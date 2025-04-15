Нифуроксазид (Nifuroxazidе)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 122
2.6 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Пульс
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Нифуроксазид суспензия оральная 220 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,40 грн