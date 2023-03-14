побочные эффекты мефенаминовой кислоты могут быть сведены к минимуму при применении минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего периода.

При длительном лечении мефенаминовой кислотой пациенты должны находиться под постоянным контролем относительно появления дисфункции печени, высыпаний, дискразии крови или диареи. При выявлении развития любого из этих патологических состояний или симптомов следует немедленно прекратить лечение (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Длительное применение препарата для лечения головной боли может привести к ее усилению. В таком случае следует прекратить лечение и обратиться за консультацией к врачу.

Мефенаминовую кислоту следует применять с осторожностью у пациентов, обезвоженных вследствие рвоты, диареи или повышенного диуреза, пациентов с почечной недостаточностью, особенно у пациентов пожилого возраста.

Прием мефенаминовой кислоты может привести к нарушениям со стороны ЖКТ (например к диарее). Они могут возникать как сразу после применения препарата, так и после длительного приема. Если такие симптомы возникли, необходимо прекратить применение препарата.

НПВП следует принимать с осторожностью пациентам с заболевания ЖКТ в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона, воспалительные заболевания кишечника), поскольку возможно обострение заболевания.

Пациенты пожилого возраста имеют повышенную частоту побочных реакций, связанных с приемом НПВП, особенно в отношении желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, которые могут привести к летальному исходу. Препарат следует применять в низкой эффективной дозе в течение короткого периода. На протяжении терапии НПВП необходимо контролировать состояние ЖКТ относительно возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения. Следует с осторожностью применять мефенаминовую кислоту у пациентов пожилого возраста с обезвоживанием и заболеваниями почек. Сообщалось о случаях неолигурической почечной недостаточности и проктоколита, преимущественно у пациентов пожилого возраста, не прекративших применение мефенаминовой кислоты после появления диареи.

Со стороны дыхательной системы. Следует с осторожностью применять мефенаминовую кислоту у пациентов с БА (в том числе в анамнезе), поскольку сообщалось, что НПВП у таких пациентов ускоряют развитие бронхоспазма.

Сердечно-сосудистая недостаточность, нарушение функции печени и почек. Применение НПВП может привести к дозозависимому снижению синтеза простагландинов и провоцировать развитие почечной недостаточности. Самый высокий риск развития данной реакции отмечают у пациентов с нарушением функции почек, печени, сердечной недостаточностью, пациентов, принимающих диуретики, и пациентов пожилого возраста. У таких пациентов необходимо контролировать функцию почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

При применении мефенаминовой кислоты возможны умеренные нарушения функции печени и почек. Пациентам, у которых возникли такие нарушения, прием препарата следует прекратить. Пациенты, применяющие мефенаминовую кислоту длительное время, должны находиться под наблюдением врача в связи с возможностью возникновения нарушений функции печени и почек.

Влияние на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную систему. Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в течение длительного времени) может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта). Недостаточно данных для исключения такого риска в случае применения мефенаминовой кислоты.

При необходимости применения мефенаминовой кислоты пациентам с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями следует обратиться за консультацией к врачу. Во время лечения нельзя повышать рекомендуемую дозу или увеличивать продолжительность лечения. Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями лечение мефенаминовой кислотой может назначать врач только после тщательного анализа соотношения польза/риск. Для пациентов с наличием в анамнезе АГ и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимо проведение соответствующего обследования и получения рекомендаций врача, поскольку в связи с приемом НПВП были зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков. Пациентам с факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) длительное лечение мефенаминовой кислотой может назначать врач после тщательного анализа соотношения польза/риск.

Следует с осторожностью применять мефенаминовую кислоту у пациентов с внутричерепным кровоизлиянием и геморрагическим диатезом из-за способности НПВП подавлять функцию тромбоцитов.

Желудочно-кишечное кровотечение, образование язвы и перфораций. Имеются сообщения о случаях потенциально летальных желудочно-кишечных кровотечений, язв или перфораций, которые возникали на любом этапе лечения НПВП независимо от наличия предупредительных симптомов или тяжелых нарушений со стороны ЖКТ в анамнезе. Курение и употребление алкоголя являются дополнительными факторами риска.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении мефенаминовой кислоты с препаратами, которые могут повысить риск гастротоксичности или кровотечения, такими как кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные средства (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Риск развития желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации повышается с увеличением дозы НПВП, при наличии язвы в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у пациентов пожилого возраста. Пациентам с риском развития желудочно-кишечного кровотечения, таким как пациенты пожилого возраста, а также пациентам, которые одновременно принимают низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или другие препараты, которые могут повысить риск для ЖКТ, следует обратиться к врачу относительно возможности применения комбинированного лечения с препаратами протективного действия (например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы).

Пациенты с наличием желудочно-кишечной токсичности в анамнезе, прежде всего пациенты пожилого возраста, должны сообщать врачу о любых необычных симптомах со стороны ЖКТ (особенно о желудочно-кишечном кровотечении), в частности в начале лечения.

В случае возникновения желудочно-кишечного кровотечения или образования язвы у пациентов, принимающих мефенаминовую кислоту, лечение следует прекратить.

Системная красная волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани может быть повышен риск возникновения асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Воздействие на кожу и подкожную клетчатку. Сообщалось, что на фоне приема НПВП могут возникать тяжелые формы кожных реакций, которые могут быть летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Самый высокий риск появления таких реакций существует на ранних этапах терапии, в большинстве случаев начало таких реакций отмечается в течение первого месяца лечения. При первых признаках кожной сыпи, патологических изменений слизистых оболочек или любых других симптомах гиперчувствительности прием мефенаминовой кислоты следует прекратить.

Влияние на женскую фертильность. Существуют ограниченные данные, что лекарственные средства, подавляющие синтез ЦОГ/простагландина, могут снижать женскую фертильность, влияя на овуляцию. Этот процесс является обратимым после прекращения лечения. Мефенаминовая кислота не рекомендуется к применению женщинам, которые пытаются забеременеть; женщинам, которые испытывают трудности с зачатием или проходят обследование по причине бесплодия.

В случае отсутствия терапевтического эффекта при применении мефенаминовой кислоты при дисменорее и меноррагии необходимо обратиться к врачу.

Эпилепсия. Следует с осторожностью применять препараты мефенаминовой кислоты пациентам с эпилепсией.

Метаболизм с участием CYP 2C9. Мефенаминовую кислоту следует применять с осторожностью пациентам с медленным метаболизмом с участием CYP 2C9, а также пациентам, у которых ожидается медленный метаболизм с участием CYP 2C9, учитывая метаболизм других субстратов CYP 2C9, поскольку у таких пациентов возможны аномально высокие уровни мефенаминовой кислоты в плазме крови вследствие снижения метаболического клиренса (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Непереносимость лактозы. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют у женщин в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 5 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или другими механизмами, требующими повышенного внимания, поскольку иногда применение препарата может вызвать головокружение, сонливость, повышенную утомляемость, нарушение зрения, судороги.