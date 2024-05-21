1 капсула содержит: витамин D 3 50,0 мкг (2000 МЕ) Витамин D 3 играет очень важную функцию в сохранении здоровья и принимает участие во многих жизненно важных процессах для организма. Прежде всего, витамин D 3 влияет на кальций-фосфатное усвоение и метаболизм костной ткани. Кроме того, витамин D 3 :

– способствует правильному функционированию иммунной системы;

– помогает сохранять здоровыми кости и зубы;

– способствует правильному усвоению кальция и фосфора, что важно для поддержания соответствующего уровня кальция в крови;

– играет важную роль в функционировании мышц, поскольку в мышцах находится рецептор витамина D3, отвечающий за силу мышц и их массу. Кроме того, витамин D 3 играет немаловажную роль при мышечных сокращениях;

– участвует в процессе деления клеток. Потребность в витамине D 3 : Оптимальная концентрация витамина D 3 (25(ОН)D) в крови взрослого человека должна составлять 30–50 нг/мл (75–125 нмоль/л). Для большинства людей в Украине рекомендован прием добавки витамина D 3 , учитывая недостаточное его количество в нормальном рационе питания и недостаточное количество солнечного света в течение года. В странах Центральной Европы (в том числе и в Украине) достаточный синтез витамина D 3 через кожу происходит только при ежедневном пребывании на солнце в течение 15 мин без применения солнцезащитных средств не менее 18% открытой поверхности тела. Диета, дополнительно обогащенная витамином D 3 , особенно рекомендуется лицам, которые: ведут сидячий образ жизни и редко находятся на солнце; • проживают на территориях с общей невысокой годовой солнечной активностью, зависящей от географического положения; регулярно используют кремы с защитными фильтрами от солнца (фильтр UV 15 блокирует синтез витамина D в коже на 99%). Рекомендуемый прием витамина D (по рекомендации врача) в следующих дозах: Согласно клиническим рекомендациям по профилактике дефицита витамина D 3 , рекомендуемое потребление не менее 1500–2000 МЕ витамина D в сутки. (уровень доказательности А II). А при ожирении и нарушениях метаболизма витамина D — 6000–8000 МЕ/сут. Масло сафлора красильного улучшает усвоение холекальц иферола, а также является источником витамина Е и омега-6-жирных кислот, оказывающих положительное влияние на липидный обмен у пациентов с гиперхолестеринемией. Без медицинского наблюдения и контроля 25 (ОН) D в крови не рекомендуется назначение доз витамина D более 10 000 МЕ в сутки на длительный период (6 мес).