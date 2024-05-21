Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовБАЛЬЗАМ БОЛОТОВА (BOLOTOV'S BALM) БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА (BOLOTOV'S BALM) (338940) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 258,00 грн Без рецепта 1 шт от 258,00 грн В наличии в 584 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Болотов Максим Борисович Объем 250 мл Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов