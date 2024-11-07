Азагилин® (Azahilin) (340140) - инструкция по применению ATC-классификация
Азагилин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Разагилин является мощным и необратимым селективным ингибитором МАО-В, что может вызвать повышение внеклеточного уровня дофамина в мозгу. На моделях допаминергической моторной дисфункции показан повышенный уровень допамина и дополнительно повышенная допаминергическая активность, которая, вероятно, способствует терапевтическим эффектам разагилина.
1-аминоиндан представляет собой активный основной метаболит и не является ингибитором МАО-В.
Клинические исследования:
Эффективность разагилина была установлена в трех исследованиях: как монотерапевтического лечения в исследовании I и в качестве дополнительной терапии при применении леводопы в исследованиях II и III.
Монотерапия:
В исследовании I 404 пациентам был произвольно назначен прием плацебо (138 пациентов), разагилин по 1 мг/сутки (134 пациента) или разагилин 2 мг/сут (132 пациента) в течение 26 нед, без активного препарата сравнения. В этом исследовании основным показателем эффективности было изменение итоговой суммы баллов Унифицированной шкалы оценки болезни Паркинсона (УШОБП, части I–III) от исходного уровня. Разница между средним изменением от исходного уровня до 26 нед/прекращения (метод переноса данных последнего наблюдения — ПДПН) была статистически значимой (УШОБП, части I–III: для 1 мг разагилина по сравнению с плацебо — 4,2, доверительный интервал (ДИ) 95% (–5,7, –2,7); вероятность ошибки (р) <0,0001, для 2 мг разагилина по сравнению с плацебо — 3,6, 95% ДИ (–5,0, –2,1); p <0,0001, УШОБП — двигательная активность, часть II: для 1 мг разагилина по сравнению с плацебо — 2,7, 95% ДИ (–3,87, –1,55), р <0,0001; для 2 мг разагилина по сравнению с плацебо –1,68, 95% ДИ (–2,85, –0,51), р=0,0050). Результат был очевиден, хотя его величина была незначительной для данной группы пациентов с легким течением болезни. Было отмечено значительное и положительное влияние на качество жизни (по шкале PD-QUALIF).
Вспомогательная терапия:
В исследовании II пациентам был произвольно назначен прием плацебо (229 пациентов), разагилина по 1 мг/сут (231 пациент) или 200 мг энтакапона — ингибитора катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ) одновременно с плановыми дозами леводопы/ингибитора декарбоксилазы (227 пациентов) в течение 18 нед.
В исследовании III пациентам был произвольно назначен прием плацебо (159 пациентов), разагилин по 0,5 мг/сут (164 пациента) или разагилин по 1 мг/сут (149 пациентов) в течение 26 нед.
В обоих исследованиях основными показателями эффективности было изменение среднего количества часов, проведенных в состоянии «off» в течение дня (согласно круглосуточным домашним дневникам, записи в которых осуществлялись в течение 3 дней перед каждым оценочным обследованием) от исходного уровня до окончания лечения.
В исследовании II средняя разница в количестве часов, проведенных в состоянии «off» по сравнению с плацебо, была -0,78 ч, 95% ДИ (–1,18, –0,39), p=0,0001. Среднее общее суточное снижение времени «off» было подобным в группе, принимающей энтакапон (–0,80 ч, 95% ДИ (–1,20, –0,41), p <0,0001) с уровнем, наблюдаемым в группе, принимающей по 1 мг разагилина. В исследовании III средняя разница по сравнению с плацебо составила –0,94 ч, 95% ДИ (–1,36, –0,51), р <0,0001. Также наблюдалось статистически значимое улучшение по сравнению с плацебо в группе, принимающей по 0,5 мг разагилина, однако величина улучшения была ниже. Надежность результатов для основного показателя эффективности была подтверждена в комплексе дополнительных статистических моделей и продемонстрирована в 3 группах (выборки — начали проходить лечение, выполнили требования протокола и завершили курс лечения).
Второстепенные показатели эффективности включали общую оценку улучшения по мнению специалиста, показатели активности в повседневной жизни во время «off»-периодов и показатели двигательной активности по УШОБП во время «on»-периодов. Разагилин показал статистически значимое преимущество по сравнению с плацебо.
Фармакокинетика.
Всасывания. Разагилин быстро всасывается, Сmax в плазме крови достигается через 0,5 ч. Абсолютная биодоступность после однократного приема разагилина составляет 36%. Пища не влияет на время достижения Сmax в плазме крови, однако при употреблении жирной пищи Сmax и АUC снижаются на 60 и 20% соответственно. Разагилин можно принимать независимо от приема пищи.
Распределение. Средний объем распределения после однократного введения разагилина составляет 243 л. Связывание с белками плазмы крови после приема однократной дозы 14C-меченого разагилина колеблется от 60 до 70%.
Метаболизм. Разагилин почти полностью подвергается биотрансформации в печени. Метаболизм осуществляется двумя главными путями: путем N-деалкилирования и/или гидроксилирования с образованием метаболитов: 1-аминоиндана, 3-гидрокси-N-пропаргил-1-аминоиндана и 3-гидрокси-1-аминоиндана. Исследования in vitro показали, что оба пути метаболизма разагилина осуществляются с участием изофермента CYP 1A2 системы цитохрома P450. Основной путь выведения разагилина осуществляется в виде конъюгатов с глюкуроновой кислотой и его метаболитов.
Выведение. После приема 14C-меченого разагилина его выведение осуществляется преимущественно с мочой (62,6%) и в меньшей степени — с калом (21,8%), полный период выведения 84,4% дозы составляет 38 дней. Менее 1% выводится с мочой в неизмененном виде.
Линейность / нелинейность. Разагилину свойственна линейная фармакокинетика при приеме в дозе 0,5–2 мг. Т½ составляет 0,6–2 ч.
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов.
Пациенты с печеночной недостаточностью. У пациентов с легкой печеночной недостаточностью наблюдалось повышение уровня Сmax и АUC на 80 и 38% соответственно. У пациентов со средней печеночной недостаточностью наблюдалось повышение уровня Сmax и АUC на 568 и 83% соответственно.
Пациенты с почечной недостаточностью. Параметры фармакокинетики разагилина практически не меняются у больных с легкой и средней степенью почечной недостаточности.
Показания Азагилин
монотерапия (без применения леводопы) при идиопатическом паркинсонизме или как адъювантная терапия (с применением леводопы) с колебаниями конечной дозы.
Применение Азагилин
режим дозирования
Разагилин назначают внутрь в дозе 1 мг 1 раз в сутки с или без леводопы.
Препарат можно применять независимо от приема пищи.
Пациенты пожилого возраста
Для пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Пациенты с нарушением функции печени
Использование разагилина у пациентов с тяжелыми нарушениями печени противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Необходимо избегать применения разагилина у пациентов с умеренными нарушениями печени. Осторожно следует применять при инициировании лечения разагилином у пациентов с легкими нарушениями печени. В случае прогрессирования у больного печеночной недостаточности от легкой до умеренной степени тяжести применение разагилина следует прекратить.
Следует избегать применения разагилина у пациентов со средней степенью печеночной недостаточности и с осторожностью начинать терапию пациентам с легкой степенью печеночной недостаточности. В случае прогрессирования печеночной недостаточности легкой и средней степени тяжести лечение разагилином следует прекратить.
Пациенты с нарушением функции почек.
Для пациентов с нарушением функции почек коррекции дозы не требуется.
Дети. Из-за недостаточности данных по применению препарата у детей не рекомендуется применять разагилин у данной категории пациентов.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активному веществу или к любому другому компоненту препарата.
Сопутствующая терапия другими ингибиторами МАО (в том числе лекарственными средствами и растительными сборами, например, содержащими зверобой продырявленный) или петидином (перерыв между отменой разагилина и началом терапии этими препаратами должен составлять не менее 14 дней).
Тяжелая печеночная недостаточность.
Побочные эффекты
монотерапия
В клинической программе разагилина в целом 1361 пациент получали разагилин в течение 3076,4 пациенто-лет. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 529 больных получали разагилин по 1 мг/сут в течение 212 пациенто-лет, а 539 пациентов получали плацебо 213 пациенто-лет.
Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось с высокой частотой в ходе плацебо-контролируемых исследований у пациентов, получавших 1 мг /сут разагилина (количество пациентов, получавших разагилин , — 149, плацебо-группа — 151).
В скобках соответственно отмечена частота побочных реакций (% пациентов) в группе, принимавшей разагилин, и в группе плацебо.
Для оценки частоты побочных реакций использована следующая классификация: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (≥1/10 000).
Инфекции и инвазии: часто: грипп.
Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования (включая кисты и полипы): часто: карцинома кожи.
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: часто — лейкопения.
Со стороны иммунной системы: часто — аллергия.
Со стороны обмена веществ и питания: нечасто: снижение аппетита.
Психические нарушения: часто: депрессия, галлюцинации.
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль; нечасто: цереброваскулярные нарушения.
Со стороны органа зрения: часто: конъюнктивит.
Со стороны органов слуха и лабиринта: часто — головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто— стенокардия; нечасто — инфаркт миокарда.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — ринит.
Со стороны ЖКТ: часто — метеоризм.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто: дерматиты; нечасто — везикуло-буллезная сыпь.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: часто: боль в костях и мышцах, боль в шее, артриты.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: часто: позывы к мочеиспусканию.
Общие нарушения: часто: лихорадка, утомляемость.
Адъювантная терапии
Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось с высокой частотой в ходе плацебо-контролируемых исследований у пациентов, получавших 1 мг/сут разагилина (количество пациентов, получавших разагилин, — 380, плацебо-группа — 388).
Для оценки частоты побочных реакций использована следующая классификация: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (≥1/10 000).
Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования (включая кисты и полипы): нечасто — меланома кожи.
Нарушение обмена веществ и питания: часто — снижение аппетита.
Психические нарушения: часто — галлюцинации, патологические сновидения; нечасто — спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: очень часто — дискинезия; часто: дистония, синдром запястного канала, нарушения мозгового кровообращения; нечасто — цереброваскулярные нарушения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — стенокардия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — ринит.
Со стороны сосудистой системы: часто: ортостатическая гипотензия.
Со стороны ЖКТ: часто: боль в животе, запор, тошнота и рвота, сухость во рту.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: часто: артралгия, боль в шее.
Исследование: часто — уменьшение массы тела.
Повреждения и другие осложнения: часто — случайные падения.
Болезнь Паркинсона связана с возникновением галлюцинаций и спутанности сознания. Во время постмаркетинговых исследований данные симптомы наблюдались у больных паркинсонизмом, которые получали разагилин.
Известно, что серьезные побочные реакции наблюдаются при одновременном применении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина (СИОЗН), трициклических/тетрациклических антидепрессантов и ингибиторов МАО. В ходе постмаркетинговых исследований сообщалось о случаях возникновения серотонинового синдрома, который проявляется в виде тревожности, спутанности сознания, ригидности мышц, гипертермии и миоклонических судорг, у пациентов, получавших антидепрессанты/СИОЗН одновременно с разагилином.
Во время клинических исследований одновременно не применяли флуоксетин или флувоксамин с разагилином, однако применяли антидепрессанты с разагилином: амитриптилин в дозе не менее 50 мг/сут, тразодон — не менее 50 мг/сут, циталопрам — не менее 20 мг/сут, сертралин — не менее 100 мг/сут и пароксетин — не менее 30 мг/сут. Не сообщалось о возникновении серотонинового синдрома при проведении исследования, в котором принимали участие 115 пациентов, получавших одновременно разагилин и трициклические антидепрессанты, и 141 пациент, получавший разагилин и СИОЗС/СИОЗН.
В постмаркетинговый период сообщалось о случаях повышения АД, включая единичные случаи гипертонического криза, связанного с приемом пищи, богатой тирамином, у пациентов, получавших разагилин.
Сообщалось о лекарственном взаимодействии в случае одновременного применения ингибиторов МАО и симпатомиметиков.
В постмаркетинговый период сообщалось о случае повышения АД у пациента, который принимал разагилин совместно с вазоконстриктором тетрагидрозолина гидрохлорида в форме глазных капель.
Нарушение импульсного управления: у пациентов, применяющих допаминовые агонисты и/или другие допаминергические препараты, могут наблюдаться патологическая азартность, повышение либидо, гиперсексуальность, импульсивное желание совершить покупку, переедание, импульсивное употребление еды.
Подобные побочные реакции наблюдались в постмаркетинговый период при применении разагилина: навязчивые состояния, навязчивые мысли, импульсивное поведение.
Чрезмерная сонливость в дневное время и эпизоды внезапного засыпания
Чрезмерная сонливость в течение дня (гиперсомния, вялость, седация, приступы сна, сонливость и внезапные засыпания) может возникать у пациентов, применяющих агонисты допамина и/или другие виды терапии дофаминергическими средствами. О подобных случаях чрезмерной сонливости в дневное время сообщалось в постмаркетинговый период.
Сообщалось о случаях засыпания во время выполнения повседневной деятельности у пациентов, получавших разагилин и другие дофаминергические средства. Несмотря на то, что многие из этих пациентов сообщили о сонливости в то время, как принимали разагилин с другими дофаминергическими средствами, некоторые из них отмечали, что у них не было никаких предупредительных признаков, таких как чрезмерная сонливость. Некоторые из этих случаев были зарегистрированы более чем через год после начала лечения.
Особые указания
следует избегать сочетанного применения разагилина и флуоксетина или флувоксамина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Перерыв между отменой флуоксетина и началом терапии разагилином должен составлять не менее 5 нед. Перерыв между отменой разагилина и началом терапии флуоксетином или флувоксамином должен составлять не менее 14 дней.
Расстройства привычек и влечений могут возникать у пациентов, принимающих агонисты допамина и/или получающих допаминергическую терапию. Сообщение о подобных случаях расстройств привычек и влечений были получены для разагилина в постмаркетинговый период. Состояние пациентов следует постоянно проверять на предмет наличия расстройств привычек и влечений. Пациентов и медицинский персонал необходимо проинформировать об изменениях в поведении, свидетельствующих о расстройстве привычек и влечений, которые наблюдались у пациентов во время приема разагилина, включая навязчивые состояния, навязчивые мысли, патологическое влечение к азартным играм, повышение либидо, гиперсексуальность, импульсивное поведение, а также патологические влечения к трате денег или приобретению вещей.
Разагилин способен усиливать действие леводопы, из-за чего возможно усиление побочных реакций от приема леводопы, а также обострение существующей дискинезии. Уменьшить интенсивность этих побочных реакций возможно путем снижения дозы леводопы.
Сообщалось о случаях гипотензии, которая наблюдалась во время одновременного приема разагилина и леводопы. Пациенты с болезнью Паркинсона особенно склонны к появлению побочных реакций в виде гипотензии ввиду существующих проблем с походкой.
Не рекомендуется одновременное применение разагилина и декстрометорфана или симпатомиметиков, например таких, которые входят в состав назальных или пероральных сосудосуживающих препаратов или противопростудных препаратов, содержащих эфедрин или псевдоэфедрин (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Во время клинических исследований сообщалось о случаях развития меланомы, возникновение которой может быть связано с применением разагилина. Полученные данные позволяют предположить, что именно болезнь Паркинсона, а не применение определенных лекарственных средств, может обусловливать высокий риск возникновения рака кожи (не только меланомы). При появлении любого нарушения со стороны кожи необходимо обратиться за консультацией к дерматологу.
Следует с осторожностью начинать терапию разагилином у пациентов с легкой степенью поражения печени. Следует избегать применения разагилина у пациентов со средней степенью тяжести поражения печени. В случае прогрессирования печеночного поражения легкой и средней степени лечение разагилином следует прекратить.
Разагилин может вызывать сонливость в дневное время, а иногда, особенно при одновременном применении с другими дофаминергическими средствами — засыпание во время выполнения повседневной деятельности. В связи с этим пациентов нужно проинформировать о необходимости проявлять осторожность при управлении транспортными средствами или другими механизмами во время лечения разагилином. Пациентам с сонливостью и/или эпизодами внезапной сонливости следует воздерживаться от управления автомобилем и работы с другой техникой (см. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами).
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет клинических данных по применению разагилина у беременных. Исследования на животных не показали прямого и косвенного вредного влияния на беременность, развитие плода, роды или послеродовой период. Следует с осторожностью назначать препарат беременным. Существуют данные, что разагилин ингибирует секрецию пролактина и, как следствие, — подавляет лактацию. Неизвестно, проникает ли разагилин в грудное молоко. Следует с осторожностью назначать разагилин в период кормления грудью.
Дети. Из-за недостаточности данных по применению препарата у детей не рекомендуется применять разагилин данной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Разагилин может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с машинным оборудованием.
Пациентам следует быть осторожными при управлении транспортными средствами или работе с механизмами до тех пор, пока они не будут уверены, что разагилин не оказывает вредного воздействия.
Пациенты, находящиеся на терапии разагилином и с наличием сонливости и/или внезапных эпизодов засыпания, должны быть проинформированы о необходимости воздерживаться от управления транспортными средствами или участия в деятельности, при которой ввиду ослабленной бдительности они могут подвергать себя или других опасности получения серьезной травмы или летального исхода (например при управлении машинным оборудованием), пока они не получили достаточного опыта с разагилином и другими дофаминергическими средствами, чтобы оценить, влияют ли они неблагоприятно на их умственную и/или двигательную активность.
Если усиление сонливости или новые эпизоды внезапного засыпания наблюдаются во время повседневной деятельности (например просмотра телевизора, поездки в автомобиле в качестве пассажира и т.д.) во время лечения, пациенты не должны управлять транспортными средствами или участвовать в потенциально опасных видах деятельности.
Пациенты не должны управлять транспортными средствами, механизмами или выполнять высотные работы во время лечения, если они ранее чувствовали сонливость и/или внезапные приступы засыпания без предупреждения перед применением разагилина.
Пациентов следует предупреждать о возможных аддитивных эффектах седативных средств, алкоголя или других депрессантов ЦНС (например бензодиазепины, нейролептики, антидепрессанты) в комбинации с разагилином или при приеме сопутствующих препаратов, которые повышают плазменные уровни разагилина (например ципрофлоксацин) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взаимодействия
известны взаимодействия между неселективными ингибиторами МАО и другими лекарственными средствами.
Не следует одновременно применять разагилин с другими ингибиторами МАО (в том числе с лекарственными средствами и растительными сборами, содержащими зверобой продырявленный), так как существует риск неселективного ингибирования, который может привести к развитию гипертонического криза.
Сообщалось о развитии серьезных побочных реакций при одновременном применении петидина и ингибиторов МАО, в том числе других селективных ингибиторов МАО-В. Одновременное применение разагилина и петидина противопоказано.
Сообщалось о взаимодействии ингибиторов МАО и симпатомиметиков при их одновременном применении. Поскольку разагилин является активным ингибитором МАО, не рекомендуется его одновременное применение с симпатомиметиками, такими как сосудосуживающие препараты для перорального приема или для назального применения, или противопростудными препаратами, содержащими эфедрин или псевдоэфедрин.
Сообщалось о взаимодействии декстрометорфана и неселективных ингибиторов МАО при их одновременном применении. Поэтому, поскольку разагилин является активным ингибитором МАО, не рекомендуется его одновременное применение с декстрометорфаном.
Следует избегать одновременного применения разагилина с флуоксетином и флувоксамином.
Перерыв между отменой флуоксетина и началом терапии разагилином должен составлять не менее 5 нед. Перерыв между отменой разагилина и началом терапии флуоксетином или флувоксамином должен составлять не менее 14 дней.
Сообщалось о развитии серьезных побочных реакций при одновременном применении разагилина с СИОЗС, СИОЗН, трициклическими/тетрациклическими антидепрессантами и ингибиторами МАО. Поэтому, поскольку разагилин является активным ингибитором МАО, следует с осторожностью применять разагилин с антидепрессантами.
Леводопа при одновременном применении с разагилином у пациентов с болезнью Паркинсона проявляла клинически значимое влияние на клиренс разагилина.
In vitro при исследованиях метаболизма было отмечено, что изофермент CYP 1А2 цитохрома P450 является главным ферментом, ответственным за метаболизм разагилина. Одновременное применение разагилина и ципрофлоксацина (ингибиторы фермента CYP 1А2) повышают AUC разагилина на 83%. Одновременное применение разагилина и теофиллина (изофермент CYP 1А2) не влияют на фармакокинетику разагилина. Таким образом, ингибиторы фермента могут изменить уровень разагилина в плазме крови, поэтому их следует применять с осторожностью.
Существует риск того, что в связи с индукцией изофермента CYP 1A2 у курильщиков может снизиться концентрация разагилина в плазме крови.
In vitro исследования показали, что разагилин в концентрации 1 мкг/мл (что эквивалентно концентрации, превышающей в 160 раз среднюю Cmax (5,9–8,5 нг/мл) после многократного введения 1 мг разагилина пациентам с болезнью Паркинсона) не ингибируется изоферменты CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 и CYP 4A цитохрома P450. Это может свидетельствовать о том, что разагилин в терапевтических концентрациях не может влиять на метаболизм этих изоферментов и оказывать клинически значимые эффекты.
При одновременном пероральном применении разагилина и энтакапона увеличивается клиренс разагилина на 28%.
Тирамин/разагилин-взаимодействия
5 клинических исследований с участием добровольцев и пациентов с болезнью Паркинсона и результаты контроля АД после приема пищи (464 пациента применяли 0,5–1 мг/сут разагилина или плацебо в качестве дополнительной терапии к леводопе в течение 6 мес без ограничения приема тирамина) показали, что отсутствует любое взаимодействие разагилина и тирамина, поэтому разагилин можно применять на фоне диеты без ограничения приема тирамина.
Передозировка
симптомы передозировки разагилином при применении доз от 3 мг до 100 мг: гипомания, гипертонический криз, серотониновый синдром и дисфория.
Передозировка может быть связана со значительным ингибированием МАО-А и МАО-В.
Проводили исследования при участии здоровых добровольцев, получавших 20 мг 1 раз в сутки, и 10-дневное исследование с участием здоровых добровольцев, получавших 10 мг 1 раз в сутки. Сообщалось о побочных реакциях легкой или средней степени тяжести и побочных реакциях, которые не принадлежали к тем, которые могут возникнуть во время лечения разагилином.
Во время развернутого исследования пациентов, получавших постоянную терапию леводопой и разагилином в дозе 10 мг/сут, сообщалось о побочных реакциях со стороны сердечно-сосудистой системы (включая АГ и постуральную гипотензию), которые исчезали после отмены лечения.
Эти симптомы схожи с теми, которые наблюдались при передозировке неселективных ингибиторов МАО.
Специфические антидоты неизвестны. В случае передозировки следует проводить тщательный мониторинг состояния пациентов, терапия симптоматическая и поддерживающая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C.