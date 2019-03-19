Винпоцетин-Дарница (Vinpocetine-Darnitsa) (33147) - инструкция по применению ATC-классификация
Винпоцетин-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамические параметры. Винпоцетин является полусинтетическим производным винкамина — алкалоида, выделенного из листьев барвинка малого (Vinca minor).
Основные эффекты винпоцетина:
• избирательное усиление мозгового кровотока и утилизации кислорода без существенного изменения параметров системного кровообращения;
• повышение толерантности тканей головного мозга к гипоксии и ишемии;
• ингибирование активности ФДЭ;
• улучшение реологических свойств крови и ингибирование агрегации тромбоцитов.
Винпоцетин избирательно ингибирует Ca2+-кальмодулинзависимую цГМФ-ФДЭ, тем самым повышая внутриклеточное содержание цГМФ в гладких мышцах сосудистой стенки. Это приводит к снижению резистентности церебральных сосудов и увеличению мозгового кровотока (в том числе в ишемизированных участках у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями).
Винпоцетин усиливает церебральный метаболизм путем увеличения поглощения кислорода и глюкозы и стимуляции продукции АТФ в нейронах головного мозга (в том числе подвергшихся гипоксии/ишемии).
Винпоцетин оказывает протекторный эффект при ишемическом повреждении тканей, включая головной мозг, печень и эндотелий сосудов. Так, винпоцетин снижает метаболические потребности сетчатки в условиях гипоксии/ишемии; уменьшает гибель клеток и улучшает функции сетчатки после ишемии-реперфузии.
Нейропротекторное действие винпоцетина связано со снижением активности потенциалзависимых нейрональных Na+-каналов, косвенным ингибированием некоторых молекулярных каскадов, вызванных повышением внутриклеточных уровней Ca2+, и, в меньшей степени, препятствием обратному захвату аденозина.
В осуществление нейропротекции вносят вклад такие свойства винпоцетина, как усиление мозгового кровообращения и церебрального метаболизма, снижение вязкости крови, а также ослабление окислительного стресса, удаление гидроксильных радикалов, модуляция иммунных реакций.
Ингибируя активность киназы IκB, винпоцетин действует как мощный противовоспалительный агент. Кроме того, винпоцетин подавляет накопление липидов в макрофагах, предотвращает пролиферацию клеток гладких мышц сосудов и ремоделирование сосудов.
Винпоцетин улучшает когнитивные функции: как краткосрочную, так и долгосрочную память; повышает алертность и внимательность; уменьшает выраженность старческой церебральной дисфункции.
Винпоцетин усиливает пространственную память благодаря антиоксидантному механизму, модуляции холинергических функций и предотвращению повреждения нейронов; повышает уровень нейротрансмиттеров, участвующих в функциях памяти (норадреналин, дофамин, ацетилхолин и серотонин).
Фармакокинетические параметры. После приема винпоцетин быстро абсорбируется из тонкой кишки, Cmax препарата в крови достигается через 1 ч. Благодаря высокой липофильности винпоцетин легко проникает через ГЭБ.
Винпоцетин подвергается экстенсивному метаболизму, в ходе которого около 75% винпоцетина гидролизуется в его основной активный метаболит — аповинкаминовую кислоту. Т½ винпоцетина после перорального применения составляет 1–2 ч. 60% дозы выделяется почками, 40% — выводится с калом.
Показания Винпоцетин-Дарница
• состояния после перенесенного нарушения мозгового кровообращения/инсульта, нарушение кровотока в артериях вертебробазилярной системы, деменция (сосудистого генеза), атеросклероз церебральных сосудов, энцефалопатия (посттравматическая, гипертензивная);
• хроническая патология увеального тракта и сетчатки глаза.
• пресбиакузис (перцептивный тип), болезнь Меньера, тиннитус.
Применение Винпоцетин-Дарница
р-р: в/в капельно (скорость ≤80 капель/мин). Стартовая доза: 20 мг в 500 мл р-ра для инфузий, который содержит глюкозу (возможно разведение 0,9% р-ром NaCl). Разведенный р-р хранят ≤3ч. Максимальная суточная доза — 1 мг/кг массы тела (увеличивают со стартовой в течение 2–3 дней). Курс — 10–14 дней.
Таблетки: взрослым per os (после приема пищи) по 5–10 мг 3 раза в сутки.
Противопоказания
гипечувствительность к активному ингредиенту препарата либо другим его составляющим;
применение р-ра винпоцетина также противопоказано у пациентов с такой патологией:
• геморрагический инсульт (острая фаза);
• ИБС (тяжелая форма);
• выраженные нарушения сердечного ритма.
Побочные эффекты
парентеральное и пероральное применение винпоцетина хорошо переносится и имеет благоприятный профиль безопасности. Не сообщалось о каких-либо значительных побочных эффектах, связанных с лечением. Имеется информация о таких побочных эффектах:
• снижение содержания тромбоцитов (<150∙109/л), агглютинация эритроцитов, анемия, редко — агранулоцитоз;
• повышение уровня холестерина в крови, сахарный диабет, отсутствие аппетита (при объективной потребности в пище);
• депрессия, эйфория, раздражительность, возбуждение, беспокойство;
• головная боль, головокружение, сонливость, обморок, предобморочное состояние, гемипарез, тремор, заторможенность, нарушение сна;
• кровоизлияние в переднюю камеру глаза, снижение остроты зрения, дальнозоркость, близорукость, диплопия, гиперемия конъюнктивы, отек соска зрительного нерва;
• нарушение слуха, гипер-, гипоакузия, вертиго, тиннитус;
• ишемия/некроз сердечной мышцы, стенокардия, нарушения сердечного ритма, снижение (<40 уд./мин) или повышение (>90 уд./мин) ЧСС, экстрасистолия, ощущение сердцебиения, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия;
• венозная недостаточность, тромбофлебит, приливы крови;
• гиперсаливация, сухость во рту, изжога тошнота, рвота, абдоминальный дискомфорт, диспепсия;
• реакции гиперчувствительности (включают гиперемию, сыпь, зуд, крапивницу), дерматит, избыточное потоотделение;
• ощущение жара, дискомфорт в грудной клетке, слабость;
• воспалительный процесс, тромбоз в месте инъекционного введения.
• снижение (либо повышение, колебания уровня) АД; нарушения ЭКГ: удлинение интервала P–R, Q–T, депрессия сегмента ST; в плазме крови: повышение уровня мочевины, активности ЛДГ.
Особые указания
следует соблюдать осмотрительность при применении у больных стенокардией и с выраженными нарушениями сердечного ритма.
В период терапии винпоцетином не следует употреблять алкоголь.
Не применяют в период беременности и кормления грудью.
Нет информации о влиянии препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами.
Взаимодействия
выраженное ингибирование P-gp винпоцетином указывает на возможность лекарственного взаимодействия путем изменения фармакокинетики лекарственных средств, которые являются субстратами P-gp.
Винпоцетин может не оказывать влияния на метаболизм лекарственных средств, опосредованный CYP.
Поскольку винпоцетин уменьшает агрегацию тромбоцитов, следует избегать его сочетанного применения с антикоагулянтами.
Сочетанное применение с α-метилдопой усиливает антигипертензивное действие.
Отсутствует влияние винпоцетина на фармакокинетические параметры имипрамина и оксазепама.
Сочетанное применение винпоцетина и глибенкламида является безопасным.
Передозировка
данные отсутствуют.
Условия хранения
при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке. Р-р не подвергать замораживанию.
Винпоцетин широко применяют в качестве лекарственного средства в Венгрии, Беларуси, Украине и России. В указанных странах проведено множество исследований винпоцетина. Данные пилотного исследования (n=30) продемонстрировали улучшение показателей острого ишемического инсульта. В исследовании, проведенном в Российской Федерации (n=100), получены результаты, свидетельствующие о положительной динамике обратимых сосудистых заболеваний, в том числе преходящей недостаточности мозгового кровообращения. [Deshmukh, 2009]. В крупном многоцентровом исследовании [n=4865] сообщалось об уменьшении представленности жалоб, выраженности неврологических синдромов и улучшении балльных оценок по шкале двигательной активности Тиннетти и когнитивной шкале MMSE [Чуканова, 2010]. В Кокрановском обзоре сообщалось, что винпоцетин в дозе 30-60 мг/сут может быть эффективным при деменции. Вместе с тем, следует отметить, что для данного обзора было отобрано небольшое число качественных клинических исследований [Szatmari, 2003; Bereczki, 2008; Deshmukh, 2009]. В небольшом рандомизированном контролируемом клиническом исследовании, проведенное у 30 взрослых с нормальным АД с наличием цереброваскулярных нарушений в анамнезе, были исследованы эффекты винпоцентина с приемом или без усилителя когнитивных функций пиритинола на вязкость крови и модуляции кровотока. После 2 недель лечения введение винпоцетина в дозе 10 мг/сут привело к значительному (p<0,05) улучшению большинства, но всех, показателей вязкости крови (например, фибриногена в сыворотки крови, вязкости крови, индекса жесткости эритроцитов) и вязкости цельной крови с низкой скоростью скоростью сдвига (p<0,01) [Alkuraishy, 2014]. В неконтролируемом поисковом исследовании с участием 30 взрослых с поражением мелких сосудов головного мозга были получены результаты, свидетельствующие о значительном сосудорасширяющем эффекте винпоцетина в правом полушарии головного мозга (p <0,05) через 3 месяца при назначении препарата в дозе 5 мг 3р/сут. Изменения сосудов в левом полушарии головного мозга были статистически незначимыми. Показатели неврологических и когнитивных функций, измеренные с помощью модифицированной шкалы Ранкина и краткой шкалы оценки психического статуса, значительно улучшились по сравнению с исходным уровнем, (p<0,001) [Jovanovic, 2013]. Безопасность и эффективность винпоцетина при внутривенном введении как дополнение к стандартной комплексной терапии у пациентов с острым инфарктом головного мозга была исследована в Китае в рандомизированном открытом контролируемом многоцентровом исследовании (n = 610; 469 – получали винпоцетин, 141 пациента являлись контрольной группой). У пациентов с острым инфарктом головного мозга, который возник в течение от 48 часов до 14 суток от начала заболевания, подтвержденным с помощью МРТ, с наличием последующей неврологической симптоматики, но отсутствием внутричерепного кровоизлияния. Добавление винпоцетина (30 мг в/в 1 р/сут в течение 7 дней) к стандартной терапии способствовало значительному улучшению оценок повседневной активности пациента через 14 дней после лечения (p <0,001), а также когнитивных (р=0,008) и неврологических функций (р <0,001), показателей качества жизни (р=0,004) при оценке через 90 дней после окончания лечения по сравнению с пациентами, получавшими стандартную терапию без винпоцетина. Транскраниальная доплерография подтвердила улучшение мозгового кровообращения у пациентов, получавших винпоцетин, по сравнению с пациентами его не получавшими. Винпоцетин хорошо переносился и было отмечено 2 незначительных нежелательных явлений, связанных с применением винпоцентина: головокружение и диарея. [Zhang, 2016].