Диакобал (Diacobal®) (339137) - инструкция по применению ATC-классификация
Диакобал инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Метилкобаламин — одна из активных форм витамина B12. Витамин В12 необходим для синтеза ядерного белка и миелина, репродукции клеток, нормального роста и нормального эритропоэза. По сравнению с другими формами витамина В12 метилкобаламин на субклеточном уровне лучше транспортируется в органеллы нейронов. Именно благодаря такому свойству он является более эффективным при лечении заболеваний нервной системы.
Метилкобаламин является коферментом метионинсинтазы — фермента, участвующего в превращении гомоцистеина в метионин в реакциях метилирования белков и ДНК. Известно, что метилкобаламин нормализует аксональный транспорт белковых комплексов и способствует регенерации аксонов. Также метилкобаламин способствует миелинизации нейронов благодаря стимуляции синтеза фосфолипидов. Кроме того, метилкобаламин восстанавливает замедленную синаптическую передачу и снижает содержание нейротрансмиттеров до нормального уровня.
Применение терапевтических доз метилкобаламина способствует детоксикационным процессам в нервной системе благодаря повышению содержания тетрагидрофолата. Также метилкобаламин способствует превращению гомоцистеина в S-аденозинметионин, который является универсальным донором метильных групп, вызывает активизацию реакций трансметилирования.
Фармакокинетика. При однократном пероральном приеме препарата натощак в разовых дозах 120 мкг и 1500 мкг у здоровых взрослых добровольцев мужского пола пиковая концентрация общего витамина B12 в плазме крови достигается через 3 ч, этот показатель является дозозависимым. 40–90% совокупного количества общего B12, выведенного с мочой через 24 ч после приема, выводятся в течение первых 8 ч.
При дальнейшем многократном пероральном приеме в дозе 1500 мкг/сут в течение 12 последовательных недель у здоровых взрослых добровольцев мужского пола определялись пиковые концентрации общего витамина B12 в плазме крови до 4 нед после последнего приема. Концентрация в плазме крови возрастает в течение первых 4 нед после начала приема, достигая уровня, превышающего исходное значение примерно в 2 раза. После этого наблюдается постепенное увеличение, которое достигает максимума, что в 2,8 раза больше исходного значения, на 12-й неделе приема препарата. Концентрация в плазме крови снижается после последнего приема (12 нед), но все еще превышает исходное значение в 1,8 раза через 4 нед после последнего приема препарата.
Показания Диакобал
периферическая нейропатия.
Применение Диакобал
препарат применяют внутрь взрослым.
Рекомендуемая суточная доза составляет 1500 мкг (3 таблетки), которую разделяют на 3 приема.
Продолжительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания и определяется индивидуально. При отсутствии клинического эффекта после непрерывного применения препарата в течение 1 мес прием препарата следует прекратить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к метилкобаламину или другим компонентам препарата.
Эритремия, эритроцитоз.
Новообразования, кроме случаев, сопровождающихся мегалобластной анемией и дефицитом витамина B12.
Острые тромбоэмболические заболевания.
Стенокардия напряжения высокого функционального класса.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: анорексия, тошнота, рвота, диарея.
Со стороны ЦНС: раздражительность, головная боль, головокружение, мигрень, тяжелые тревожные расстройства, возбуждение, бессонница.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ускоренное сердцебиение, тахикардия, боль в сердце.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, анафилактический шок, анафилактоидные реакции.
Со стороны костно-мышечной системы: боль в мышцах, боль в суставах.
Со стороны кожи: зуд, сыпь, акне.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоз, гиперкоагуляция.
Общие нарушения: повышенное потоотделение, недомогание, лихорадка.
Особые указания
препарат следует с осторожностью применять пациентам с проявлениями аллергии, заболеваниями печени в анамнезе.
Длительное применение высоких доз препарата не рекомендуется пациентам, профессиональная деятельность которых связана с ртутью или соединениями, содержащими ртуть.
Не рекомендуется применять витамин В12 с препаратами, повышающими свертываемость крови. В период лечения необходимо контролировать показатели периферической крови. Относительно пациентов со склонностью к тромбообразованию и больных стенокардией в процессе лечения необходимо соблюдать осторожность и контролировать свертываемость крови.
При тенденции развития лейко- и эритроцитоза дозу препарата необходимо снизить или временно приостановить лечение.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных о безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о влиянии на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования влияния на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами не проводились.
Дети. Применение препарата противопоказано детям (в возрасте до 18 лет).
Взаимодействия
одновременное назначение с фолиевой кислотой улучшает всасывание и усвоение метилкобаламина.
Не следует назначать одновременно другие препараты, содержащие витамин В12.
Хлорамфеникол снижает гемопоэтический ответ ретикулоцитов на препарат. Если избежать подобной комбинации нельзя, необходимо тщательно контролировать показатели крови.
Лекарственные средства, которые могут снижать всасывание витамина В12: аминосалициловая кислота, антибиотики, колхицин, холестирамин, блокаторы Н2-рецепторов, метформин, неомицин, закись азота, фенитоин, фенобарбитал, примидон, ингибиторы протонной помпы, зидовудин.
При одновременном применении с тиамином повышается риск развития аллергических реакций, вызванных тиамином.
Пероральные контрацептивы снижают концентрацию витамина В12 в крови.
Передозировка
симптомы: тошнота, рвота, головокружение, возбуждение, тахикардия.
Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.