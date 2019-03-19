фармакодинамические параметры. Винпоцетин является полусинтетическим производным винкамина — алкалоида, выделенного из листьев барвинка малого (Vinca minor).

Основные эффекты винпоцетина:

• избирательное усиление мозгового кровотока и утилизации кислорода без существенного изменения параметров системного кровообращения;

• повышение толерантности тканей головного мозга к гипоксии и ишемии;

• ингибирование активности ФДЭ;

• улучшение реологических свойств крови и ингибирование агрегации тромбоцитов.

Винпоцетин избирательно ингибирует Ca2+-кальмодулинзависимую цГМФ-ФДЭ, тем самым повышая внутриклеточное содержание цГМФ в гладких мышцах сосудистой стенки. Это приводит к снижению резистентности церебральных сосудов и увеличению мозгового кровотока (в том числе в ишемизированных участках у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями).

Винпоцетин усиливает церебральный метаболизм путем увеличения поглощения кислорода и глюкозы и стимуляции продукции АТФ в нейронах головного мозга (в том числе подвергшихся гипоксии/ишемии).

Винпоцетин оказывает протекторный эффект при ишемическом повреждении тканей, включая головной мозг, печень и эндотелий сосудов. Так, винпоцетин снижает метаболические потребности сетчатки в условиях гипоксии/ишемии; уменьшает гибель клеток и улучшает функции сетчатки после ишемии-реперфузии.

Нейропротекторное действие винпоцетина связано со снижением активности потенциалзависимых нейрональных Na+-каналов, косвенным ингибированием некоторых молекулярных каскадов, вызванных повышением внутриклеточных уровней Ca2+, и, в меньшей степени, препятствием обратному захвату аденозина.

В осуществление нейропротекции вносят вклад такие свойства винпоцетина, как усиление мозгового кровообращения и церебрального метаболизма, снижение вязкости крови, а также ослабление окислительного стресса, удаление гидроксильных радикалов, модуляция иммунных реакций.

Ингибируя активность киназы IκB, винпоцетин действует как мощный противовоспалительный агент. Кроме того, винпоцетин подавляет накопление липидов в макрофагах, предотвращает пролиферацию клеток гладких мышц сосудов и ремоделирование сосудов.

Винпоцетин улучшает когнитивные функции: как краткосрочную, так и долгосрочную память; повышает алертность и внимательность; уменьшает выраженность старческой церебральной дисфункции.

Винпоцетин усиливает пространственную память благодаря антиоксидантному механизму, модуляции холинергических функций и предотвращению повреждения нейронов; повышает уровень нейротрансмиттеров, участвующих в функциях памяти (норадреналин, дофамин, ацетилхолин и серотонин).

Фармакокинетические параметры. После приема винпоцетин быстро абсорбируется из тонкой кишки, C max препарата в крови достигается через 1 ч. Благодаря высокой липофильности винпоцетин легко проникает через ГЭБ.

Винпоцетин подвергается экстенсивному метаболизму, в ходе которого около 75% винпоцетина гидролизуется в его основной активный метаболит — аповинкаминовую кислоту. Т ½ винпоцетина после перорального применения составляет 1–2 ч. 60% дозы выделяется почками, 40% — выводится с калом.