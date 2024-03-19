ВИНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM) Действующее вещество
RTECS: 3-α,16-α-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир.
NLM: (+)-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или (+)-цис-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или этил (+)-аповинкаминат; или этил (+)-цис-аповинкаминат.
средство, усиливающее мозговой кровоток и улучшающее метаболические процессы в головном мозгу. Расширяет сосуды мозга и усиливает его оксигенацию, способствует утилизации глюкозы. Снижает агрегацию тромбоцитов. Влияет на метаболизм норадреналина и серотонина; ингибируя ФДЭ, повышает уровень цАМФ в тканях.
неврологические нарушения, связанные с расстройством мозгового кровообращения (после перенесенного инсульта), нарушение памяти, афазия, вазовегетативные симптомы в климактерический период, тромбоз артерий сетчатки, вторичная глаукома, снижение остроты слуха сосудистого генеза у лиц пожилого возраста, головокружение вестибулярного происхождения.
внутрь по 5–10 мг 3 раза в сутки. Клиническое улучшение отмечается обычно через 1–2 нед от начала лечения. Продолжительность курса лечения — 2 мес.
Парентерально вводят в/в капельно. Для проведения в/в инфузии 20 мг винпоцетина предварительно разводят в 500–1000 мл р-ра для инфузий. Если переносимость винпоцетина удовлетворительная, дозу постепенно (в течение 3–4 дней) повышают до 1 мг/кг. Лечение продолжают 10–14 дней. Перед прекращением терапии рекомендуется постепенное снижение дозы.
тяжелое течение ИБС, аритмия, период беременности и кормления грудью.
незначительное снижение АД, тахикардия, редко — экстрасистолия.
с осторожностью назначают пациентам с тяжелой формой аритмии, со стенокардией.