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Активные вещества — “В”ВИНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM)

ВИНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Кавинтон таблетки, 5 мг, № 50; Gedeon Richter
Кавинтон Таблетки, 5 мг, № 50 Gedeon Richter
В 1114 аптеках
от 341,62 грн
Цены в аптеках
Винпоцетин-Дарница таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Винпоцетин-Дарница Таблетки, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 1082 аптеках
от 67,23 грн
Цены в аптеках
Кавинтон форте таблетки, 10 мг, № 90; Gedeon Richter
Кавинтон форте Таблетки, 10 мг, № 90 Gedeon Richter
В 997 аптеках
от 873,37 грн
Цены в аптеках
Кавинтон концентрат для раствора для инфузий, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Gedeon Richter
Кавинтон Концентрат для раствора для инфузий, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Gedeon Richter
В 837 аптеках
от 326,39 грн
Цены в аптеках
Кавинтон форте таблетки, 10 мг, № 30; Gedeon Richter
Кавинтон форте Таблетки, 10 мг, № 30 Gedeon Richter
В 623 аптеках
от 344,22 грн
Цены в аптеках
Винпоцетин-Дарница концентрат для приготовления инфузионного раствора, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Дарница
Винпоцетин-Дарница Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Дарница
В 481 аптеке
от 44,90 грн
Цены в аптеках
Вицеброл таблетки, 5 мг, блистер, № 50; Biofarm
Вицеброл Таблетки, 5 мг, блистер, № 50 Biofarm
В 272 аптеках
от 244,15 грн
Цены в аптеках
Винпоцетин-Астрафарм таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Винпоцетин-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 176 аптеках
от 60,25 грн
Цены в аптеках
Барвитон раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Барвитон Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 116 аптеках
от 110,90 грн
Цены в аптеках
Винпоцетин таблетки, 0,005 г, блистер в пачке, № 30; Лекхим-Харьков
Винпоцетин Таблетки, 0,005 г, блистер в пачке, № 30 Лекхим-Харьков
В 20 аптеках
от 72,75 грн
Цены в аптеках
Винпоцетин концентрат для раствора для инфузий, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, пачка, пачка, № 5; Корпорация Здоровье
Винпоцетин Концентрат для раствора для инфузий, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, пачка, пачка, № 5 Корпорация Здоровье
В 18 аптеках
от 21,24 грн
Цены в аптеках
Винпоцетин таблетки, 5 мг, блистер в пачке, № 30; Корпорация Здоровье
Винпоцетин Таблетки, 5 мг, блистер в пачке, № 30 Корпорация Здоровье
В 16 аптеках
от 37,35 грн
Цены в аптеках
Винпоцетин таблетки, 5 мг, № 30; Красная звезда
Винпоцетин Таблетки, 5 мг, № 30 Красная звезда
Нет в наличии
Винпоцетин таблетки, 10 мг, № 30; Красная звезда
Винпоцетин Таблетки, 10 мг, № 30 Красная звезда
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.
ВИНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM)
CAS №: 42971-09-5 С22H26N2O2
USPDDN, RTECS: эбурнаменин-14-карбоксиловой кислоты, этиловый эфир, (3α,16α)-.
RTECS: 3-α,16-α-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир.
NLM: (+)-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или (+)-цис-аповинкаминовой кислоты этиловый эфир; или этил (+)-аповинкаминат; или этил (+)-цис-аповинкаминат.
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.

средство, усиливающее мозговой кровоток и улучшающее метаболические процессы в головном мозгу. Расширяет сосуды мозга и усиливает его оксигенацию, способствует утилизации глюкозы. Снижает агрегацию тромбоцитов. Влияет на метаболизм норадреналина и серотонина; ингибируя ФДЭ, повышает уровень цАМФ в тканях.

неврологические нарушения, связанные с расстройством мозгового кровообращения (после перенесенного инсульта), нарушение памяти, афазия, вазовегетативные симптомы в климактерический период, тромбоз артерий сетчатки, вторичная глаукома, снижение остроты слуха сосудистого генеза у лиц пожилого возраста, головокружение вестибулярного происхождения.

внутрь по 5–10 мг 3 раза в сутки. Клиническое улучшение отмечается обычно через 1–2 нед от начала лечения. Продолжительность курса лечения — 2 мес.
Парентерально вводят в/в капельно. Для проведения в/в инфузии 20 мг винпоцетина предварительно разводят в 500–1000 мл р-ра для инфузий. Если переносимость винпоцетина удовлетворительная, дозу постепенно (в течение 3–4 дней) повышают до 1 мг/кг. Лечение продолжают 10–14 дней. Перед прекращением терапии рекомендуется постепенное снижение дозы.

тяжелое течение ИБС, аритмия, период беременности и кормления грудью.

незначительное снижение АД, тахикардия, редко — экстрасистолия.

с осторожностью назначают пациентам с тяжелой формой аритмии, со стенокардией.