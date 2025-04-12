Нифуроксазид (Nifuroxazidе)
Нифуроксазид инструкция по применению
Состав
Нифуроксазид - 220 мг/5 мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Нифуроксазид — противомикробный препарат, производное 5-нитрофурана. Механизм действия полностью не выяснен. Антимикробные и противопаразитарные свойства нифуроксазида обусловлены наличием аминогруппы. Локальная активность и отсутствие проникновения в органы и ткани организма предопределяют уникальность нифуроксазида по сравнению с другими производными нитрофурана, поскольку отсутствует системное действие этого антидиарейного препарата. Эффективный в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonellae, Shigellae.
Фармакокинетика. Нифуроксазид после перорального применения практически не абсорбируется в ЖКТ и не попадает в органы и ткани, более 99% принятого препарата остается в кишечнике. Биотрансформация нифуроксазида происходит в кишечнике, около 20% принятого количества выводится в неизмененном виде. Нифуроксазид и его метаболиты выводятся с калом. Скорость выведения препарата зависит от количества принятого лекарственного средства и от моторики ЖКТ. В целом выведение нифуроксазида медленное, он остается в ЖКТ в течение длительного времени.
В терапевтических дозах нифуроксазид практически не угнетает нормальную микрофлору кишечника и не приводит к появлению устойчивых микробных форм, а также к развитию перекрестной устойчивости бактерий к другим антибактериальным препаратам. Лечебный эффект достигается с первых часов лечения.
Показания Нифуроксазид
острая диарея инфекционной этиологии.
Применение Нифуроксазид
принимать внутрь, независимо от приема пищи. Перед применением суспензию необходимо взболтать. Не превышать рекомендованную дозу.
Дети в возрасте от 2 лет: по 5 мл суспензии 3 раза в сутки.
Взрослые: по 5 мл суспензии 4 раза в сутки.
Длительность лечения — не больше 7 сут.
Противопоказания
гиперчувствительность к нифуроксазиду и другим производным 5-нитрофурана или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны кроветворения и лимфатической системы: описан один случай гранулоцитопении.
Со стороны иммунной системы: возможны аллергические реакции, включая ангионевротический отек (отек Квинке), анафилактический шок, крапивницу и кожный зуд. Возникновение аллергической реакции требует отмены препарата. В дальнейшем пациенту необходимо избегать приема нифуроксазида и других производных нитрофурана.
Со стороны ЖКТ: индивидуальные случаи гиперчувствительности к нифуроксазиду проявляются болью в животе, тошнотой, рвотой и обострением диареи. В случае появления таких симптомов незначительной интенсивности нет необходимости в применении специальной терапии или в прекращении применения нифуроксазида, поскольку симптомы быстро исчезают. В случае выраженного обострения следует прекратить прием препарата и в дальнейшем избегать приема нифуроксазида и других производных нитрофурана.
Со стороны кожи и подкожной соединительной ткани: редко появляются кожные реакции в виде кожной сыпи, зуда. В единичных случаях — пустулез (у пациентов пожилого возраста), узловатая эритема (при наличии контактной аллергии на нифуроксазид).
Особые указания
лечение нифуроксазидом не исключает диетического режима и регидратации. В случае необходимости следует применять сопутствующую регидратационную терапию в зависимости от возраста, состояния пациента и интенсивности диареи.
Регидратация должна быть основным элементом в лечении острой диареи у детей. Детям необходимо обеспечить частое (каждые ¼ часа) питье.
Профилактику или лечение дегидратации необходимо проводить пероральными или в/в р-рами. Если назначена регидратация, рекомендуется применять р-ры, предназначенные для этой цели, в соответствии с инструкциями по разведению и применению. Предусмотренный объем пероральных регидратационных р-ров зависит от потери массы тела. В случае сильной диареи, интенсивной рвоты и отказа от приема пищи необходима в/в регидратация.
В случае отсутствия необходимости такой регидратации следует обеспечить компенсацию потери жидкости употреблением большого количества напитков, которые содержат соль и сахар (в перерасчете среднесуточной потребности в 2 л воды).
Следует учитывать рекомендации диетического режима во время диареи: избегать употребления свежих овощей и фруктов, острой пищи, замороженных продуктов и напитков.
Следует отдать предпочтение рису. Решение об употреблении в пищу молочных продуктов принимают индивидуально, в зависимости от конкретного случая.
В случае диареи, которая сопровождается клиническими проявлениями, указывающими на агрессивные явления (ухудшение общего состояния, лихорадка, симптомы интоксикации), препарат Нифуроксазид необходимо назначать в комплексе с антибактериальными средствами, которые применяют для лечения кишечных инфекций, поскольку препарат не всасывается в кишечнике и не поступает в систему кровообращения. Препарат не назначают в качестве монотерапии для лечения кишечных инфекций, осложненных септицемией.
Препарат Нифуроксазид, суспензия оральная, содержит сахарозу, а именно 5 мл препарата содержит 1,35 г сахарозы, что при перерасчете на хлебные единицы (ХЕ) (1 ХЕ = 12 г углеводов) соответствует 0,1125 ХЕ, что необходимо учитывать при его применении у больных сахарным диабетом.
Не рекомендуется назначать препарат пациентам с наследственными нарушениями толерантности к сахарозе, фруктозе.
Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е218), который может вызвать аллергическую реакцию (замедленного типа).
В ходе лечения употребление алкоголя строго запрещено в связи с риском развития дисульфирамоподобной реакции, которая проявляется обострением диареи, рвотой, болью в животе, ощущением жара в области лица и верхней части туловища, гиперемией кожи, шумом в ушах, затруднением дыхания, тахикардией.
Применение в период беременности или кормления грудью. Нет достаточных данных о возможных тератогенных и фетотоксичных эффектах при применении нифуроксазида в период беременности. Поэтому в качестве меры предосторожности применения нифуроксазида в период беременности не рекомендуется. Препарат можно применять в период кормления грудью при условии краткосрочности лечения нифуроксазидом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нифуроксазид не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Дети. Препарат не назначать детям в возрасте младше 2 лет.
Взаимодействия
нифуроксазид не рекомендуется принимать одновременно с сорбентами, препаратами, в состав которых входит спирт, препаратами, которые могут вызвать антабусные реакции, а также с препаратами, которые угнетают ЦНС.
Передозировка
описан один случай передозировки, который сопровождался краткосрочными симптомами диареи и сонливости. В случае передозировки рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.