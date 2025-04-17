БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА (BOLOTOV'S BALM)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
566,80
Экономия при брони: -43,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
597,92
Экономия при брони: -45,07 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
587,56
Экономия при брони: -65,57 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
584,45
Экономия при брони: -57,62 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл №1
Болотов Максим Борисович
554,70 грн