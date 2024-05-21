Витрум® Д3 Плюс (Vitrum® D3 Plus) (335860) - инструкция по применению Диетические добавки
Витрум Д3 Плюс инструкция по применению
Характеристика
1 капсула содержит: витамин D3 50,0 мкг (2000 МЕ) Витамин D3 играет очень важную функцию в сохранении здоровья и принимает участие во многих жизненно важных процессах для организма. Прежде всего, витамин D3 влияет на кальций-фосфатное усвоение и метаболизм костной ткани. Кроме того, витамин D3:
– способствует правильному функционированию иммунной системы;
– помогает сохранять здоровыми кости и зубы;
– способствует правильному усвоению кальция и фосфора, что важно для поддержания соответствующего уровня кальция в крови;
– играет важную роль в функционировании мышц, поскольку в мышцах находится рецептор витамина D3, отвечающий за силу мышц и их массу. Кроме того, витамин D3 играет немаловажную роль при мышечных сокращениях;
– участвует в процессе деления клеток. Потребность в витамине D3: Оптимальная концентрация витамина D3 (25(ОН)D) в крови взрослого человека должна составлять 30–50 нг/мл (75–125 нмоль/л). Для большинства людей в Украине рекомендован прием добавки витамина D3, учитывая недостаточное его количество в нормальном рационе питания и недостаточное количество солнечного света в течение года. В странах Центральной Европы (в том числе и в Украине) достаточный синтез витамина D3 через кожу происходит только при ежедневном пребывании на солнце в течение 15 мин без применения солнцезащитных средств не менее 18% открытой поверхности тела. Диета, дополнительно обогащенная витамином D3, особенно рекомендуется лицам, которые: ведут сидячий образ жизни и редко находятся на солнце; • проживают на территориях с общей невысокой годовой солнечной активностью, зависящей от географического положения; регулярно используют кремы с защитными фильтрами от солнца (фильтр UV 15 блокирует синтез витамина D в коже на 99%). Рекомендуемый прием витамина D (по рекомендации врача) в следующих дозах: Согласно клиническим рекомендациям по профилактике дефицита витамина D3, рекомендуемое потребление не менее 1500–2000 МЕ витамина D в сутки. (уровень доказательности А II). А при ожирении и нарушениях метаболизма витамина D — 6000–8000 МЕ/сут. Масло сафлора красильного улучшает усвоение холекальц иферола, а также является источником витамина Е и омега-6-жирных кислот, оказывающих положительное влияние на липидный обмен у пациентов с гиперхолестеринемией. Без медицинского наблюдения и контроля 25 (ОН) D в крови не рекомендуется назначение доз витамина D более 10 000 МЕ в сутки на длительный период (6 мес).
Рекомендации по употреблению
может быть рекомендована для коррекции рациона питания как дополнительный источник витамина D3 для взрослых, имеющих подтвержденный недостаточный уровень потребления витамина D3, и людям старше 60 лет. Способ потребления и рекомендуемая суточная доза: по 1 капсуле в сутки. Продолжительность потребления – 30 дней, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом. Предостережения к употреблению: Не следует употреблять людям, которые имеют индивидуальную непереносимость компонентов Витрум Д3 Плюс, гиперчувствительность к витамину D3 и проявления интоксикации витамином D3, мочекаменную болезнь. При длительном употреблении диетической добавки (более 30 дней) необходимо регулярно контролировать уровень креатинина в крови и уровень кальция в плазме крови и мочи. С осторожностью принимать при атеросклерозе, хронической сердечной недостаточности, беременности (II–III триместр), у людей с повышенным риском развития гиперкальциемии, особенно при наличии мочекаменной болезни. Перед употреблением обязательна консультация врача. Витрум Д3 Плюс не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо болезней, не может использоваться как заменитель различных диет. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке. Не является лекарственным средством.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам средства, гиперкальциемия, гиперкальциурия, гипервитаминоз D, саркаидоз, почечная недостаточность, нефролитиаз, туберкулез.
Условия хранения
в плотно закрытом флаконе при температуре 15–25 °С в защищенном от влаги месте.