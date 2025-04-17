БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА (BOLOTOV'S BALM)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
592,72
Экономия при брони: -83,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
602,39
Экономия при брони: -72,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,70
Экономия при брони: -77,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
576,60
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
598,32
Экономия при брони: -89,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
588,47
Экономия при брони: -62,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
592,21
Экономия при брони: -65,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
603,92
Экономия при брони: -94,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
585,70
Экономия при брони: -76,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович