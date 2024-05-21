L-Бетаргин® (L-Betargin®) (337141) - инструкция по применению Диетические добавки
L-Бетаргин инструкция по применению
Характеристика
согласно общедоступным литературным источникам вещества, входящие в состав L-Бетаргина, обладают следующими свойствами:
аргинин — аминокислота, которая синтезируется в организме и/или поступает с пищей, однако в условиях стресса, при различных заболеваниях, при дефиците в рационе белка и повышенных физических нагрузках потребность в аргинине растет. Аргинин принимает участие в биосинтезе белка, метаболизме аминокислот и мочевины, способствует выведению и обезвреживанию токсического аммиака, поддержанию оптимального азотистого баланса и выведению конечного азота, образованию энергии, усилению детоксикационной функции печени, улучшению ее биохимических показателей. Аргинин способствует восстановлению клеток печени и улучшению их функций, снижает образование свободных радикалов и способствует уменьшению воспалительных явлений. Аргинин является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота (NO), который регулирует сосудистый тонус, защищает стенки сосудов и уменьшает их повреждение, нормализует микроциркуляцию, доставляет кислород в жизненно важные органы и уменьшает последствия недостатка кислорода в тканях. Аргинин улучшает репродуктивные функции женщин (состояние эндометрия) и мужчин (положительно влияет на сперматогенез (формирование и подвижность сперматозоидов)). Аргинин играет немаловажную роль в функционировании иммунной системы;
бетаин — производное аминокислоты глицина — триметилглицин, липотропное вещество. Бетаин синтезируется путем окисления холина или поступает с пищей, участвует в биосинтезе фосфолипидов для восстановления клеточных мембран, стимулирует процесс окисления и утилизации жиров, уменьшая тем самым жировую дистрофию печени, замедляет образование коллагена в печени и уменьшает воспаление. Антистеатогенное и антифибротическое действие бетаина ассоциируется с его свойствами снижать уровень гомоцистеина в крови и нормализовать содержание аденозина в печени. Бетаин стимулирует естественные методы детоксикации, усиливает обезвреживание и выведение токсинов, свободных радикалов, продуктов обмена алкоголя и медикаментов из организма; способствует коррекции метаболизма, синтезу энергии, уменьшению усталости и повышению выносливости при физических нагрузках. Бетаин участвует в обмене аминокислоты метионина и поддерживает оптимальный уровень гомоцистеина в организме, что способствует нормальному функционированию сердца, замедлению прогрессирования атеросклероза и уменьшению риска его осложнений. Благодаря антиоксидантным свойствам бетаин поддерживает функционирование иммунной системы;
L-карнитин — витаминоподобное вещество, улучшает метаболические процессы в сердце и печени, способствует снижению уровня ХС в крови, оказывает нейропротекторное, гепатопротекторное и кардиопротекторное действие.
L-карнитин — главный кофактор обмена жирных кислот в тканях сердца, печени и скелетных мышц, способствует уменьшению дисфункции митохондрий и повышению энергетического обмена в миокарде, уменьшению проявлений кислородного голодания, выведению из клеток токсичных веществ и вредных метаболитов, нормализации обменных процессов при нарушении функции щитовидной железы; способствует повышению работоспособности, выносливости при физической нагрузке и занятиях спортом, увеличению мышечной массы и уменьшению содержания жира в клетках, уменьшает проявления физического и психического переутомления, оптимизирует работу скелетной мускулатуры и сердечной мышцы, повышает концентрацию внимания;
ионы цитрата улучшают процесс пищеварения и устраняют тошноту, ощущение тяжести в желудке, метеоризм, которые часто наблюдаются при нарушении работы печени; принимают участие в метаболизме жирных кислот, уменьшают образование кетоновых тел и ацетона при ацетонемическом синдроме у детей.
Таким образом, по рекомендации врача L-Бетаргин может применяться в комплексе мер предосторожности:
– при функциональных нарушениях работы печени, при воспалительных процессах в печени и их последствиях;
– при нарушениях функционирования сердечно-сосудистой системы и при атеросклеротических изменениях;
– для устранения последствий гепатотоксического действия алкоголя, медикаментов и других токсичных агентов;
– при состояниях, связанных с нарушением белкового метаболизма (стрессы, переутомление, астения, травмы, голодание и т.д.).
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник аргинина, бетаина и L-карнитина, способствует нормализации функционального состояния гепатобилиарной системы, сердечно-сосудистой системы, нормализации обмена веществ. Обладает детоксикационными свойствами.
Добавку диетическую не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
детям в возрасте от 3 до 6 лет: содержимое 1 стика развести в 100 мл (ml) питьевой воды комнатной температуры и выпить после еды. Суточное количество — 1 стик;
детям в возрасте от 7 до 11 лет: содержимое 1 стика L-Бетаргина® развести в ½ стакана (100 мл) питьевой воды комнатной температуры и употребить перорально 1–2 раза в сутки после еды; детям в возрасте от 12 лет и взрослым: содержимое 1 стика L-Бетаргина® развести в ½ стакана (100 мл) питьевой воды комнатной температуры и употребить перорально 2–3 раза в сутки после еды.
Длительность употребления составляет 2–4 нед или по назначению врача.
Не превышать рекомендуемую дозу!
Перед употреблением необходима консультация с врачом!
Не является лекарственным средством.
Предостережение. В период беременности и лактации употреблять только по назначению врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта, детский возраст до 3 лет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и тепла, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.