ВИНПОЦЕТИН (VINPOCETINUM)

внутрь по 5–10 мг 3 раза в сутки. Клиническое улучшение отмечается обычно через 1–2 нед от начала лечения. Продолжительность курса лечения — 2 мес.

Парентерально вводят в/в капельно. Для проведения в/в инфузии 20 мг винпоцетина предварительно разводят в 500–1000 мл р-ра для инфузий. Если переносимость винпоцетина удовлетворительная, дозу постепенно (в течение 3–4 дней) повышают до 1 мг/кг. Лечение продолжают 10–14 дней. Перед прекращением терапии рекомендуется постепенное снижение дозы.