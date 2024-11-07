монотерапия

В клинической программе разагилина в целом 1361 пациент получали разагилин в течение 3076,4 пациенто-лет. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 529 больных получали разагилин по 1 мг/сут в течение 212 пациенто-лет, а 539 пациентов получали плацебо 213 пациенто-лет.

Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось с высокой частотой в ходе плацебо-контролируемых исследований у пациентов, получавших 1 мг /сут разагилина (количество пациентов, получавших разагилин , — 149, плацебо-группа — 151).

В скобках соответственно отмечена частота побочных реакций (% пациентов) в группе, принимавшей разагилин, и в группе плацебо.

Для оценки частоты побочных реакций использована следующая классификация: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (≥1/10 000).

Инфекции и инвазии: часто: грипп.

Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования (включая кисты и полипы): часто: карцинома кожи.

Со стороны кровеносной и лимфатической системы: часто — лейкопения.

Со стороны иммунной системы: часто — аллергия.

Со стороны обмена веществ и питания: нечасто: снижение аппетита.

Психические нарушения: часто: депрессия, галлюцинации.

Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль; нечасто: цереброваскулярные нарушения.

Со стороны органа зрения: часто: конъюнктивит.

Со стороны органов слуха и лабиринта: часто — головокружение.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто— стенокардия; нечасто — инфаркт миокарда.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — ринит.

Со стороны ЖКТ: часто — метеоризм.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто: дерматиты; нечасто — везикуло-буллезная сыпь.

Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: часто: боль в костях и мышцах, боль в шее, артриты.

Со стороны почек и мочевыделительной системы: часто: позывы к мочеиспусканию.

Общие нарушения: часто: лихорадка, утомляемость.

Адъювантная терапии

Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось с высокой частотой в ходе плацебо-контролируемых исследований у пациентов, получавших 1 мг/сут разагилина (количество пациентов, получавших разагилин, — 380, плацебо-группа — 388).

Для оценки частоты побочных реакций использована следующая классификация: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (≥1/10 000).

Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования (включая кисты и полипы): нечасто — меланома кожи.

Нарушение обмена веществ и питания: часто — снижение аппетита.

Психические нарушения: часто — галлюцинации, патологические сновидения; нечасто — спутанность сознания.

Со стороны нервной системы: очень часто — дискинезия; часто: дистония, синдром запястного канала, нарушения мозгового кровообращения; нечасто — цереброваскулярные нарушения.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — стенокардия.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — ринит.

Со стороны сосудистой системы: часто: ортостатическая гипотензия.

Со стороны ЖКТ: часто: боль в животе, запор, тошнота и рвота, сухость во рту.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь.

Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: часто: артралгия, боль в шее.

Исследование: часто — уменьшение массы тела.

Повреждения и другие осложнения: часто — случайные падения.

Болезнь Паркинсона связана с возникновением галлюцинаций и спутанности сознания. Во время постмаркетинговых исследований данные симптомы наблюдались у больных паркинсонизмом, которые получали разагилин.

Известно, что серьезные побочные реакции наблюдаются при одновременном применении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина (СИОЗН), трициклических/тетрациклических антидепрессантов и ингибиторов МАО. В ходе постмаркетинговых исследований сообщалось о случаях возникновения серотонинового синдрома, который проявляется в виде тревожности, спутанности сознания, ригидности мышц, гипертермии и миоклонических судорг, у пациентов, получавших антидепрессанты/СИОЗН одновременно с разагилином.

Во время клинических исследований одновременно не применяли флуоксетин или флувоксамин с разагилином, однако применяли антидепрессанты с разагилином: амитриптилин в дозе не менее 50 мг/сут, тразодон — не менее 50 мг/сут, циталопрам — не менее 20 мг/сут, сертралин — не менее 100 мг/сут и пароксетин — не менее 30 мг/сут. Не сообщалось о возникновении серотонинового синдрома при проведении исследования, в котором принимали участие 115 пациентов, получавших одновременно разагилин и трициклические антидепрессанты, и 141 пациент, получавший разагилин и СИОЗС/СИОЗН.

В постмаркетинговый период сообщалось о случаях повышения АД, включая единичные случаи гипертонического криза, связанного с приемом пищи, богатой тирамином, у пациентов, получавших разагилин.

Сообщалось о лекарственном взаимодействии в случае одновременного применения ингибиторов МАО и симпатомиметиков.

В постмаркетинговый период сообщалось о случае повышения АД у пациента, который принимал разагилин совместно с вазоконстриктором тетрагидрозолина гидрохлорида в форме глазных капель.

Нарушение импульсного управления: у пациентов, применяющих допаминовые агонисты и/или другие допаминергические препараты, могут наблюдаться патологическая азартность, повышение либидо, гиперсексуальность, импульсивное желание совершить покупку, переедание, импульсивное употребление еды.

Подобные побочные реакции наблюдались в постмаркетинговый период при применении разагилина: навязчивые состояния, навязчивые мысли, импульсивное поведение.

Чрезмерная сонливость в дневное время и эпизоды внезапного засыпания

Чрезмерная сонливость в течение дня (гиперсомния, вялость, седация, приступы сна, сонливость и внезапные засыпания) может возникать у пациентов, применяющих агонисты допамина и/или другие виды терапии дофаминергическими средствами. О подобных случаях чрезмерной сонливости в дневное время сообщалось в постмаркетинговый период.

Сообщалось о случаях засыпания во время выполнения повседневной деятельности у пациентов, получавших разагилин и другие дофаминергические средства. Несмотря на то, что многие из этих пациентов сообщили о сонливости в то время, как принимали разагилин с другими дофаминергическими средствами, некоторые из них отмечали, что у них не было никаких предупредительных признаков, таких как чрезмерная сонливость. Некоторые из этих случаев были зарегистрированы более чем через год после начала лечения.