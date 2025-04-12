лечение нифуроксазидом не исключает диетического режима и регидратации. В случае необходимости следует применять сопутствующую регидратационную терапию в зависимости от возраста, состояния пациента и интенсивности диареи.

Регидратация должна быть основным элементом в лечении острой диареи у детей. Детям необходимо обеспечить частое (каждые ¼ часа) питье.

Профилактику или лечение дегидратации необходимо проводить пероральными или в/в р-рами. Если назначена регидратация, рекомендуется применять р-ры, предназначенные для этой цели, в соответствии с инструкциями по разведению и применению. Предусмотренный объем пероральных регидратационных р-ров зависит от потери массы тела. В случае сильной диареи, интенсивной рвоты и отказа от приема пищи необходима в/в регидратация.

В случае отсутствия необходимости такой регидратации следует обеспечить компенсацию потери жидкости употреблением большого количества напитков, которые содержат соль и сахар (в перерасчете среднесуточной потребности в 2 л воды).

Следует учитывать рекомендации диетического режима во время диареи: избегать употребления свежих овощей и фруктов, острой пищи, замороженных продуктов и напитков.

Следует отдать предпочтение рису. Решение об употреблении в пищу молочных продуктов принимают индивидуально, в зависимости от конкретного случая.

В случае диареи, которая сопровождается клиническими проявлениями, указывающими на агрессивные явления (ухудшение общего состояния, лихорадка, симптомы интоксикации), препарат Нифуроксазид необходимо назначать в комплексе с антибактериальными средствами, которые применяют для лечения кишечных инфекций, поскольку препарат не всасывается в кишечнике и не поступает в систему кровообращения. Препарат не назначают в качестве монотерапии для лечения кишечных инфекций, осложненных септицемией.

Препарат Нифуроксазид, суспензия оральная, содержит сахарозу, а именно 5 мл препарата содержит 1,35 г сахарозы, что при перерасчете на хлебные единицы (ХЕ) (1 ХЕ = 12 г углеводов) соответствует 0,1125 ХЕ, что необходимо учитывать при его применении у больных сахарным диабетом.

Не рекомендуется назначать препарат пациентам с наследственными нарушениями толерантности к сахарозе, фруктозе.

Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е218), который может вызвать аллергическую реакцию (замедленного типа).

В ходе лечения употребление алкоголя строго запрещено в связи с риском развития дисульфирамоподобной реакции, которая проявляется обострением диареи, рвотой, болью в животе, ощущением жара в области лица и верхней части туловища, гиперемией кожи, шумом в ушах, затруднением дыхания, тахикардией.

Применение в период беременности или кормления грудью. Нет достаточных данных о возможных тератогенных и фетотоксичных эффектах при применении нифуроксазида в период беременности. Поэтому в качестве меры предосторожности применения нифуроксазида в период беременности не рекомендуется. Препарат можно применять в период кормления грудью при условии краткосрочности лечения нифуроксазидом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нифуроксазид не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Дети. Препарат не назначать детям в возрасте младше 2 лет.