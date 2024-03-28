мекобаламин — это одна из активных форм витамина B 12 . Витамин В 12 необходим для синтеза ядерного белка и миелина, репродукции клеток, нормального роста и нормального эритропоэза. По сравнению с другими формами витамина В 12 мекобаламин на субклеточном уровне лучше транспортируется в органеллы нейронов. Именно благодаря такому свойству он является более эффективным при лечении заболеваний нервной системы.

Мекобаламин является коферментом метионинсинтазы — фермента, участвующего в превращении гомоцистеина в метионин в реакциях метилирования белков и ДНК. Известно, что метилкобаламин нормализует аксональный транспорт белковых комплексов и способствует регенерации аксонов. Также мекобаламин способствует миелинизации нейронов благодаря стимуляции синтеза фосфолипидов. Кроме того, метилкобаламин восстанавливает замедленную синаптическую передачу и снижает содержание нейротрансмиттеров до нормального уровня.

Применение терапевтических доз мекобаламина способствует детоксикационным процессам в нервной системе благодаря увеличению содержания тетрогидрофолата. Также мекобаламин способствует превращению гомоцистеина в S-аденозинметионин, который является универсальным донором метильных групп, что приводит к активизации реакций трансметилирования.