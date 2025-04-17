Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
333,70
Экономия при брони: -52,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
333,70
Экономия при брони: -52,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
333,70
Экономия при брони: -52,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
333,70
Экономия при брони: -52,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Фари Верде спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Украина