ларингоспазм.
Следует проконсультироваться с врачом до начала применения препарата.
Противопоказания
Гексорал® спрей противопоказан:
- при наличии гиперчувствительности к гексетидину, маслу эвкалиптовому, левоментолу или к любому другому компоненту препарата;
- пациентам с БА или с любыми другими заболеваниями дыхательных путей, связанными с гиперчувствительностью дыхательных путей. Ингаляция может вызвать бронхоконстрикцию;
- атрофический фарингит.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, аллергические реакции, включая ларингоспазм, бронхоспазм.
Со стороны нервной системы: агевзия, дисгевзия, изменение вкусовых ощущений в течение 48 ч (ощущение «сладкого» может дважды меняться на ощущение «горького»).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка, ларингоспазм.
Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, дисфагия, увеличение слюнных желез, боль при глотании. При случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные нарушения, прежде всего тошнота и рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергический контактный дерматит, ангионевротический отек.
Общие нарушения и состояние в месте применения: местные реакции, включая обратимые изменения цвета зубов и языка; чувствительность слизистой оболочки, а именно — жжение, чувство онемения; раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки ротовой полости; снижение чувствительности; парестезия слизистой оболочки; воспаления; пузырьки; возникновение язв на слизистой оболочке.
Особые указания
препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызывать судороги у детей. С осторожностью следует применять препарат у пациентов с аллергическими реакциями, включая БА, особенно у больных с аллергией на ацетилсалициловую кислоту.
Препарат содержит этанол, поэтому его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени.
Во время применения препарата не следует делать вдох, поскольку спрей может попасть в дыхательные пути и вызвать ларингоспазм.
Есть риск возникновения ларингоспазма у детей из-за наличия в составе препарата левоментола.
При усилении воспаления лечение следует прекратить.
Не рекомендуется длительное применение (без рекомендации врача не применять дольше 10 дней).
Применение в период беременности и кормления грудью. Надлежащие и хорошо контролируемые клинические исследования применения гексетидина в период беременности и кормления грудью не проводились. Неизвестно, выделяются ли гексетидин или его метаболиты с грудным молоком. Незначительное количество гексетидина всасывается системно. Маловероятно, что применение гексетидина в период беременности и кормления грудью вызывает риск для плода или ребенка. Однако гексетидин не следует применять в период беременности и кормления грудью, за исключением случаев, когда потенциальная польза от лечения для матери превышает возможные риски для развития плода или ребенка.
Дети. Не применять Гексорал® спрей у детей младше 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат содержит этанол. Водителям не рекомендуется управлять автомобилем в течение 30 мин после применения препарата.
Взаимодействия
может возникать взаимодействие с другими антисептическими лекарственными средствами. Гексетидин может быть инактивирован щелочными р-рами.
Передозировка
проглатывание большого количества спрея может вызвать тошноту, поэтому значительной системной абсорбции не произойдет.
Из-за всасывания достаточного количества спрея Гексорал® может возникнуть алкогольная интоксикация ввиду содержания этилового спирта. Концентрация гексетидина, который содержится в Гексорал® спрей для ротовой полости, нетоксична, если препарат применять по назначению. Отсутствуют случаи чрезмерного использования гексетидина, что приводит к возникновению реакций гиперчувствительности. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С для защиты от света в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте. Срок годности — 3 года.
Не рекомендуется применять через 6 мес после открытия.