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L-БЕТАРГИН раствор стик 10 мл, №20 - Киев (481113) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1110 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
858,99
Экономия: -144,01 грн
714,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), стик (3)
1160,60
Экономия: -450,00 грн
710,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 51 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2), стик (3)
1165,30
Экономия: -454,70 грн
710,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: стик (13)
709,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5), стик (17)
698,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: стик (18)
702,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (16), стик (4)
697,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: стик (19)
1165,30
Экономия: -454,70 грн
710,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
884,99
Экономия: -170,01 грн
714,98 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 51 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
996,80
Экономия: -233,68 грн
763,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
702,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1), стик (5)
727,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), стик (5)
700,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
1023,90
Экономия: -248,62 грн
775,28 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: стик (13)
1165,30
Экономия: -454,70 грн
710,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3), стик (12)
1162,70
Экономия: -452,10 грн
710,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 51 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
831,59 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1)
1162,70
Экономия: -452,10 грн
710,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), стик (8)
1165,30
Экономия: -454,70 грн
710,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2), стик (7)
877,84
Экономия: -185,88 грн
691,96 грн