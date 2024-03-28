МЕКОБАЛАМИН (MECOBALAMINUM) Действующее вещество
мекобаламин — это одна из активных форм витамина B12. Витамин В12 необходим для синтеза ядерного белка и миелина, репродукции клеток, нормального роста и нормального эритропоэза. По сравнению с другими формами витамина В12 мекобаламин на субклеточном уровне лучше транспортируется в органеллы нейронов. Именно благодаря такому свойству он является более эффективным при лечении заболеваний нервной системы.
Мекобаламин является коферментом метионинсинтазы — фермента, участвующего в превращении гомоцистеина в метионин в реакциях метилирования белков и ДНК. Известно, что метилкобаламин нормализует аксональный транспорт белковых комплексов и способствует регенерации аксонов. Также мекобаламин способствует миелинизации нейронов благодаря стимуляции синтеза фосфолипидов. Кроме того, метилкобаламин восстанавливает замедленную синаптическую передачу и снижает содержание нейротрансмиттеров до нормального уровня.
Применение терапевтических доз мекобаламина способствует детоксикационным процессам в нервной системе благодаря увеличению содержания тетрогидрофолата. Также мекобаламин способствует превращению гомоцистеина в S-аденозинметионин, который является универсальным донором метильных групп, что приводит к активизации реакций трансметилирования.
периферическая нейропатия
применяют внутрь у взрослых. Рекомендуемая суточная доза составляет 1500 мкг, которую разделяют на 3 приема. Продолжительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания и определяется индивидуально. При отсутствии клинического эффекта после непрерывного приема препарата в течение 1 мес прием препарата следует прекратить.
повышенная чувствительность к мекобаламину или другим компонентам препарата. Эритремия, эритроцитоз. Новообразования, кроме случаев, сопровождающихся мегалобластной анемией и дефицитом витамина B12. Острые тромбоэмболические заболевания. Стенокардия напряжения высокого функционального класса.
со стороны ЖКТ: анорексия, тошнота, рвота, диарея;
со стороны нервной системы: раздражительность, головная боль, головокружение, мигрень, тяжелые тревожные расстройства, возбуждение, бессонница;
со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, боль в сердце;
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, анафилактический шок, анафилактоидные реакции;
со стороны костно-мышечной системы: боль в мышцах, боль в суставах;
со стороны кожи: зуд, сыпь, акне;
со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоз, гиперкоагуляция4
общие нарушения: повышенное потоотделение, недомогание, лихорадка.
препарат следует применять с осторожностью пациентам с проявлениями аллергии, заболеваниями печени в анамнезе.
Длительное применение высоких доз препарата не рекомендуется пациентам, профессиональная деятельность которых связана с ртутью или соединениями, содержащими ртуть.
Не рекомендуется применять с препаратами, повышающими свертываемость крови. В период лечения необходимо контролировать показатели периферической крови. Относительно пациентов со склонностью к тромбообразованию и больных стенокардией в процессе лечения необходимо соблюдать осторожность и контролировать свертываемость крови.
При тенденции развития лейко- и эритроцитоза дозу препарата необходимо уменьшить или временно приостановить лечение.
Нет данных относительно негативного влияния препарата на скорость психомоторных реакций.
одновременное применение с фолиевой кислотой улучшает всасывание и усвоение мекобаламина.
Не следует назначать одновременно другие препараты, содержащие витамин В12.
Хлорамфеникол снижает гемопоэтический ответ ретикулоцитов на мекобаламин. Если избежать подобной комбинации невозможно, необходимо тщательно контролировать показатели крови.
Лекарственные средства, которые могут снижать всасывание витамина В12: аминосалициловая кислота, антибиотики, колхицин, колестирамин, блокаторы Н2-рецепторов, метформин, неомицин, закись азота, фенитоин, фенобарбитал, примидон, ингибиторы протонной помпы, зидовудин.
При одновременном применении с тиамином повышается риск развития аллергических реакций, вызванных тиамином.
Пероральные контрацептивы снижают концентрацию мекобаламина в крови.
передозировка проявляется тошнотой, рвотой, головокружением, возбуждением, тахикардией. Лечение симптоматическое.