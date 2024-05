фармакодинамика. Азитромицин — макролидный антибиотик второго поколения, относящийся к группе азалидов.

Механизм действия азитромицина — подавление синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и транслокации пептидов.

Механизм резистентности . В целом резистентность различных видов бактерий к макролидам связывают с действием одного из трех механизмов: модификация клетки-мишени, инактивация антибиотика или активное выведение антибиотика (эффлюкс) из клетки. У бактерий существуют различные системы выведения веществ из клетки. У стрептококков система выведения в значительной степени контролируется генами mef, что вызывает формирование ограниченной резистентности к макролидам (фенотип М). Модификация мишени метилазой, контролируемой геном erm (фенотип MLS B ), способна вызвать перекрестную резистентность относительно различных классов антибиотиков.

Полная перекрестная резистентность к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам и стрептограмину В существует между Streptococcus pneumoniae, β-гемолитическим стрептококком группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA).

Конститутивные мутанты у индуцибельных резистентных штаммов с erm (A) или erm (C) могут быть отобраны in vitro при их низкой концентрации ~10-7 КОЕ в присутствии азитромицина.

Предельная концентрация . Ниже представлены минимальные ингибирующие концентрации (МИК) для микроорганизмов при указанных показаниях (см. ПОКАЗАНИЯ).

Необходимо отметить, что представленные ниже предельные значения МИК и спектр действия in vitro применимы для системного применения. Такие МИК неприменимы для местного применения в глаза, учитывая концентрации, достигаемые in situ, и физико-химические условия, способные повлиять на общую активность антибиотика в месте применения.

EUCAST (Европейский комитет по тестированию чувствительности к антимикробным препаратам) установил для азитромицина следующие предельные концентрации:

Haemophilus influenzae: чувствительность ≤0,12 мг/л и резистентность >4 мг/л;

Moraxella catarrhalis: чувствительность ≤0,5 мг/л и резистентность >0,5 мг/л;

Neisseria gonorrhoeae: чувствительность ≤0,25 мг/л и резистентность >0,5 мг/л;

Staphylococcus spp.*: чувствительность ≤1,0 мг/л и резистентность >2,0 мг/л;

Streptococcus pneumoniae: чувствительность ≤0,25 мг/л и резистентность >0,5 мг/л;

Streptococcus A, B, C, G: чувствительность ≤0,25 мг/л и резистентность >0,5 мг/л.

*Spp. включает все виды класса.

EUCAST отмечает, что для определения чувствительности к азитромицину указанных микроорганизмов может быть использован эритромицин.

Распространенность приобретенной резистентности может меняться в зависимости от местности и времени для отдельных видов, поэтому необходимо наличие информации о резистентности микроорганизмов локально, особенно в случае терапии тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за квалифицированным советом, если локальная распространенность резистентности такова, что эффективность препарата при лечении, по меньшей мере некоторых типов инфекций, сомнительна.

Спектр антибактериальной активности азитромицина относительно видов бактерий в соответствии с показаниями

Обычно чувствительные виды

Аэробные грамотрицательные: Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoae1, Haemophilus influenzae$, Haemophilus parainfluenzae$.

Другие: Chlamydia trachomatis*.

Виды, которые могут приобретать резистентность

Аэробные грамположительные: Staphylococcus aureus (метициллинустойчивый и метициллинчувствительный), Staphylococcus coagulase negative (метициллинустойчивый и метициллинчувствительный), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococci viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus группы G.

Устойчивые виды

Аэробные грамположительные: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium.

Аэробные грамотрицательные: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacteriaceae.

*Клиническая эффективность продемонстрирована на чувствительных штаммах, выделенных в соответствии с утвержденными показаниями.

$Промежуточная естественная чувствительность.

1Конъюнктивит, вызванный Neisseria gonorrhoeae, требует системного лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Информация по клиническим исследованиям

Трахоматозный конъюнктивит, вызванный Chlamydia trachomatis . В рандомизированном двойном слепом исследовании, продолжавшемся в течение 2 мес, сравнивали Азитер с одной дозой азитромицина per os для лечения трахомы у 670 детей (в возрасте 1–10 лет). Эффективность препарата Азитер после применения его 2 раза в сутки в течение 3 дней (96,3%) существенно не отличалась от таковой для азитромицина, который применялся per os (96,6%).

Массовая терапия, лечение и профилактика трахомы препаратом Азитер (закапывание 2 раза в сутки в течение 3 дней) у всех категорий населения (от рождения) оценивались в ходе IV этапа многоцентрового открытого несравнительного исследования, проводившегося на севере Камеруна (112 000 больных). На примере 2400 детей в возрасте от 1 года до 10 лет распространенность активной трахомы, составлявшей 31,1% до закапывания препарата Азитер, снизилась до 6,3% через 1 год и до 3,1% на 2-й и 3-й год.

У населения, получавшего терапию указанным препаратом, каких-либо серьезных побочных действий не наблюдалось.

Гнойный бактериальный конъюнктивит . В рандомизированном слепом исследовании в различных географических районах Европы, Северной Африки и Индии сравнивали препарат Азитер, который закапывали 2 раза в сутки в течение 3 дней, с тобрамицином 0,3% (глазные капли), который закапывали каждые 2 ч в течение 2 дней, затем 4 раза в сутки в течение 5 дней 1043 пациентам с гнойным бактериальным конъюнктивитом, в том числе 109 детям в возрасте до 11 лет, 5 новорожденным (от рождения до 27 дней) и 38 младенцам и детям ясельного возраста (от 28 дней до 23 мес).

Клиническое выздоровление в течение 9 дней при применении Азитера (87,8%) существенно не отличалось от результата терапии тобрамицином (89,4%). Микробиологический статус выздоровления с применением препарата Азитер был сравним с таковым при применении терапии тобрамицином.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата Азитер были продемонстрированы в лечении больных в возрасте ≤18 лет в рандомизированном слепом закрытом исследовании, в котором сравнивали действие препарата Азитер (закапывание 2 раза в сутки в течение 3 дней) с действием тобрамицина (закапывание каждые 2 ч в течение 2 дней, затем 4 раза в сутки в течение 5 дней) у 282 детей с гнойным бактериальным конъюнктивитом (в подгруппу пациентов от рождения до 24 мес входили 148 человек). Клиническое выздоровление наиболее пораженных глаз на 3-й день было значительно выше в группе, в которой применяли Азитер (47%), по сравнению с группой, в которой применяли тобрамицин (28%). На 7-й день выздоровление отмечено у 89% пациентов, получавших Азитер (закапывание 2 раза в сутки в течение 3 дней), по сравнению с 78% пациентов, получавших тобрамицин. Относительно бактериологического статуса на 7-й день отсутствует статистическая разница между двумя исследуемыми группами. Препарат Азитер хорошо переносился во всех возрастных группах. Не выявлено ни одного нового побочного действия у детей. Короткая продолжительность терапии 1,5% азитромицином, небольшое количество необходимых введений и облегченное закапывание капель детям оценивались как детьми, так и их родителями.

Фармакокинетика. Азитромицин не определялся в плазме крови больных бактериальным конъюнктивитом после применения препарата Азитер в пределах рекомендуемых доз (предел чувствительности: 0,0002 мкг/мл в плазме крови). Исследования фармакокинетики у детей не проводили.