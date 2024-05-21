согласно общедоступным литературным источникам вещества, входящие в состав L-Бетаргина, обладают следующими свойствами:

аргинин — аминокислота, которая синтезируется в организме и/или поступает с пищей, однако в условиях стресса, при различных заболеваниях, при дефиците в рационе белка и повышенных физических нагрузках потребность в аргинине растет. Аргинин принимает участие в биосинтезе белка, метаболизме аминокислот и мочевины, способствует выведению и обезвреживанию токсического аммиака, поддержанию оптимального азотистого баланса и выведению конечного азота, образованию энергии, усилению детоксикационной функции печени, улучшению ее биохимических показателей. Аргинин способствует восстановлению клеток печени и улучшению их функций, снижает образование свободных радикалов и способствует уменьшению воспалительных явлений. Аргинин является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота (NO), который регулирует сосудистый тонус, защищает стенки сосудов и уменьшает их повреждение, нормализует микроциркуляцию, доставляет кислород в жизненно важные органы и уменьшает последствия недостатка кислорода в тканях. Аргинин улучшает репродуктивные функции женщин (состояние эндометрия) и мужчин (положительно влияет на сперматогенез (формирование и подвижность сперматозоидов)). Аргинин играет немаловажную роль в функционировании иммунной системы;

бетаин — производное аминокислоты глицина — триметилглицин, липотропное вещество. Бетаин синтезируется путем окисления холина или поступает с пищей, участвует в биосинтезе фосфолипидов для восстановления клеточных мембран, стимулирует процесс окисления и утилизации жиров, уменьшая тем самым жировую дистрофию печени, замедляет образование коллагена в печени и уменьшает воспаление. Антистеатогенное и антифибротическое действие бетаина ассоциируется с его свойствами снижать уровень гомоцистеина в крови и нормализовать содержание аденозина в печени. Бетаин стимулирует естественные методы детоксикации, усиливает обезвреживание и выведение токсинов, свободных радикалов, продуктов обмена алкоголя и медикаментов из организма; способствует коррекции метаболизма, синтезу энергии, уменьшению усталости и повышению выносливости при физических нагрузках. Бетаин участвует в обмене аминокислоты метионина и поддерживает оптимальный уровень гомоцистеина в организме, что способствует нормальному функционированию сердца, замедлению прогрессирования атеросклероза и уменьшению риска его осложнений. Благодаря антиоксидантным свойствам бетаин поддерживает функционирование иммунной системы;

L-карнитин — витаминоподобное вещество, улучшает метаболические процессы в сердце и печени, способствует снижению уровня ХС в крови, оказывает нейропротекторное, гепатопротекторное и кардиопротекторное действие.

L-карнитин — главный кофактор обмена жирных кислот в тканях сердца, печени и скелетных мышц, способствует уменьшению дисфункции митохондрий и повышению энергетического обмена в миокарде, уменьшению проявлений кислородного голодания, выведению из клеток токсичных веществ и вредных метаболитов, нормализации обменных процессов при нарушении функции щитовидной железы; способствует повышению работоспособности, выносливости при физической нагрузке и занятиях спортом, увеличению мышечной массы и уменьшению содержания жира в клетках, уменьшает проявления физического и психического переутомления, оптимизирует работу скелетной мускулатуры и сердечной мышцы, повышает концентрацию внимания;

ионы цитрата улучшают процесс пищеварения и устраняют тошноту, ощущение тяжести в желудке, метеоризм, которые часто наблюдаются при нарушении работы печени; принимают участие в метаболизме жирных кислот, уменьшают образование кетоновых тел и ацетона при ацетонемическом синдроме у детей.

Таким образом, по рекомендации врача L-Бетаргин может применяться в комплексе мер предосторожности:

– при функциональных нарушениях работы печени, при воспалительных процессах в печени и их последствиях;

– при нарушениях функционирования сердечно-сосудистой системы и при атеросклеротических изменениях;

– для устранения последствий гепатотоксического действия алкоголя, медикаментов и других токсичных агентов;

– при состояниях, связанных с нарушением белкового метаболизма (стрессы, переутомление, астения, травмы, голодание и т.д.).