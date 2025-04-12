в случае возникновения повышенной чувствительности при длительном применении препарата следует прекратить его прием и обратиться за консультацией к врачу с целью назначения соответствующего лечения.

У некоторых пациентов язвы слизистой оболочки щек/глотки могут быть обусловлены серьезными системными патологическими процессами. Поэтому больным, у которых выраженность симптомов увеличилась или не уменьшилась в течение 3 сут, или у которых повысилась температура тела, или появились другие симптомы, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Не рекомендуется применять бензидамин пациентам с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП.

Применение препарата может вызвать бронхоспазм у пациентов с БА или с этой патологией в анамнезе. Такие пациенты должны быть обязательно об этом предупреждены.

Для спортсменов: применение лекарственных средств, содержащих этиловый спирт, может привести к положительному результату анализа антидопингового теста, учитывая пределы, установленные некоторыми спортивными федерациями.

Лекарственное средство содержит до 10 об.% этанола (алкоголя).

В состав препарата входит метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленного типа), а в отдельных случаях — бронхоспазм.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении в рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте старше 4 лет.