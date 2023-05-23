Азитер® (Azyter®) (337431) - инструкция по применению ATC-классификация
Азитер инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Азитромицин — макролидный антибиотик второго поколения, относящийся к группе азалидов.
Механизм действия азитромицина — подавление синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и транслокации пептидов.
Механизм резистентности. В целом резистентность различных видов бактерий к макролидам связывают с действием одного из трех механизмов: модификация клетки-мишени, инактивация антибиотика или активное выведение антибиотика (эффлюкс) из клетки. У бактерий существуют различные системы выведения веществ из клетки. У стрептококков система выведения в значительной степени контролируется генами mef, что вызывает формирование ограниченной резистентности к макролидам (фенотип М). Модификация мишени метилазой, контролируемой геном erm (фенотип MLSB), способна вызвать перекрестную резистентность относительно различных классов антибиотиков.
Полная перекрестная резистентность к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам и стрептограмину В существует между Streptococcus pneumoniae, β-гемолитическим стрептококком группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA).
Конститутивные мутанты у индуцибельных резистентных штаммов с erm (A) или erm (C) могут быть отобраны in vitro при их низкой концентрации ~10-7 КОЕ в присутствии азитромицина.
Предельная концентрация. Ниже представлены минимальные ингибирующие концентрации (МИК) для микроорганизмов при указанных показаниях (см. ПОКАЗАНИЯ).
Необходимо отметить, что представленные ниже предельные значения МИК и спектр действия in vitro применимы для системного применения. Такие МИК неприменимы для местного применения в глаза, учитывая концентрации, достигаемые in situ, и физико-химические условия, способные повлиять на общую активность антибиотика в месте применения.
EUCAST (Европейский комитет по тестированию чувствительности к антимикробным препаратам) установил для азитромицина следующие предельные концентрации:
Haemophilus influenzae: чувствительность ≤0,12 мг/л и резистентность >4 мг/л;
Moraxella catarrhalis: чувствительность ≤0,5 мг/л и резистентность >0,5 мг/л;
Neisseria gonorrhoeae: чувствительность ≤0,25 мг/л и резистентность >0,5 мг/л;
Staphylococcus spp.*: чувствительность ≤1,0 мг/л и резистентность >2,0 мг/л;
Streptococcus pneumoniae: чувствительность ≤0,25 мг/л и резистентность >0,5 мг/л;
Streptococcus A, B, C, G: чувствительность ≤0,25 мг/л и резистентность >0,5 мг/л.
*Spp. включает все виды класса.
EUCAST отмечает, что для определения чувствительности к азитромицину указанных микроорганизмов может быть использован эритромицин.
Распространенность приобретенной резистентности может меняться в зависимости от местности и времени для отдельных видов, поэтому необходимо наличие информации о резистентности микроорганизмов локально, особенно в случае терапии тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за квалифицированным советом, если локальная распространенность резистентности такова, что эффективность препарата при лечении, по меньшей мере некоторых типов инфекций, сомнительна.
Спектр антибактериальной активности азитромицина относительно видов бактерий в соответствии с показаниями
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамотрицательные: Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoae1, Haemophilus influenzae$, Haemophilus parainfluenzae$.
Другие: Chlamydia trachomatis*.
Виды, которые могут приобретать резистентность
Аэробные грамположительные: Staphylococcus aureus (метициллинустойчивый и метициллинчувствительный), Staphylococcus coagulase negative (метициллинустойчивый и метициллинчувствительный), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococci viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus группы G.
Устойчивые виды
Аэробные грамположительные: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium.
Аэробные грамотрицательные: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacteriaceae.
*Клиническая эффективность продемонстрирована на чувствительных штаммах, выделенных в соответствии с утвержденными показаниями.
$Промежуточная естественная чувствительность.
1Конъюнктивит, вызванный Neisseria gonorrhoeae, требует системного лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Информация по клиническим исследованиям
Трахоматозный конъюнктивит, вызванный Chlamydia trachomatis. В рандомизированном двойном слепом исследовании, продолжавшемся в течение 2 мес, сравнивали Азитер с одной дозой азитромицина per os для лечения трахомы у 670 детей (в возрасте 1–10 лет). Эффективность препарата Азитер после применения его 2 раза в сутки в течение 3 дней (96,3%) существенно не отличалась от таковой для азитромицина, который применялся per os (96,6%).
Массовая терапия, лечение и профилактика трахомы препаратом Азитер (закапывание 2 раза в сутки в течение 3 дней) у всех категорий населения (от рождения) оценивались в ходе IV этапа многоцентрового открытого несравнительного исследования, проводившегося на севере Камеруна (112 000 больных). На примере 2400 детей в возрасте от 1 года до 10 лет распространенность активной трахомы, составлявшей 31,1% до закапывания препарата Азитер, снизилась до 6,3% через 1 год и до 3,1% на 2-й и 3-й год.
У населения, получавшего терапию указанным препаратом, каких-либо серьезных побочных действий не наблюдалось.
Гнойный бактериальный конъюнктивит. В рандомизированном слепом исследовании в различных географических районах Европы, Северной Африки и Индии сравнивали препарат Азитер, который закапывали 2 раза в сутки в течение 3 дней, с тобрамицином 0,3% (глазные капли), который закапывали каждые 2 ч в течение 2 дней, затем 4 раза в сутки в течение 5 дней 1043 пациентам с гнойным бактериальным конъюнктивитом, в том числе 109 детям в возрасте до 11 лет, 5 новорожденным (от рождения до 27 дней) и 38 младенцам и детям ясельного возраста (от 28 дней до 23 мес).
Клиническое выздоровление в течение 9 дней при применении Азитера (87,8%) существенно не отличалось от результата терапии тобрамицином (89,4%). Микробиологический статус выздоровления с применением препарата Азитер был сравним с таковым при применении терапии тобрамицином.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата Азитер были продемонстрированы в лечении больных в возрасте ≤18 лет в рандомизированном слепом закрытом исследовании, в котором сравнивали действие препарата Азитер (закапывание 2 раза в сутки в течение 3 дней) с действием тобрамицина (закапывание каждые 2 ч в течение 2 дней, затем 4 раза в сутки в течение 5 дней) у 282 детей с гнойным бактериальным конъюнктивитом (в подгруппу пациентов от рождения до 24 мес входили 148 человек). Клиническое выздоровление наиболее пораженных глаз на 3-й день было значительно выше в группе, в которой применяли Азитер (47%), по сравнению с группой, в которой применяли тобрамицин (28%). На 7-й день выздоровление отмечено у 89% пациентов, получавших Азитер (закапывание 2 раза в сутки в течение 3 дней), по сравнению с 78% пациентов, получавших тобрамицин. Относительно бактериологического статуса на 7-й день отсутствует статистическая разница между двумя исследуемыми группами. Препарат Азитер хорошо переносился во всех возрастных группах. Не выявлено ни одного нового побочного действия у детей. Короткая продолжительность терапии 1,5% азитромицином, небольшое количество необходимых введений и облегченное закапывание капель детям оценивались как детьми, так и их родителями.
Фармакокинетика. Азитромицин не определялся в плазме крови больных бактериальным конъюнктивитом после применения препарата Азитер в пределах рекомендуемых доз (предел чувствительности: 0,0002 мкг/мл в плазме крови). Исследования фармакокинетики у детей не проводили.
Показания Азитер
Азитер предназначен для местной антибактериальной терапии конъюнктивитов, вызванных чувствительными к нему штаммами, у детей с первых дней жизни и взрослых, а именно:
- гнойного бактериального конъюнктивита;
– трахоматозный конъюнктивита, вызванного Chlamydia trachomatis.
Применение Азитер
для закапывания в глаза. Врачу необходимо предоставить пациенту информацию по надлежащему применению антибактериального препарата.
Взрослые. Закапывать по 1 капле в конъюнктивальный мешок 2 раза в сутки утром и вечером. Курс терапии — 3 дня. Необходимость продолжения терапии >3 дней отсутствует. Соблюдение дозировки имеет важное значение для успеха терапии.
Пациенты пожилого возраста. Необходимость в коррекции дозы отсутствует.
Порядок применения.
1. Вымыть руки, удобно стать или сесть.
2. Оттянуть пальцем нижнее веко пораженного глаза вниз.
3. Поднести кончик открытого однодозового контейнера как можно ближе к глазу, но не касаться им глаза.
4. Осторожно сжать контейнер, чтобы одна капля попала в глаз, и отпустить нижнее веко.
5. Закрыть глаза и зажать пальцем внутренний угол закапанного глаза на 1 мин.
6. Повторить все описанные выше действия со вторым глазом, если так назначил врач.
7. Однодозовый контейнер с остатками р-ра выбросить сразу после использования. Не хранить его для дальнейшего использования.
В случае использования нескольких офтальмологических средств местного действия препараты следует применять с интервалом не менее 15 мин.
Дети. Применяют у детей с рождения. Дозировка — как указано для взрослых в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Необходимость в коррекции дозы для детей отсутствует (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакодинамика).
Противопоказания
гиперчувствительность к азитромицину или другому макролиду, или любому другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
во время клинических исследований и постмаркетинговых наблюдений применения препарата Азитер 15 мг/г, капли глазные, р-р, сообщалось о перечисленных ниже побочных реакциях, связанных с лечением.
Побочные реакции распределены по частоте следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (невозможно установить на основании имеющихся данных).
Со стороны иммунной системы: нечасто — отек Квинке*, реакции гиперчувствительности.
Со стороны органа зрения (в месте введения): очень часто — дискомфорт в глазах (зуд, жжение, покалывание); часто — затуманивание зрения, ощущение слипания век, ощущение инородного тела; нечасто — конъюнктивит*, аллергический конъюнктивит*, кератит*, экзема век*, отек век*, аллергия глаз*, гиперемия конъюнктивы, повышенное слезотечение, эритема век.
Со стороны кожи и подкожной ткани: неизвестно (невозможно оценить на основании доступных данных, нарушения описаны в соответствии с возможным побочным действием при системном введении) — токсический эпидермальный некролиз$, реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром)$, синдром Стивенса — Джонсона (SJS)$, эксфолиативный дерматит$, острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP)$.
*Побочные реакции не наблюдались во время клинических исследований препарата Азитер. Эти побочные реакции установлены во время постмаркетинговых исследований применения азитромицина. Частота рассчитана по формуле 3/Х, где X — общее количество населения, задействованного во всех исследованиях, в том числе клинических, или соответствует частоте 3/879 — «редко».
$экстраполируя системное воздействие. В то же время после применения препарата Азитер в пределах рекомендуемых доз азитромицин в плазме крови больных не определялся и системного влияния не оказывал.
Дети. Клинические исследования в педиатрии доказали, что уровень безопасности применения у детей не отличается от такового у взрослых. Новых нежелательных эффектов не выявлено. Уровни безопасности в различных подгруппах детей были также подобными (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Особые указания
препарат не предназначен для перорального или инъекционного применения, в том числе для периокулярной или внутриглазной инъекции.
В случае аллергической реакции терапию следует прекратить.
Пациента следует проинформировать о том, что продолжать применение препарата >3 сут нельзя, даже при наличии остаточных признаков бактериального конъюнктивита.
Уменьшение выраженности симптомов, как правило, наблюдается в течение 3 сут применения. При отсутствии признаков улучшения после этого срока следует пересмотреть назначенную терапию.
При бактериальном конъюнктивите на период терапии контактные линзы не используют.
При системном применении азитромицина зарегистрированы случаи фульминантного гепатита, который способен вызвать жизнеугрожающую печеночную недостаточность. При местном применении в глаза этого риска не ожидается, поскольку системное воздействие активного вещества клинически незначительное (см. Фармакокинетика).
Гиперчувствительность. Как и в случае применения эритромицина и других макролидов, сообщалось о редких серьезные аллергические реакции, включая ангионевротический отек и анафилаксии (редко летальные); дерматологические реакции, включая острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP), синдром Стивенса — Джонсона (SJS), токсический эпидермальный некролиз (редко летальные), реакцию на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS). Некоторые из этих реакций, связанных с азитромицином, приводили к возникновению повторных симптомов и требовали более длительного периода наблюдения и лечения.
В случае возникновения аллергических реакций применение препарата следует прекратить и начать соответствующую симптоматическую терапию. Врачи должны учитывать, что проявления аллергических симптомов могут повторно проявиться после прекращения симптоматической терапии.
Детский возраст. Сравнительных исследований эффективности и безопасности применения препарата Азитер, капли глазные, для терапии трахоматозного конъюнктивита у детей в возрасте <1 года не проводилось. Вместе с тем какие-либо известные проблемы с безопасностью или разница в патофизиологии заболевания отсутствуют, из-за чего следовало бы исключить его применение для терапии у детей <1 года по данному показанию, учитывая клинический опыт терапии детей в возрасте ≥1 года и опыт применения препарата у детей от рождения для терапии гнойных бактериальных конъюнктивитов.
Применение у новорожденных. На основании международного консенсуса по заболеваниям глаз и половых путей, передача которых возможна новорожденным, нетрахоматозный (хламидийный) конъюнктивит, вызванный Chlamydia trachomatis, а также конъюнктивит, вызванный Neisseria gonorrhoeae, требуют системной терапии.
У новорожденных и детей в возрасте до 3 мес системные инфекции (например пневмония, бактериемия, вызванная Chlamydia trachomatis) могут сопровождаться конъюнктивитом. При подозрении следует провести дифференциальную диагностику и в случае необходимости назначить системную терапию.
Применение в период беременности или кормления грудью. Поскольку системное воздействие азитромицина является клинически незначительным, препарат можно применять в период беременности и кормления грудью.
Репродуктивная функция. Данные, полученные после исследований на животных, не указывают на влияние применения азитромицина на репродуктивную функцию мужчин или женщин. Данные о воздействии на организм человека отсутствуют. Вместе с тем, поскольку системное воздействие азитромицина клинически незначимо, какого-либо влияния на репродуктивную функцию не ожидается.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. После закапывания может наблюдаться временная потеря четкости зрения. В таком случае пациент должен подождать, пока не восстановится нормальное состояние зрения, перед тем как управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
специальных исследований по взаимодействию с препаратом Азитер не проводили.
Поскольку при закапывании в глаза отсутствует системное действие препарата Азитер, капли глазные (не наблюдается заметных концентраций азитромицина в плазме крови, см. Фармакокинетика), какого-либо взаимодействия азитромицина с другими лекарственными средствами при пероральном применении не ожидается.
В случае одновременного применения с препаратом Азитер других препаратов в форме глазных капель необходимо соблюдать 15-минутный перерыв между применением, при этом Азитер, капли глазные, закапываются последними.
Передозировка
общее количество азитромицина, предназначенное для терапии обоих глаз, крайне мало, чтобы вызвать проявления передозировки в случае в/в введения или применения per os содержания однодозового контейнера.
Условия хранения
при температуре 2—8 °С в недоступном для детей месте. Хранить однодозовые контейнеры в саше для защиты от действия света.