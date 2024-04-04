Дексафри — стерильный р-р, не содержащий консервантов и предназначенный только для закапывания в глаза.

Местные ГКС никогда не применяют в случае покраснения глаза без проведения его диагностики.

В процессе лечения с применением дексаметазона, капель глазных, необходим регулярный контроль состояния пациентов. Длительное применение ГКС может привести к развитию глазной гипертензии/глаукомы (особенно у пациентов, у которых уже наблюдалось повышение внутриглазного давления вследствие приема ГКС, или у пациентов с высоким внутриглазным давлением еще до начала приема ГКС и у пациентов с глаукомой), а также развитие катаракты, особенно у детей и людей пожилого возраста. С осторожностью назначают дексаметазон, капли глазные, детям в случае длительного применения системных ГКС.

ГКС может снижать резистентность организма пациентов к бактериальной, вирусной, грибковой инфекции, что может привести к увеличению продолжительности заболевания глаз. Кроме того, местное применение ГКС может вызвать, усиливать или маскировать симптомы оппортунистических инфекций глаз.

При наличии инфекции глаз применение капель дексаметазона необходимо сочетать с соответствующей эффективной антибиотикотерапией. Такие пациенты должны регулярно проходить тщательное обследование у офтальмолога.

Препарат следует применять с осторожностью и только в сочетании с антивирусной терапией при лечении стромального кератита или увеита, вызванного herpes simplex; необходимо периодически осуществлять биомикроскопию с применением щелевой лампы.

При отдельных воспалительных заболеваниях, таких как эписклерит, НПВП являются препаратами первого ряда. Дексаметазон следует применять только в случае противопоказаний к применению НПВП.

ГКС, применяемые местно в глаз, могут замедлять заживление ран роговицы.

Пациенты с язвами роговицы, как правило, не должны получать дексаметазон местно, кроме случаев, когда воспаление является основной причиной замедленного заживления, и при сопровождении соответствующего этиологического лечения. Такие пациенты должны регулярно проходить тщательное обследование у офтальмолога.

Уменьшение толщины роговицы и склеры увеличивает риск перфорации при местном использовании ГКС.

Данный препарат содержит 80 мкг фосфатов в каждой капле (см. также ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ). Сообщалось о случаях кальцификации роговицы, что потребовало пересадки роговицы для восстановления зрения у пациентов, получавших офтальмологические препараты, содержащие фосфаты, такие как Дексафри. При первых признаках кальцификации роговицы необходимо прекратить применение препарата и дальнейшее лечение пациента проводить средствами, не содержащими фосфатов. Системная абсорбция при проведении интенсивной или длительной непрерывной терапии глазными каплями, содержащими дексаметазон, может вызвать синдрома Кушинга и/или угнетение функции надпочечников у предрасположенных пациентов, детей и пациентов, получающих ингибиторы CYP3A4 (в том числе ритонавир и кобицистат). В этих случаях лечение следует постепенно прекратить.

Задняя субкапсулярная катаракта может появиться в случае кумуляции доз дексаметазона.

Больные сахарным диабетом также более склонны к развитию субкапсулярной катаракты после местного применения ГКС.

Использование местных ГКС при лечении аллергического конъюнктивита рекомендуется исключительно при тяжелых формах, не поддающихся стандартному лечению, и только в течение короткого периода времени.

Применение контактных линз во время лечения увеличивает риск возникновения инфекций. Следует избегать использования контактных линз во время лечения каплями глазными, содержащими ГКС.

При системном и местном применении ГКС могут проявляться зрительные нарушения. Если у пациента имеются такие проявления, как нечеткость зрения или другие нарушения зрения, ему следует обратиться к офтальмологу для оценки их возможных причин, среди которых может быть катаракта, глаукома или такое редкое заболевание, как центральная серозная хориоретинопатия.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Нет достаточных данных для оценки потенциальных рисков применения Дексафри во время беременности. ГКС проникают через плацентарный барьер. Данных о тератогенном действии препарата на организм человека при местном применении нет.

Были сообщения о воздействии на плод/новорожденного после системного применения ГКС при более высоких дозах (задержка внутриутробного развития, нарушение функции надпочечников). Нет сообщений о таком влиянии препарата при местном применении в глаза. Не рекомендуется применение препарата в период беременности.

Кормление грудью. Нет данных о проникновении препарата в грудное молоко, но нельзя исключить риск для ребенка, которого кормят грудью. Поэтому необходимо оценить потенциальную пользу такой терапии для матери и пользу грудного вскармливания для ребенка и временно прекратить кормление грудью на время лечения или прекратить терапию препаратом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или другими механизмами. Как и в случае применения других капель глазных, закапывание может вызвать временную нечеткость зрения.

Пока этот эффект не пройдет, пациентам не следует управлять транспортным средством или работать с механизмами.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены.