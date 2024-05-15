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Анксиомедин капсулы 300 мг, №20 - Днепр (Днепропетровск) (544023) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
418,29
Экономия: -92,59 грн
325,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
407,90
Экономия: -82,20 грн
325,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: капсулы (1)
419,50
Экономия: -45,70 грн
373,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
494,10
Экономия: -147,90 грн
346,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
390,79
Экономия: -23,83 грн
366,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
366,34 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
391,99
Экономия: -44,24 грн
347,75 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
501,30
Экономия: -127,50 грн
373,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
384,06
Экономия: -60,37 грн
323,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
361,66 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
376,44
Экономия: -18,54 грн
357,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
403,23
Экономия: -60,11 грн
343,12 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
387,99
Экономия: -40,24 грн
347,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
411,25
Экономия: -87,56 грн
323,69 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
419,50
Экономия: -45,70 грн
373,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
418,20
Экономия: -94,51 грн
323,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
397,86
Экономия: -35,20 грн
362,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
386,25
Экономия: -43,55 грн
342,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
397,47
Экономия: -54,77 грн
342,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
389,19
Экономия: -30,08 грн
359,11 грн