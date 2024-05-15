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Анксиомедин капсулы 300 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (905357) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1008,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
1080,04
Экономия: -85,50 грн
994,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
1008,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1008,50 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
1097,45
Экономия: -178,55 грн
918,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1008,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1008,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1008,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: капсулы (2)
920,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
1104,17
Экономия: -121,86 грн
982,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
1105,12
Экономия: -122,95 грн
982,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1008,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
1071,94
Экономия: -77,87 грн
994,07 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1008,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1008,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1008,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1008,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1008,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
1071,30
Экономия: -89,84 грн
981,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1008,50 грн