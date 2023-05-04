побочные реакции теноксикама могут быть минимизированы путем применения минимальной эффективной дозы в течение минимального периода.

Следует избегать одновременного применения с НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, и другими средствами, повышающими риск развития язв или кровотечений, такими как пероральные ГКС, антикоагулянты (например варфарин), антиагреганты (такие как ацетилсалициловая кислота), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Желудочно-кишечные кровотечения, язвы и перфорации. При применении всех НПВП сообщалось о возникновении желудочно-кишечных кровотечений, язв и перфораций, в том числе летальных, которые могут развиться в любой момент при применении теноксикама, с предупредительными симптомами или без них, как при наличии желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе, так и без них.

Риск подобных явлений возрастает вместе с повышением дозы НПВП у больных, имеющих в анамнезе язву пищеварительного тракта, особенно осложненную кровотечением или перфорацией, а также у больных пожилого возраста. Таким пациентам лечение следует начинать с минимальной возможной эффективной дозы. Для этих пациентов, а также больных, принимающих одновременно низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других средств, повышающих риск развития осложнений со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность применения комбинированной терапии с такими препаратами, как мизопростол или ингибиторы протонной помпы.

Пациентам, особенно пожилого возраста, с токсическим поражением пищеварительного тракта в анамнезе следует сообщать о любых необычных симптомах, возникающих в области пищеварительного тракта, особенно кровотечениях. Это очень важно на начальных этапах лечения.

Препарат следует применять с осторожностью у пациентов, получающих лекарственные средства, которые повышают риск образования язв или кровотечения, такие как пероральные ГКС, антикоагулянты (например варфарин), СИОЗС или тромбоцитарные средства (такие как ацетилсалициловая кислота).

При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы препарат следует отменить.

Препарат необходимо применять с осторожностью у пациентов с заболеваниями ЖКТ в анамнезе (язвенным колитом, болезнью Крона), поскольку теноксикам может обострить их проявления.

Применение у пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани. При применении НПВП у таких пациентов повышается риск развития асептического менингита.

Дерматологические эффекты. Применение НПВП в редких случаях может вызвать кожные реакции, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, в том числе с летальным исходом. Риск развития подобных реакций наиболее высокий в начале лечения: в большинстве случаев первые проявления отмечались на протяжении первого месяца терапии. Пациентов следует предупредить о симптомах и тщательно контролировать такие кожные реакции.

При первых признаках кожной сыпи, поражения слизистой оболочки или других признаках гиперчувствительности следует немедленно прекратить применение препарата. Наилучшие результаты лечения синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза достигаются при раннем диагностировании и прекращении приема любого подозреваемого лекарственного средства. Теноксикам нельзя повторно применять у больных, у которых при его приеме проявлялись синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.

Нарушения функции почек, печени и сердечно-сосудистой системы. Применение НПВП в редких случаях может вызвать интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, папиллярный некроз или нефротический синдром вследствие угнетения синтеза простагландина в почках, который поддерживает почечную перфузию у пациентов со сниженным почечным кровотоком и общим объемом крови. У таких пациентов применение НПВП может вызвать выраженную декомпенсацию почек, которая после прекращения их применения возвращается к состоянию, наблюдавшемуся до начала терапии. Наибольший риск таких осложнений имеется у пациентов с существующими заболеваниями почек (включая сахарный диабет с нарушением функции почек), нефротическим синдромом, уменьшенным общим объемом крови, нарушениями функций печени, застойной сердечной недостаточностью, у пациентов, одновременно принимающих диуретики или нефротоксические средства, и у пациентов пожилого возраста. Во время применения препарата у таких пациентов следует постоянно контролировать функцию почек, печени и сердца. У пациентов с нарушениями функции почек, печени и сердца препарат следует применять в минимально возможной дозе.

Респираторные эффекты. Препарат применяют с осторожностью у пациентов с БА или наличием БА в анамнезе, поскольку прием НПВП может спровоцировать развитие бронхоспазма.

При применении НПВП возможно повышение уровня трансаминаз в плазме крови или других показателей функции печени. В большинстве случаев такие изменения являются быстропроходящими. В случае развития значительных и продолжительных нарушений следует прекратить применение препарата и проверить функцию печени. Препарат применяют с осторожностью у пациентов с нарушениями функции печени.

Теноксикам снижает агрегацию тромбоцитов и удлиняет время кровотечения, это следует учитывать при проведении оперативных вмешательств в будущем и в случае определения времени кровотечения.

Применение у пациентов пожилого возраста. При применении НПВП у пациентов пожилого возраста повышается частота возникновения побочных реакций, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций (в том числе летальных). Язвы и кровотечения хуже переносятся ослабленными пациентами. Большинство случаев желудочно-кишечных нарушений с летальным исходом, обусловленных применением НПВП, наблюдались у пациентов пожилого возраста и ослабленных пациентов. Во время применения препарата у таких пациентов следует соблюдать особую осторожность и регулярно контролировать функции почек, печени и сердечно-сосудистой системы, а также общее состояние пациентов для выявления возможных взаимодействий с одновременно применяемыми лекарственными средствами.

Офтальмологические эффекты. При применении НПВП сообщалось о нарушениях со стороны органа зрения. В случае развития таких нарушений во время применения препарата следует провести офтальмологическое обследование.

Кардиоваскулярные и цереброваскулярные эффекты. Во время применения препарата следует тщательно контролировать состояние пациентов с АГ и/или легкой либо умеренной сердечной недостаточностью в анамнезе, поскольку при лечении НПВП сообщалось о развитии отеков и задержке жидкости.

Применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) в течение длительного времени, может повышать риск развития тромбоза артерий, инфаркта миокарда или инсульта. В настоящее время данных для исключения такого риска для теноксикама недостаточно.

У пациентов с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует применять препарат после тщательного анализа состояния. Этот анализ необходимо выполнить до начала продолжительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).

Антипиретические эффекты. Как и другие НПВП, теноксикам может маскировать симптомы инфекции.

Данные лабораторных методов исследования. НПВП ингибируют синтез простагландинов в почках, поэтому они могут негативно влиять на почечную гемодинамику и водно-электролитный баланс.

Во время применения препарата следует осуществлять тщательный мониторинг состояния, особенно функции сердца и почек (мочевина в плазме крови, креатинин, развитие отека, увеличение массы тела), пациентов с заболеваниями, способными повысить риск развития почечной недостаточности, такими как имеющиеся заболевания почек, нарушение функции почек у пациентов с сахарным диабетом, цирроз печени, застойная сердечная недостаточность, уменьшенный общий объем крови, сопутствующее лечение потенциально нефротоксическими лекарственными средствами, диуретиками и кортикостероидами. Эти пациенты относятся к группе особого риска в пери- и постоперационный период при обширных хирургических вмешательствах из-за возможности серьезной кровопотери.

Вследствие высокой способности теноксикама связываться с белками плазмы крови препарат следует применять с осторожностью при выраженном снижении уровня альбумина в плазме крови.

Влияние на фертильность. Препарат не рекомендуется применять женщинам, планирующим забеременеть. Следует рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата у женщин, испытывающих трудности с зачатием или проходящих обследование по поводу бесплодия.

Применение в период беременности и кормления грудью. Период беременности. Ингибирование синтеза простагландинов может негативно сказаться на беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидышей и/или риске развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск пороков сердечно-сосудистой системы повысился с менее чем 1 до 1,5%. Не исключено, что риск возрастает с повышением дозы и продолжительности лечения. Показано, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационных потерь и гибели эмбриона/плода. Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы.

В I и II триместр беременности препарат можно применять только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В случае применения у женщин, планирующих забеременеть, или в I и II триместр беременности препарат применяют в минимальной эффективной дозе в течение наиболее короткого периода.

Во время III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять следующим образом:

на плод :

сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

нарушение функции почек может прогрессировать до развития почечной недостаточности с олигогидрамнионом;

на мать и новорожденного, а также в конце беременности :

возможное удлинение времени кровотечения; антиагрегантный эффект, который может отмечаться даже при крайне низких дозах

;

угнетение сокращения матки, что ведет к задержке или удлинению родов

.

Препарат противопоказан в III триместр беременности.

Период кормления грудью. Теноксикам в очень небольших количествах проникает в грудное молоко. В случае необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Фертильность. Применение теноксикама может ухудшить фертильность женщин, поэтому не рекомендуется применять у женщин, планирующих беременность.

Следует рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата у женщин, испытывающих трудности с зачатием или проходящих обследование по поводу бесплодия.

Дети. Отсутствуют данные о безопасности применения теноксикама у детей, поэтому его не следует применять у этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении НПВП возможно развитие головокружения, сонливости, усталости и нарушений зрения. В случае развития этих реакций следует воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами.