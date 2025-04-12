Фари Верде (Fari Verde)
Фари Верде инструкция по применению
Состав
Прочие ингредиенты: сахарин, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, ароматизатор мяты, метилпарабен (Е218), глицерин, этанол 96%, вода очищенная.
Бензидамина гидрохлорид - 1,5 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бензидамина гидрохлорид является НПВП, который оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие путем стабилизации клеточных мембран и снижения синтеза простагландинов.
В ходе клинических исследований оригинального бензидамина было показано, что он уменьшает выраженность симптомов при локализованных раздражающих патологических процессах ротовой полости и глотки.
Препарат оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие, обладает местноанестезирующим эффектом в отношении слизистой оболочки ротовой полости.
Фармакокинетика. Бензидамина гидрохлорид абсорбируется через слизистую оболочку ротовой полости и глотки. Однако при применении препарата в форме спрея для полости рта количество бензидамина, поступающее в системный кровоток, недостаточно для того, чтобы оказать какой-либо системный фармакологический эффект. Около половины абсорбированного бензидамина выводится почками, остальное метаболизируется в печени, главным образом в N-оксид.
Показания Фари Верде
симптоматическое лечение:
— раздражений и воспалений ротоглотки;
— боли, обусловленной гингивитом, стоматитом, фарингитом;
— в стоматологии после экстракции зуба или с профилактической целью.
Применение Фари Верде
взрослым применять по 4–8 распылений 2–6 раз в сутки.
Детям в возрасте 6–12 лет — по 4 распыления 2–6 раз в сутки.
Детям 4–6 лет — по 1 распылению на каждые 4 кг массы тела, но не более 4 распылений, 2–6 раз в сутки.
Не следует превышать рекомендованные дозы.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: ощущение жжения во рту, сухость во рту, гипестезия ротовой полости, тошнота, рвота, отек и изменение цвета языка, изменение вкуса.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, анафилактические реакции.
Со стороны дыхательной системы: ларингоспазм, бронхоспазм.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: фоточувствительность, ангионевротический отек, сыпь, зуд, крапивница.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль.
Особые указания
в случае возникновения повышенной чувствительности при длительном применении препарата следует прекратить его прием и обратиться за консультацией к врачу с целью назначения соответствующего лечения.
У некоторых пациентов язвы слизистой оболочки щек/глотки могут быть обусловлены серьезными системными патологическими процессами. Поэтому больным, у которых выраженность симптомов увеличилась или не уменьшилась в течение 3 сут, или у которых повысилась температура тела, или появились другие симптомы, необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Не рекомендуется применять бензидамин пациентам с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП.
Применение препарата может вызвать бронхоспазм у пациентов с БА или с этой патологией в анамнезе. Такие пациенты должны быть обязательно об этом предупреждены.
Для спортсменов: применение лекарственных средств, содержащих этиловый спирт, может привести к положительному результату анализа антидопингового теста, учитывая пределы, установленные некоторыми спортивными федерациями.
Лекарственное средство содержит до 10 об.% этанола (алкоголя).
В состав препарата входит метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленного типа), а в отдельных случаях — бронхоспазм.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении в рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.
Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте старше 4 лет.
Взаимодействия
данные отсутствуют.
Передозировка
отсутствуют данные относительно случаев передозировки бензидамина при местном применении. Но известно, что бензидамин при приеме внутрь в высокой дозе (превышающей в сотни раз дозу для этой лекарственной формы), особенно у детей, может вызвать возбуждение, судороги, тремор, тошноту, повышенное потоотделение, атаксию, рвоту. Такая острая передозировка требует немедленного промывания желудка, лечения нарушений водно-электролитного баланса и симптоматической терапии, адекватной гидратации.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.