Амифена ІС (Amifena IC) (328315) - инструкция по применению ATC-классификация
Амифена ІС инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Мефенаминовая кислота — НПВП, оказывающий противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие. Простагландины участвуют в ряде патологических процессов, включая воспаление, модуляцию болевой реакции, дисменорею, меноррагию и гипертермию. Как и большинство НПВП, мефенаминовая кислота ингибирует простагландинсинтетазу (ЦОГ), что приводит к замедлению синтеза простагландинов и снижению их уровней. Существуют данные, что фенаматы подавляют действие уже синтезированных простагландинов. Мефенаминовая кислота способна подавлять синтез других медиаторов воспаления (серотонин, кинины и др.), снижать активность лизосомальных ферментов, участвующих в воспалительной реакции. Мефенаминовая кислота стабилизирует белковые ультраструктуры и мембраны клеток, уменьшает проницаемость сосудов, угнетает синтез мукополисахаридов, тормозит пролиферацию клеток в очаге воспаления, повышает резистентность клеток и стимулирует заживление ран. В механизме обезболивающего действия существенную роль играет местное воздействие мефенаминовой кислоты на очаг воспаления и ее способность тормозить образование альгогенов (кинины, гистамин, серотонин) наряду с влиянием на центральные механизмы болевой чувствительности. Жаропонижающие свойства связаны со способностью тормозить синтез простагландинов и влиять на центр терморегуляции. Мефенаминовая кислота стимулирует образование интерферона.
Фармакокинетика
Абсорбция и распределение. После приема внутрь мефенаминовая кислота быстро и достаточно полно всасывается в ЖКТ. Cmax в крови достигается через 2–4 ч после перорального применения. Уровень концентрации в крови пропорционален дозе. У взрослых пиковый уровень 10 мг/л достигается через 2 ч после перорального применения мефенаминовой кислоты в дозе 1000 мг. Связывание с альбуминами крови составляет 90%.
Метаболизм. Мефенаминовая кислота преимущественно метаболизируется ферментом цитохрома Р450 CYP 2C9 в печени, сначала в 3-гидроксиметильное производное (метаболит I), а затем в 3-карбоксильное производное (метаболит II). Оба метаболита подвергаются вторичной конъюгации с образованием глюкуронидов.
Пациентам с медленным метаболизмом с участием CYP 2C9, а также пациентам, у которых ожидается медленный метаболизм с участием CYP 2C9, учитывая метаболизм других субстратов CYP 2C9, мефенаминовую кислоту следует применять с осторожностью, поскольку у таких пациентов возможны аномально высокие уровни мефенаминовой кислоты в плазме крови вследствие снижения метаболического клиренса.
Выведение. 52% введенной дозы мефенаминовой кислоты выделяется с мочой (6% — в неизмененном виде, 25% — в виде метаболита I, 21% — в виде метаболита II). В анализе кала в течение 3-дневного периода выявлено 10–20% дозы, главным образом в виде неконъюгированного метаболита II. Т½ составляет 2–4 ч.
Показания Амифена ІС
ОРВИ и грипп.
Боль низкой и средней интенсивности: мышечная, суставная, травматическая, зубная, головная боль различной этиологии, послеоперационная и послеродовая боль.
Первичная дисменорея. Дисфункциональные меноррагии, в том числе вызванные наличием внутриматочных контрацептивов, при отсутствии патологии тазовых органов.
Воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, ревматизм, болезнь Бехтерева.
Применение Амифена ІС
применять препарат следует под наблюдением врача, который определяет дозу и продолжительность лечения. Побочные эффекты мефенаминовой кислоты могут быть сведены к минимуму при применении минимальной эффективной дозы препарата в течение короткого периода.
Препарат предназначен для перорального применения. Препарат следует применять во время или после приема пищи.
Взрослые и дети старше 12 лет. По 250–500 мг 3–4 раза в сутки.
По показаниям и при хорошей переносимости дозу можно повысить до максимальной — 3000 мг. После достижения терапевтического эффекта дозу следует снизить до 1000 мг/сут.
Дети в возрасте от 5 до 12 лет. По 250 мг 3–4 раза в сутки.
Пациенты пожилого возраста (от 65 лет). Коррекции дозы не требуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Не превышать рекомендуемую дозу.
При лечении болевого синдрома курс лечения длится до 7 дней.
При дисменорее препарат следует применять с первого дня менструальной боли. Продолжительность применения препарата определяет врач.
При меноррагии препарат следует применять с первого дня сильного кровотечения. Продолжительность применения препарата определяет врач.
Курс лечения при заболеваниях суставов может длиться от 20 дней до 2 мес и более.
Противопоказания
гиперчувствительность к мефенаминовой кислоте или любому другому компоненту препарата.
Из-за риска перекрестной чувствительности мефенаминовую кислоту не следует применять у пациентов, у которых ранее возникали реакции гиперчувствительности (например БА, бронхоспазм, ринит, ангионевротический отек или крапивница) после приема ацетилсалициловой кислоты/аспирина, ибупрофена или других НПВП.
Воспалительные заболевания кишечника.
Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, связанная с предшествующей терапией НПВП в анамнезе.
Активная или рецидивирующая пептическая язва/кровотечение в анамнезе (два или более отдельных подтвержденных случаев язвы либо кровотечения).
Тяжелая сердечная недостаточность (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Заболевания органов кроветворения.
Тяжелая печеночная или почечная недостаточность (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лечение боли после аортокоронарного шунтирования.
Одновременный прием специфических ингибиторов ЦОГ-2.
Непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Период беременности и кормления грудью.
Возраст до 5 лет.
Побочные эффекты
при применении мефенаминовой кислоты частыми побочными эффектами являются нарушения со стороны ЖКТ. Возможно возникновение диареи как в течение первых дней применения мефенаминовой кислоты, так и после нескольких месяцев ее непрерывного приема. У пациентов, которые не прекратили применение мефенаминовой кислоты после появления диареи, отмечались случаи проктоколита. В случае развития диареи необходимо немедленно прекратить прием мефенаминовой кислоты. В таком случае не следует применять этот препарат снова.
Психические нарушения: спутанность сознания, депрессия, галлюцинации, нервозность, слабость, раздражительность, возбуждение.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, бессонница, неврит зрительного нерва, размытое зрение, парестезии, судороги, асептический менингит (особенно у пациентов с существующими аутоиммунными нарушениями, такими как системная красная волчанка, смешанное заболевание соединительной ткани) с такими симптомами, как ригидность затылочных мышц, головная боль, тошнота, рвота, лихорадка, дезориентация (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны органа зрения: раздражение глаз, обратимая потеря цветового зрения, нарушение зрения.
Со стороны органа слуха: боль в ушах, шум в ушах, вертиго.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: отеки, АГ, сердечная недостаточность (зарегистрированы в связи с приемом НПВП), аритмия, пальпитация, артериальная гипотензия, синкопе.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в течение длительного времени) может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия (в том числе гемолитическая анемия, обратимая после отмены приема мефенаминовой кислоты апластическая анемия), гипоплазия костного мозга, снижение гематокрита, транзиторная лейкопения с риском инфекции, сепсиса; увеличение времени кровотечения, тромбоцитопеническая пурпура, ДВС, тромбоцитопения, агранулоцитоз, эозинофилия, нейтропения, панцитопения.
Со стороны дыхательной системы: БА, одышка, бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы: язва ЖКТ, перфорация или желудочно-кишечное кровотечение, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); анорексия, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боль в эпигастральной области, боли в животе, мелена, гематемезис, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона, гастрит, геморрагической гастрит, колит, энтероколит, пептическая язва с кровотечением или без нее, панкреатит, стеаторея.
Со стороны гепатобилиарной системы: предельное повышение активности печеночных ферментов в плазме крови, холестатическая желтуха, умеренная гепатотоксичность, гепатит, гепаторенальный синдром.
Нарушение метаболизма: нарушение толерантности к глюкозе у пациентов с сахарным диабетом, гипонатриемия, гиперкалиемия.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, дизурия, гематурия, цистит, олигурия или полиурия, протеинурия, аллергический гломерулонефрит, острый интерстициальный нефрит, нефротический синдром, неолигурическая почечная недостаточность (особенно при обезвоживании), почечная недостаточность, включая почечный папиллярный некроз.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек, отек гортани, отек лица, мультиформная эритема, буллезные реакции, включая токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса — Джонсона, повышенное потоотделение, сыпь, фотосенсибилизация, зуд, крапивница.
Со стороны иммунной системы: аллергический ринит, реакции гиперчувствительности (зарегистрированы в связи с приемом НПВП), к которым могут относиться: неспецифические аллергические реакции и анафилаксия, реактивность дыхательных путей, включая БА, обострение БА, бронхоспазм и одышка, или различные формы кожных реакций, включая сыпь разных типов, зуд, крапивницу, пурпуру, ангионевротический отек, и реже — эксфолиативный и буллезный дерматоз, включая токсический эпидермальный некролиз, мультиформную эритему.
Общие нарушения: повышенная утомляемость, недомогание, полиорганная недостаточность, пирексия.
Лабораторные исследования: положительная реакция на наличие желчных пигментов в моче у пациентов, принимающих мефенаминовую кислоту, может быть обусловлена приемом препарата.
Особые указания
побочные эффекты мефенаминовой кислоты могут быть сведены к минимуму при применении минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего периода.
При длительном лечении мефенаминовой кислотой пациенты должны находиться под постоянным контролем относительно появления дисфункции печени, высыпаний, дискразии крови или диареи. При выявлении развития любого из этих патологических состояний или симптомов следует немедленно прекратить лечение (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Длительное применение препарата для лечения головной боли может привести к ее усилению. В таком случае следует прекратить лечение и обратиться за консультацией к врачу.
Мефенаминовую кислоту следует применять с осторожностью у пациентов, обезвоженных вследствие рвоты, диареи или повышенного диуреза, пациентов с почечной недостаточностью, особенно у пациентов пожилого возраста.
Прием мефенаминовой кислоты может привести к нарушениям со стороны ЖКТ (например к диарее). Они могут возникать как сразу после применения препарата, так и после длительного приема. Если такие симптомы возникли, необходимо прекратить применение препарата.
НПВП следует принимать с осторожностью пациентам с заболевания ЖКТ в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона, воспалительные заболевания кишечника), поскольку возможно обострение заболевания.
Пациенты пожилого возраста имеют повышенную частоту побочных реакций, связанных с приемом НПВП, особенно в отношении желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, которые могут привести к летальному исходу. Препарат следует применять в низкой эффективной дозе в течение короткого периода. На протяжении терапии НПВП необходимо контролировать состояние ЖКТ относительно возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения. Следует с осторожностью применять мефенаминовую кислоту у пациентов пожилого возраста с обезвоживанием и заболеваниями почек. Сообщалось о случаях неолигурической почечной недостаточности и проктоколита, преимущественно у пациентов пожилого возраста, не прекративших применение мефенаминовой кислоты после появления диареи.
Со стороны дыхательной системы. Следует с осторожностью применять мефенаминовую кислоту у пациентов с БА (в том числе в анамнезе), поскольку сообщалось, что НПВП у таких пациентов ускоряют развитие бронхоспазма.
Сердечно-сосудистая недостаточность, нарушение функции печени и почек. Применение НПВП может привести к дозозависимому снижению синтеза простагландинов и провоцировать развитие почечной недостаточности. Самый высокий риск развития данной реакции отмечают у пациентов с нарушением функции почек, печени, сердечной недостаточностью, пациентов, принимающих диуретики, и пациентов пожилого возраста. У таких пациентов необходимо контролировать функцию почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При применении мефенаминовой кислоты возможны умеренные нарушения функции печени и почек. Пациентам, у которых возникли такие нарушения, прием препарата следует прекратить. Пациенты, применяющие мефенаминовую кислоту длительное время, должны находиться под наблюдением врача в связи с возможностью возникновения нарушений функции печени и почек.
Влияние на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную систему. Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в течение длительного времени) может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта). Недостаточно данных для исключения такого риска в случае применения мефенаминовой кислоты.
При необходимости применения мефенаминовой кислоты пациентам с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями следует обратиться за консультацией к врачу. Во время лечения нельзя повышать рекомендуемую дозу или увеличивать продолжительность лечения. Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями лечение мефенаминовой кислотой может назначать врач только после тщательного анализа соотношения польза/риск. Для пациентов с наличием в анамнезе АГ и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимо проведение соответствующего обследования и получения рекомендаций врача, поскольку в связи с приемом НПВП были зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков. Пациентам с факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) длительное лечение мефенаминовой кислотой может назначать врач после тщательного анализа соотношения польза/риск.
Следует с осторожностью применять мефенаминовую кислоту у пациентов с внутричерепным кровоизлиянием и геморрагическим диатезом из-за способности НПВП подавлять функцию тромбоцитов.
Желудочно-кишечное кровотечение, образование язвы и перфораций. Имеются сообщения о случаях потенциально летальных желудочно-кишечных кровотечений, язв или перфораций, которые возникали на любом этапе лечения НПВП независимо от наличия предупредительных симптомов или тяжелых нарушений со стороны ЖКТ в анамнезе. Курение и употребление алкоголя являются дополнительными факторами риска.
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении мефенаминовой кислоты с препаратами, которые могут повысить риск гастротоксичности или кровотечения, такими как кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные средства (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Риск развития желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации повышается с увеличением дозы НПВП, при наличии язвы в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у пациентов пожилого возраста. Пациентам с риском развития желудочно-кишечного кровотечения, таким как пациенты пожилого возраста, а также пациентам, которые одновременно принимают низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или другие препараты, которые могут повысить риск для ЖКТ, следует обратиться к врачу относительно возможности применения комбинированного лечения с препаратами протективного действия (например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы).
Пациенты с наличием желудочно-кишечной токсичности в анамнезе, прежде всего пациенты пожилого возраста, должны сообщать врачу о любых необычных симптомах со стороны ЖКТ (особенно о желудочно-кишечном кровотечении), в частности в начале лечения.
В случае возникновения желудочно-кишечного кровотечения или образования язвы у пациентов, принимающих мефенаминовую кислоту, лечение следует прекратить.
Системная красная волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани может быть повышен риск возникновения асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Воздействие на кожу и подкожную клетчатку. Сообщалось, что на фоне приема НПВП могут возникать тяжелые формы кожных реакций, которые могут быть летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Самый высокий риск появления таких реакций существует на ранних этапах терапии, в большинстве случаев начало таких реакций отмечается в течение первого месяца лечения. При первых признаках кожной сыпи, патологических изменений слизистых оболочек или любых других симптомах гиперчувствительности прием мефенаминовой кислоты следует прекратить.
Влияние на женскую фертильность. Существуют ограниченные данные, что лекарственные средства, подавляющие синтез ЦОГ/простагландина, могут снижать женскую фертильность, влияя на овуляцию. Этот процесс является обратимым после прекращения лечения. Мефенаминовая кислота не рекомендуется к применению женщинам, которые пытаются забеременеть; женщинам, которые испытывают трудности с зачатием или проходят обследование по причине бесплодия.
В случае отсутствия терапевтического эффекта при применении мефенаминовой кислоты при дисменорее и меноррагии необходимо обратиться к врачу.
Эпилепсия. Следует с осторожностью применять препараты мефенаминовой кислоты пациентам с эпилепсией.
Метаболизм с участием CYP 2C9. Мефенаминовую кислоту следует применять с осторожностью пациентам с медленным метаболизмом с участием CYP 2C9, а также пациентам, у которых ожидается медленный метаболизм с участием CYP 2C9, учитывая метаболизм других субстратов CYP 2C9, поскольку у таких пациентов возможны аномально высокие уровни мефенаминовой кислоты в плазме крови вследствие снижения метаболического клиренса (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Непереносимость лактозы. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют у женщин в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 5 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или другими механизмами, требующими повышенного внимания, поскольку иногда применение препарата может вызвать головокружение, сонливость, повышенную утомляемость, нарушение зрения, судороги.
Взаимодействия
одновременное применение мефенаминовой кислоты с другими лекарственными средствами, которые связываются с белками плазмы крови, может требовать коррекции доз.
Другие анальгетики, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2. Следует избегать сочетанного применения двух или более НПВП (включая ацетилсалициловую кислоту), поскольку это может привести к повышению риска развития побочных эффектов.
Антиагреганты, кортикостероиды. Повышение риска развития желудочно-кишечного кровотечения или язвы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Ацетилсалициловая кислота. Данные экспериментальных исследований свидетельствуют, что при одновременном применении мефенаминовая кислота может подавлять антиагрегантное действие низких доз ацетилсалициловой кислоты и, следовательно, может снижать эффективность профилактического лечения сердечно-сосудистых заболеваний ацетилсалициловой кислотой. Однако из-за ограничений этих экспериментальных данных и неопределенности относительно экстраполяции данных ex vivo на клиническую ситуацию нельзя сделать четких выводов относительно влияния мефенаминовой кислоты при ее регулярном применении.
Антикоагулянты. НПВП могут усиливать эффекты антикоагулянтов, таких как варфарин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Одновременное применение мефенаминовой кислоты с пероральными антикоагулянтами требует тщательного контроля протромбинового времени. Считается опасным принимать НПВП в комбинации с такими антикоагулянтами, как варфарин или гепарин, без непосредственного медицинского наблюдения.
Препараты лития. Снижение почечного клиренса лития и повышение плазменных уровней лития. Пациенты, принимающие мефенаминовую кислоту и препараты лития, должны находиться под тщательным медицинским наблюдением для своевременного выявления признаков развития литиевой токсичности.
Антигипертензивные средства и диуретики. Наблюдается снижение гипотензивного и мочегонного эффектов. Диуретики могут увеличить нефротоксичность НПВП.
Ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II. Снижение гипотензивного эффекта и повышение риска нарушения функции почек, особенно у пациентов пожилого возраста. У таких пациентов в начале и во время сопутствующей терапии следует контролировать функцию почек. Пациенты должны употреблять достаточное количество жидкости.
Аминогликозиды. Снижение функции почек у пациентов с повышенным риском нарушения функции почек, снижение элиминации аминогликозидов и повышение их концентрации в плазме крови.
Сердечные гликозиды. НПВП могут усиливать сердечную недостаточность, снижать скорость клубочковой фильтрации и повышать уровень сердечных гликозидов в плазме крови.
Циклоспорин. Риск нефротоксичности циклоспорина может быть повышен при одновременном применении с НПВП.
Пероральные гипогликемические средства. Ингибирование метаболизма препаратов сульфонилмочевины, удлинение T½ и повышение риска возникновения гипогликемии.
Метотрексат. Выведение метотрексата может быть снижено, что приводит к повышению его уровня в плазме крови и усилению его токсического эффекта.
Мифепристон. НПВП не следует принимать в течение 8–12 дней после приема мифепристона, НПВП могут снижать его терапевтический эффект.
Хинолоновые антибиотики. Результаты исследований на животных свидетельствуют, что НПВП могут повышать риск развития судорог, связанных с приемом хинолоновых антибиотиков. У пациентов, принимающих НПВП и хинолоны, может быть повышен риск развития судорог.
Зидовудин. При сочетанном применении зидовудина и НПВП существует повышенный риск гематологической токсичности. Существуют доказательства повышения риска развития гемартроза и гематомы у больных гемофилией ВИЧ-инфицированных пациентов в случае сочетанного лечения зидовудином и ибупрофеном.
Такролимус. Возможно повышение риска развития нефротоксического эффекта.
Антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина). Повышение риска желудочно-кишечного кровотечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пробенецид. Снижение метаболизма и элиминации НПВП и их метаболитов.
Тиамин, пиридоксина гидрохлорид, барбитураты, производные фенотиазина, наркотические анальгетики, кофеин, димедрол повышают анальгетический эффект мефенаминовой кислоты.
Передозировка
симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, сонливость, головная боль, редко диарея, дезориентация, возбуждение, шум в ушах, потеря сознания, иногда судороги (мефенаминовая кислота может индуцировать тонико-клонические судороги при передозировке). В тяжелых случаях — желудочно-кишечные кровотечения, угнетение дыхания, АГ, подергивание отдельных групп мышц, кома. В случае значительного отравления возможны ОПН и поражение печени.
Лечение: симптоматическая терапия. Специфический антидот отсутствует. Применение активированного угля целесообразно, если прошло более 1 ч после приема чрезмерной дозы мефенаминовой кислоты. В качестве альтернативы следует рассмотреть промывание желудка у взрослых в течение 1 ч после приема потенциально опасной для жизни дозы мефенаминовой кислоты. Необходимо обеспечить форсированный диурез, ощелачивание мочи. Следует тщательно контролировать функцию почек и печени. Необходимо наблюдать за состоянием пациента в течение не менее 4 ч после применения потенциально токсической дозы мефенаминовой кислоты. Частые или длительные судороги следует лечить с помощью в/в введения диазепама. Другие меры могут быть назначены в зависимости от клинического состояния пациента. Гемосорбция и гемодиализ малоэффективны из-за прочного связывания мефенаминовой кислоты и ее метаболитов с белками плазмы крови.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.