Анксиомедин® рекомендуется для профилактики и комплексного использования при легких и умеренных тревожных расстройствах, сопровождающихся раздражением, эмоциональной лабильностью, ощущением тревожности и страха, низкой способностью к адаптации. Анксиомедин® не вызывает нарушения концентрации внимания, поэтому его можно употреблять в течение рабочего дня или во время обучения.

Анксиомедин® не вызывает привыкания, а после завершения курса не развиваются симптомы отмены.

Экстракт ашвагандхи (Withania somnifera) содержит ряд активных алкалоидов и стероидных лактонов (анолидов). Доказано, что ситоинозид VII и ситоинозид VIII проявляют анксиолитические свойства. Ситоинозиды IX и X отвечают за эффекты экстракта, связанные с улучшением памяти, когнитивных функций и сопротивлению стрессу. Ашвагандха обладает многоцелевыми свойствами в отношении различных органов и систем. Экстракт обладает доказанными адаптационными свойствами, то есть улучшает способность справляться со стрессом. При повышенном напряжении помогает организму нормализовать физиологические процессы и адаптироваться к изменениям. Клинические исследования доказали, что ашвагандха обладает существенными противотревожными свойствами, что подтверждается не только изменениями по шкалам тревожности, но и непосредственно способностью снижать уровень кортизола — гормона стресса.

L-тианин (L-theanine) — аминокислота природного происхождения, производное глутаминовой кислоты. Содержится главным образом в чае (Camellia sinensis). L-тианин проникает через ГЭБ и обладает релаксирующими свойствами, успокаивает нервную систему, улучшает концентрацию и внимание, но при этом не оказывает прямого седативного действия и не вызывает замедление реакций.

L-тианин способствует синтезу ГАМК в головном мозге и сам способен стимулировать ГАМК-рецепторы. L-тианин генерирует и регулирует альфа-волны (частота 8–12 Гц) в головном мозге, которые отвечают за релаксацию, концентрацию и творческую деятельность человека. Клинически доказано, что L-тианин обладает анксиолитическим эффектом при воздействии различных тревожных факторов. Клинические исследования показывают, что L-тианин повышает α-активность головного мозга и снижает уровень тревоги по шкалам тревожности.

Экстракт пассифлоры (Passiflora incarnatа) содержит алкалоиды индольного ряда (гарман, гармин, гармол), некоторые флавоноиды (витексин, квертецин), а также кумарины, хиноны и др. Компоненты экстракта ингибируют МАО и активируют ГАМК-рецепторы в головном мозге. Клинические исследования показывают, что экстракт пассифлоры уменьшает проявления тревожности, напряжения, что приводит к умеренному анксиолитическому действию.